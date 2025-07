Daniela Ospina conmueve con su emotivo mensaje tras la muerte del futbolista Diogo Jota: “Mucha fortaleza para su esposa”

Con estas palabras, la empresaria y exdeportista colombiana reaccionó al fallecimiento de Diogo Jota - crédito @danielaospina / IG / AP

La noticia del inesperado deceso de Diogo Jota, jugador del Liverpool, quien perdió la vida a los 28 años en un accidente automovilístico, conmocionó a seguidores y figuras del deporte a nivel mundial. Esto generó una ola de mensajes de apoyo y condolencias dirigidos a su familia, entre los que destacó el pronunciamiento de Daniela Ospina.

La creadora de contenido, que ha construido una sólida comunidad en sus plataformas digitales, utilizó ese espacio para compartir su sentir y solidarizarse con los allegados del futbolista portugués.

“Qué frágil es la vida. Qué difícil entender estas situaciones, de verdad este mes para mí es muy sensible y me tiene… Qué Dios los tenga en su eterna gloria y mucha fortaleza para su esposa, padres y familia, con este dolor tan inmenso”, expresó Daniela Ospina en sus redes sociales, acompañando el mensaje con la imagen difundida por el Liverpool en homenaje al futbolista.

EL futbolista portugués murió junto a su hermano menor en un accidente de tránsito - crédito AP

La interacción constante con sus seguidores le ha permitido no solo impulsar sus proyectos empresariales, sino también abrir espacios para compartir aspectos íntimos y reflexiones personales, como la que dedicó tras la muerte de Diogo Jota.

El impacto de la tragedia se reflejó en la reacción de la comunidad digital de Ospina, que se sumó a las muestras de solidaridad y luto. La empresaria subrayó la dificultad de asimilar pérdidas tan inesperadas y la necesidad de fortaleza para quienes quedan atrás, reiterando: “Qué frágil es la vida”.

A lo largo de su trayectoria, Ospina ha sobresalido en distintos ámbitos, desde el voleibol profesional hasta su faceta como empresaria y generadora de contenido. Su vida personal también ha captado la atención pública, especialmente durante su matrimonio con James Rodríguez, con quien comparte la crianza de su hija Salomé.

Actualmente, está casada con Gabriel Coronel, con quien cumplió el anhelo de tener un segundo hijo. La importancia de la familia es un tema recurrente en las publicaciones de Ospina, quien ha dejado claro que sus seres queridos ocupan el primer lugar en su vida.

Actualmente, está casada con Gabriel Coronel, con quien cumplió el anhelo de tener un segundo hijo - crédito @daniela_ospina5 / IG

La decisión de la empresaria se hizo pública a través de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram, donde la modelo respondió a la inquietud de sus seguidores sobre la ausencia de su hija en las plataformas digitales.

“Salo está súper bien, la verdad ya evitando muchas cosas porque obvio, uno como mamá no quiere leer cosas feas o que no son de los hijos... y entiendo que es una red libre de opinar. Pero qué pereza leer lo que no es, por eso ya mejor lo vivimos privado”, explicó la exesposa del futbolista James Rodríguez en una de sus historias

Durante años, la niña compartió con sus seguidores su pasión por el baile y el voleibol, actividades en las que ha demostrado un talento notable. Sin embargo, en los últimos meses, su presencia digital se ha reducido casi por completo, marcando el inicio de una etapa más reservada y familiar.

Los comentarios negativos y juicios mediáticos llevó a Daniela Ospina a limitar la exposición pública de su hija - crédito @daniela_ospina5/Instagram

La razón principal detrás de este cambio radica en la protección ante los comentarios negativos y malintencionados que la menor ha recibido en internet. Daniela Ospina fue enfática en que, como madre, no desea exponer a su hija a juicios externos ni a afirmaciones falsas que puedan afectar su autoestima.

La reacción de los seguidores de Daniela Ospina ha sido mayoritariamente de apoyo. Muchos han expresado su comprensión ante la decisión, reconociendo la presión y el impacto que puede tener la exposición mediática en una niña de 12 años: “Es lo mejor, todavía es pequeña y son injustos los comentarios que le hacen”; “Es entendible, está muy expuesta a las palabras de la gente”; “tomaste una buena decisión”.