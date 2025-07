Así calificó la prensa brasileña el partido del colombiano Jhon Arias tras la eliminación del Fluminense ante Chelsea en el Mundial de Clubes: “No estuvo tan efectivo”

La figura de la selección Colombia y de Fluminense, quedó eliminado del Mundial de Clubes de los Estados Unidos de 2025 - crédito Seth Wenig / AP Photo

Ya se conoce el primer finalista que disputará el título el 13 de julio de 2025 en el estadio MetLife, de East Rutherford, estado de Nueva Jersey.

El Chelsea, dirigido por el italiano Enzo Maresca, venció en el calor del estadio Meadowlands al Fluminense, de Renato Portaluppi, por 2-0, con doblete del atacante brasileño João Pedro.

A lo largo del campeonato, uno de los rendimientos destacados del cuadro de Río de Janeiro, fue el de Jhon Arias, que se consolidó como una de las figuras en el cuadro brasileño, pero que no tuvo su mejor partido ante los ingleses.

Jhon Arias no tuvo la mejor tarde en territorio norteamericano y quedó eliminado del Mundial de Clubes con Fluminense - crédito Seth Wenig / AP Photo

El portal deportivo de Globo Esporte, de Brasil, habló acerca del rendimiento de Jhon Arias frente al Chelsea, detallando que el cansancio que se notó durante su rendimiento en las semifinales del Mundial de Clubes, aunque resaltaron que ello no permitió que se escondiera.

“Arias, con signos de cansancio, no estuvo tan efectivo como de costumbre. Estuvo muy bien marcado durante gran parte del partido. Se apoderó de él y tuvo su peor partido de la competición. Tuvo que abandonar su posición original para recibir el balón y buscar jugadas. No se puede decir de que se escondiera del partido", destacó.

El colombiano se quebró en llanto durante sus declaraciones posteriores a la eliminación del Fluminense del Mundial de Clubes - crédito Caze TV

Después de la derrota frente al Chelsea, Jhon Arias habló sobre lo que fue el partido, y allí rompió en llanto y explicó que se hizo todo el esfuerzo posible para llegar a la gran final del Mundial de Clubes, y le pidió disculpas a la afición.

“Es difícil encontrar palabras en un momento como este... (Empieza a llorar). Solo quiero disculparme con la afición; estuvimos muy cerca. Era un sueño y llegamos a semifinales. Lo siento, luchamos mucho para llegar hasta aquí. Lo único que tengo en mi corazón ahora mismo es disculparme con la afición”, dijo.

Por otra parte, mencionó que quiso dar todo lo mejor para llegar a la final del Mundial de Clubes, aunque se sinceró con la prensa diciendo que fue un partido muy complicado.

“Intenté dedicarme al máximo, doy mi vida por este club que tanto me ha ayudado. Lo siento de verdad. Podríamos haber dado más... Lo dimos todo en la cancha; hoy fue un día muy difícil. De verdad que no tengo palabras. Solo me disculpo, me disculpo de verdad con nuestra afición. Creamos una gran expectativa y es difícil irnos así. Mañana será otro día, sin duda aprenderemos de lo que pasó aquí”, dijo.

Los números de Jhon Arias en el partido ante Chelsea

Jhon Arias se destacó por su gran papel en defensa y ataque en el Mundial de Clubes - crédito Scott Kinser / Reuters

El exjugador de Independiente Santa Fe, Patriotas y América de Cali, jugó como titular durante todo el encuentro, y en en intento que tuvo de hacer un regate, no pudo hacerlo, debido al buen trabajo defensivo que tuvo Chelsea.

También en los duelos mano a mano, tuvo 8 posibilidades de ganar, aunque solo concretó 2. A continuación, estos son los detalles de su rendimiento en el partido ante los ingleses.

Minutos jugados: 90

Regates intentados y exitosos: 1 sin concretar

Toques: 67

Pases: 44 de 48 con el 92% de éxito

Pases claves: 1

Duelos mano a mano: 2 de 8 ganados

Posesiones perdidas: 15

Renato Portaluppi habló sobre lo que fue la derrota ante Chelsea - crédito Paul ELLIS / AFP

Tras lo que fue la derrota del Fluminense ante Chelsea, el entrenador brasileño Renato Gaúcho, habló acerca de lo que fue el encuentro, y allí resaltó la dificultad que existe en enfrentarse a un equipo como los azules de Londres.

“Siempre es muy difícil enfrentarse a un equipo de esta calidad. En este caso, el Chelsea se mereció la victoria. Pero estoy muy orgulloso de todo lo que hemos hecho. Por otra parte, creo que hemos recuperado la credibilidad del fútbol brasileño con Palmeiras, Botafogo y Flamengo. Espero que no solo en Europa, sino también en Brasil, puedan ver nuestro fútbol de otra manera y apreciarlo más”, finalizó.

Cuando vuelve a jugar Fluminense

El cuadro brasileño ahora se concentrará en el campeonato local - crédito Scott Kinser / Reuters

El 17 de julio de 2025 a las 5:30 p. m. (hora de Colombia), Fluminense jugará ante Cruzeiro por la fecha 14 de la Serie A de Brasil en el estadio Maracaná.

Mientras que por la Copa Sudamericana, espera rival que saldrá de la fase de los playoffs y que se disputarán en julio de 2025.