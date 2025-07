Un jugador con pasado en la selección Argentina sería el primer fichaje de Atlético Nacional

Atlético Nacional sigue sin anunciar refuerzos para el segundo semestre de 2025, en el que tiene octavos de Copa Libertadores - crédito Colprensa

Atlético Nacional está a menos de una semana de volver a jugar en la Liga BetPlay: el viernes 11 de julio enfrentará a Once Caldas. Hasta el momento no ha anunciado ningún refuerzo para el segundo semestre, ya que ha priorizado la conservación de la plantilla y solo contempla pocas posiciones para incorporar nuevas caras.

El club verde tendría en la mira a un jugador con pasado en la selección argentina, quien quedó como agente libre y está en conversaciones con la institución antioqueña. Se espera que en los próximos días puedan llegar a un acuerdo para la firma de su contrato.

El “Verdolaga” no solo tiene la Liga BetPlay en el segundo semestre, también la primera fase de la Copa Colombia ante el Cúcuta Deportivo y los octavos de final de la Copa Libertadores contra São Paulo, al que enfrentará en agosto y será un duelo clave de la temporada 2025.

El defensor que Nacional está buscando

El interés de Atlético Nacional por el lateral argentino Leonel Di Plácido se intensifica en un contexto en el que el club antioqueño ya ha iniciado su pretemporada bajo la dirección de Javier Gandolfi, técnico argentino cuya permanencia depende del resultado en los octavos de final de la Copa Libertadores frente a São Paulo.

En este escenario, el verde busca reforzar su plantilla para el segundo semestre de 2025 y ha comenzado acercamientos concretos con Di Plácido, según informó el periodista Julián Capera.

El club mostró mucho interés en el defensor y las conversaciones tienen como objetivo cerrar el fichaje lo antes posible. No obstante, la llegada del argentino enfrenta un obstáculo: el cupo de extranjeros, ya que actualmente el equipo cuenta con Camilo Cándido y Billy Arce como foráneos en su nómina.

Leonel Di Plácido se acerca al Atlético Nacional, siendo su primera experiencia en Colombia - crédito @JulianCaperaB/X

Leonel Di Plácido, de 31 años, se encuentra como agente libre tras la rescisión de su contrato con Lanús. Su más reciente experiencia fue en el Sport Recife, de Brasil, pero su regreso al club “Granate” no resultó favorable. El técnico Mauricio Pellegrino decidió no incluirlo en sus planes, lo que llevó a que el defensor dejara de entrenar y finalmente se desvinculara del equipo.

El lateral derecho inició su carrera profesional en All Boys de Argentina, aunque fue en Lanús donde logró consolidarse y alcanzar el subcampeonato de la Copa Sudamericana en 2020. Su desempeño le valió una convocatoria a la selección argentina dirigida por Lionel Scaloni en 2018 para los amistosos ante Guatemala y Colombia, aunque no llegó a debutar oficialmente con la camiseta albiceleste.

Leonel Di Plácido también tiene experiencia en el Botafogo de Brasil en 2023, un año antes de que fuera campeón de la Copa Libertadores - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

La dirigencia de Atlético Nacional reconoce la necesidad de fortalecer la banda derecha, ya que Andrés Felipe Román, una de sus principales apuestas en esa posición, no logró ser determinante en 2025. Por ello, la posible llegada de Di Plácido representa una alternativa relevante para el club de Medellín, que busca mantener su jerarquía en la organización deportiva y afrontar con mayor solidez los retos del próximo semestre.

Baja en el verde

“Mañana (4 de julio) se presentará Campuzano en las oficinas de Boca Juniors para dar la cuarta oferta de Atlético Nacional. Es decir, que ya ha rechazado tres ofertas, una de 1,2 millones de euros, otra de 1,5, y la tercera de 1,8; y todas han sido rechazadas”, con estas palabras el periodista Felipe Sierra en el programa de AS Colombia, Es Un Hecho, no dejó muchas esperanzas sobre el regreso del volante a Medellín.

El futbolista cesarense, de 29 años, llegó a Atlético Nacional en calidad de préstamo desde Boca Juniors en el segundo semestre de 2024, con un vínculo vigente hasta julio de 2025. Durante su estadía en el conjunto “verdolaga”, sumó títulos en la Liga, Copa y Superliga de Colombia, además de desempeñar un papel determinante en la clasificación del equipo a los octavos de final de la Copa Libertadores.

Jorman Campuzano terminó su préstamo en Atlético Nacional y regresó a Boca Juniors, con el que tiene contrato hasta 2026 - crédito Atlético Nacional

En las últimas horas, la posibilidad de que Campuzano retorne al club argentino ha cobrado fuerza, según información difundida por Julián Capera: “Lo último que me dijeron es que Jorman Campuzano estaba en Argentina, y había viajado para intentar interceder a favor de Nacional, y pidió no entrenar con Boca. El jugador les pidió unos días de plazo para resolver el tema, pues considera que no vale la pena integrarse al grupo si no está definida su continuidad con Nacional”.

Ante la eventual salida de Campuzano, el nombre de Sebastián Pérez surge como posible reemplazo en el mediocampo de Atlético Nacional. Además, la situación contractual de Sebastián Guzmán permanece en análisis, ya que su vínculo expiró el 30 de junio y el club estudia la posibilidad de ofrecerle un nuevo contrato.

“Se está estudiando que pueda acceder a un nuevo contrato, ante tantas lesiones sufridas en el segundo semestre con el equipo, y así, tener nuevas condiciones con el club”, concluyó Sierra.