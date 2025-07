Ministerio del Deporte tomó importante decisión sobre la crisis económica del Deportivo Cali: de qué se trata

Deportivo Cali está en preparación para la Liga BetPlay, en medio de dudas con respecto a la parte económica - crédito Deportivo Cali

Deportivo Cali está en preparación para su debut en la Liga BetPlay, que será el sábado 12 de julio recibiendo al Junior de Barranquilla en el estadio de Palmaseca, buscando un triunfo que les permita zafarse del descenso y recuperar la confianza de los aficionados del verdiblanco.

Además de eso, el cuadro vallecaucano estaba a la espera de una decisión del Ministerio del Deporte, que previamente recibió la solicitud de quitar el reconocimiento deportivo al club por deberle más de dos meses de salario a sus jugadores profesionales, que alcanzaron a ser hasta cinco quincenas.

Se espera que el segundo semestre de 2025 sea mejor para los “Azucareros”, que en la parte deportiva tienen como primer objetivo salvarse del descenso por completo, para eso contrataron al técnico Alberto Gamero y ya tiene tres refuerzos confirmados, que son Andrés Correa, Juan José Montoya y Michael Aponzá.

“Ya surtimos todos los pasos”

Entre junio y julio, las cosas parecían muy oscuras para los vallecaucanos, pues se llegó a un punto en que los jugadores no iban a entrenar por la falta de salarios, el cuadro femenino tampoco y Juan Sebastián Quintero argumentó que renunció al club por esa misma razón.

Sin embargo, el Deportivo Cali informó que dio un salto enorme gracias al Ministerio del Deporte, ya que en la explicación del presidente Humberto Arias: “Por parte del club ya surtimos todos los pasos, el comité ya aprobó los estatutos. Estamos a la espera de que Mindeportes le dé la legalidad. Sin ese ok, no podemos ir a una asamblea”.

“El Ministerio del Deporte hoy (viernes 4 de julio), nos dio el Ok para los nuevos estatutos de la sociedad anónima, los cuales serán presentados en una asamblea que se celebrará el 11 y 12 de agosto para su aprobación”, mencionó el directivo, que espera que en dicho encuentro todo salga bien.

Sobre el proceso que lleva el Deportivo Cali, Arias explicó que “nos acogimos a la Ley 550 para proteger los bienes de la institución y garantizar los derechos de los trabajadores. De cinco demandas que el club tenía, ya ganamos cuatro. Nos queda una del Banco de Occidente. Tendremos una conciliación el 10 de julio. La entidad desea que la clasificación pase de grado tres a grado dos”.

“Tendremos cuatro meses para que se apruebe, con la mitad más uno, el acuerdo de reorganización empresarial”, dijo el presidente de los “Azucareros”, que se encuentra muy ilusionado con el camino para salvar al club de la desaparición por la cantidad de deudas que superaron los 100.000 millones de pesos.

La llegada del inversor

El grupo IDC Network, proveniente de Guatemala, es la empresa que salvaría al Deportivo Cali, que a falta de la aprobación del cambio de estatutos para ser una sociedad anónima, ya envió una oferta para ser el inversionista de los “Azucareros” por los próximos años.

“Sí, es cierto. Nosotros tenemos una oferta no vinculante del inversionista a largo plazo”, dijo el presidente Humberto Arias, en los canales oficiales del Deportivo Cali, y que según el periódico El País, la inyección económica sería de 50 millones de dólares para acabar con las deudas.

“Este inversionista entraría después de aprobada los tres puntos (a tratarse en la asamblea extraordinaria) que son los cambios de estatutos, la capitalización obligatoria según la Ley 1445 del 2011 y finalmente, la conversión a sociedad anónima”, dijo el directivo.

Previamente, Humberto Arias explicó cuál es la situación actual del Deportivo Cali: “No nos prestan dinero, no hay dinero, no hay flujo de caja, no hay qué hipotecar. No tenemos ni siquiera jugadores para vender. El hincha tiene que entender que el Cali tiene un déficit de $ 120 mil millones. A futuro, ya tiene comprometidos los derechos de TV y patrocinadores”.