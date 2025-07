Polémica en el fútbol colombiano: miembro que hizo parte del comité del Deportivo Cali dijo que si algo le pasa es responsabilidad de Humberto Arias, presidente del equipo

Debido a esta situación el defensor del equipo e hijo de Quintero denunció en parte, y también señaló el incumplimiento de pagos - crédito Calired - Virales/Facebook y @juanquinterof3/IG

“Si algo llega a suceder contra mi vida o la de mi familia, sea a través de un tercero o lo que sea, es responsabilidad de Humberto Arias”, advirtió Diego Quintero en una entrevista con la W Radio el viernes 4 de julio de 2025.

En sus declaraciones Quintero señaló de forma directa al al presidente del Deportivo Cali (Arias).

Esta declaración, cargada de gravedad, expone el clima de tensión que rodea la reciente salida de Quintero del Comité Ejecutivo del club y sitúa en el centro del debate la gestión de Arias y el ambiente interno de la institución.

La noticia principal gira en torno a la renuncia de Quintero al cargo directivo en el equipo azucarero, motivada por lo que describe como un entorno hostil y la recepción de mensajes amenazantes.

El exdirectivo responsabilizó a Arias de cualquier eventualidad que pudiera afectar su integridad o la de su familia, subrayando que desde la llegada del hoy señalado a la presidencia del club, las decisiones dejaron de tomarse de manera colegiada, tanto en el ámbito administrativo como deportivo.

Según palabras del mismo Quintero, “se excluyen opiniones diferentes y las medidas son tomadas sin seguir los procesos de evaluación, de una manera no institucional (sin tomar en consideración una debida planeación)”.

Esta falta de pluralidad y de procedimientos adecuados fue, según explicó el exmiembro del comité, la razón principal para abandonar la Junta Directiva.

El exdirectivo también relató que recibió audios con lenguaje procaz, injurioso y amenazante, enviados por Arias.

El impacto de estos mensajes trascendió el ámbito personal cuando, durante un problema de salud, sus hijos accedieron a su teléfono y escucharon los audios. A raíz de este episodio, su hijo, el defensor Juan Sebastián Quintero, decidió abandonar la institución.

“No se puede quedar en un lugar donde hay audios procaces, injuriosos y amenazantes contra su padre. Toma la decisión de irse del club, porque no hay un equilibrio emocional que le permita mantenerse en esa atmósfera”, explicó Quintero sobre la salida de su hijo.

En una entrevista concedida a Deportes Sin Tapujos, Juan Sebastián Quintero afirmó que presentó su renuncia con justa causa ante la Superintendencia, argumentando que el club le debía 2,5 meses de salario.

Diego Quintero respaldó la versión de su hijo, afirmando: “Lo que expresó mi hijo en la entrevista es real, uno debe ser correcto con las apreciaciones”.

El contexto institucional del Deportivo Cali añade complejidad a la situación, dado el proceso de transformación hacia una Sociedad Anónima y busca un fondo inversor que adquiera la entidad.

Quintero denunció que “el club está en venta ante un posible inversionista. De manera irracional, se interrumpió un proceso que Deloitte venía adelantando de una manera seria (…) para acercar inversionistas que cumplan (con los requisitos del proceso de adquisición)”

Según su relato a la emisora en Bogotá, la ruptura con la firma Deloitte se produjo cuando se presentó un prospecto de inversionista que no había sido evaluado por la consultora, a pesar de la insistencia de Arias.

“En ese momento se dio algo que no es correcto y es presentar un prospecto que no ha sido evaluado por la firma y no es posible colocarlo en la evaluación. El presidente (Humberto Arias) insiste, Deloitte expresa que no es posible”, puntualizó Quintero.

El exdirectivo concluyó que “se perdió un tiempo abrumador” en el proceso de salvamento del club, al intentar incorporar un prospecto que no superó la debida diligencia ni el análisis financiero. La situación del Deportivo Cali se diferencia de otros clubes, ya que requiere un fondeo a corto plazo, y la interrupción del proceso con Deloitte ha complicado la llegada de nuevos inversionistas.