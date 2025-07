Nueva polémica en el América de Cali: Jorge “Polilla” da Silva dijo que Diego Raimondi no es “un entrenador de renombre”

Jorge "Polilla" Da Silva se sorprendió con que el América contratara a Diego Raimondi como su reemplazo - crédito América de Cali

América de Cali se prepara para su debut en la Liga BetPlay el viernes 11 de julio, cuando visite a Llaneros en el estadio Bello Horizonte - Rey Pelé de Villavicencio, que será el primer encuentro desde el cambio de entrenador y la salida de Juan Fernando Quintero, que está cerca de River Plate.

Sin embargo, las cosas no arrancarían bien para el rojo, debido a las críticas contra el técnico Diego Raimondi, que afrontará su primera oportunidad como entrenador de un club importante y para su antecesor, Jorge “Polilla” da Silva, no era la persona ideal para tomar las riendas de los Diablos Rojos.

El objetivo de los vallecaucanos es mejorar la presentación del primer semestre, que los dejó afuera de los cuadrangulares a falta de una jornada, pero también los llevó a los playoffs de la Copa Sudamericana, en la que enfrentarán a Bahía de Brasil el martes 15 y 22 de julio.

“Me sorprendió mucho”

Para muchos aficionados, la llegada de Raimondi fue extraña, porque no cuenta con experiencia en clubes de la primera división, siendo su mayor logro integrar el cuerpo técnico de Uruguay para el mundial de Qatar 2022, y previamente dirigiendo a Rimini, de la tercera división de Italia en 2023, y al Sestri Levante en 2015 en la cuarta categoría de ese país.

Es por eso que Jorge “Polilla” da Silva afirmó que Diego Raimondi no era el técnico ideal para el América de Cali, pues no lo conocía y tampoco lo tenía en el radar para los Diablos Rojos, de quienes dijo que merecían una persona con más reconocimiento y títulos previos.

Diego Gabriel Raimondi llegó al América de Cali con un proyecto deportivo moderno que convenció a los directivos - crédito América de Cali

“No lo conozco, fue una sorpresa. Solo sé que había participado en el cuerpo técnico de la selección de Uruguay en Qatar, pero no lo conocía, fue una sorpresa”, dijo el uruguayo, que se fue el 19 de junio tras renunciar a los rojos, durante una entrevista con la emisora Caracol Radio.

Da Silva añadió que “uno esperaba que pudiera llegar un entrenador de renombre para estar al frente de un club como América, para mí no fue sencillo, y hubo lluvia de críticas en muchos momentos, siendo un jugador querido de la casa. Me sorprendió mucho porque no lo conocía”.

En el debut de Diego Raimondi, América de Cali perdió 2-1 con el Pereira en partido amistoso - crédito América de Cali

“Llegamos a las finales totalmente diezmados”

De otra parte, “Polilla” explicó cuál fue la razón para quedar eliminado en los cuadrangulares a falta de una jornada, explicando que “llegamos a las finales totalmente diezmados. Si miramos; Barrios y Balanta no jugaron ningún partido, perdimos a 5 jugadores por selecciones, y en finales, perder jugadores importantes es importantísimo”.

“No tuvimos a Juanfer, a Holgado, a Ramos, a los chicos que se fueron a jugar un torneo amistoso por 20 días, y recién jugaron para la cuarta fecha. No soy de poner excusas, pero así es muy difícil. Con todo el equipo, estábamos para pelear el campeonato sin ninguna duda”, añadió.

Jorge "Polilla" Da Silva fue señalado como el primer responsable por los malos resultados del América en cuadrangulares de la Liga BetPlay - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Sobre Juan Fernando Quintero, al que dirigió durante seis meses, el uruguayo destacó el trabajo del volante: “Sabemos que no es un jugador para todos los partidos, pero si tiene mucha clase, desnivela, hace jugar a los compañeros; yo quedé conforme con lo que dio. Él se comprometió, y siempre quiso ganar”.

Finalmente, Jorge da Silva confirmó que está abierto a continuar en la Liga BetPlay, en el que solo ha dirigido al América en dos periodos: “Seguramente sí. Si hay una propuesta con un proyecto serio que me seduzca, con posibilidades de hacer un trabajo lindo, Colombia es mi segunda casa. Estoy muy agradecido con la gente acá“.