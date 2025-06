Deportivo Cali tendría ultimátum para pagar sus deudas o desaparecer: esta sería la fecha en la que perdería el reconocimiento

Deportivo Cali comenzará el segundo semestre viviendo nuevamente en problemas por la falta de dinero - crédito Deportivo Cali

Otro día más en que el Deportivo Cali no consigue el dinero para resolver sus deudas acumuladas, que desde la temporada 2022 pasó de ser un tema menor a dejarlos al punto de perder el reconocimiento deportivo del Ministerio del Deporte, pues los salarios atrasados son más pesados de lo pensado.

Por esa razón, ya se tendría la fecha en la que los “Azucareros” deberán ponerse al día con los pagos a jugadores y trabajadores, pues se sabe que tanto la plantilla masculina como femenina, esta última liderando la Liga, tienen hasta cinco quincenas sin ver ni un solo peso en los bolsillos.

Como si fuera poco, el tema de los salarios también tiene al borde del adiós al técnico Alberto Gamero, pues una de las exigencias antes de arribar al club fue que se pusieran al día con sus futbolistas, ya que con 60 días de atraso tienen la oportunidad de renunciar de manera unilateral a su contrato y amparados por la FIFA.

Día definitivo para el Deportivo Cali

En distintas ocasiones que se amenazó al conjunto vallecaucano que si no pagaba sus deudas perdía el reconocimiento deportivo, que es la figura con la que pueden ser una institución profesional en el Ministerio del Deporte, que cuando aplicó la misma con el Cúcuta Deportivo, este desapareció entre octubre de 2020 hasta junio de 2022.

El periodista Francisco Vélez dio a conocer la fecha en la que Deportivo Cali deberá pagar todas sus deudas o desaparecerá del ámbito profesional, que es muy cercana de lo pensado y lo más probable es que no alcance a tener el dinero suficiente para entregárselo a sus acreedores.

Para empezar, la deuda de los “Azucareros” es de 120.000 millones de pesos, aproximadamente, que no ha permitido que sus jugadores entrenen con tranquilidad y el entrenador Alberto Gamero con poca confianza de armar una plantilla competitiva para el segundo semestre.

“Pacho” Vélez dijo en el programa En la Jugada RCN, del 27 de junio, que “el 10 de julio si no cumplen con unas obligaciones pierden el reconocimiento deportivo”, con lo que el Ministerio del Deporte podría interceder para realizar el procedimiento que sería un golpe fatal para el club.

Sin embargo, dicha información no ha sido confirmada por el Deportivo Cali, que por ahora trata de convencer a los deportistas de la rama masculina y femenina para que les den más tiempo para pagar, a la espera de que algún fondo entregue un dinero a corto plazo para empezar a mover caja.

“Alberto Gamero agarra su maleta y se va”

De otro lado, el entrenador Alberto Gamero estaría muy molesto con la situación de la plantilla, pues el viernes 27 de junio los jugadores no practicaron, solo llegaron a la sede deportiva de Pance para reclamar por sus salarios, aunque parece que el sábado 28 se resolvió todo porque entrenaron sin problemas.

Durante el programa Espn F90, Francisco Vélez mencionó que Gamero tiene altas opciones de renunciar al Deportivo Cali, empezando porque no tiene un contrato oficial que lo vincule por completo, pese a que en el anuncio del club mencionaron que iba hasta 2026.

“Me quedé esperando todo el día una rueda de prensa que citaron en Cali y que nunca apareció. Y ayer en horas de la noche. Fuente directa, directa. Alberto Gamero sigue bajo la figura del precontrato”, dijo el periodista, cuya información fue confirmada por el mismo entrenador hace unos días.

Vélez agregó que “si en el Cali no se ponen serios y no arreglan la situación, Alberto Gamero agarra su maleta y se va. Lo estoy advirtiendo, así me lo nieguen. Ustedes saben que lo que estoy diciendo es verdad”.