Andrés Pérez reveló los motivos por los cuales se fue de Millonarios: “Te va a doler muchísimo”

Andrés Pérez, excapitán del Deportivo Cali-crédito @AndresPerezG1/X

Uno de los futbolistas más destacados en el fútbol colombiano, en la posición del mediocampo es sin duda alguna Andrés Pérez.

Y siendo uno de los canteranos más destacados de Millonarios e ídolo del Deportivo Cali, las hinchadas lo recuerdan de gran forma.

Pero en su carrera deportiva, hubo un capítulo que no pudo cerrar de buena forma y fue su salida de Millonarios.

Y es que en charla con el periodista Óscar Javier Ostos del Gol Caracol, el volante bogotano habló por primera vez de su salida y entregó los detalles de lo que sucedió.

Qué dijo Andrés Pérez sobre su salida de Millonarios

El exvolante de Millonarios y Deportivo Cali, recordó cuando se dio su salida de Millonarios-crédito @AndresPerezG1/X

El volante explicó que toda la situación se dio cuando jugaba en Deportes Tolima, aclaró que en medio de su llegada al cuadro ibaguereño, él quería regresar a Millonarios, pero llegó una oportunidad para volver al cuadro azul.

“Ya me pasó una situación, yo me voy para para Tolima con el profe que está en Tolima a jugar Copa Libertadores porque los los dueños de mi pase me decían: «Andrés, nosotros creemos que usted va a Copa Libertadores y va a jugar para Tolima» Y el Chiqui obviamente me quería pues porque me conocía. Entonces cuando yo llego allá a Tolima, yo dije: «no quiero estar acá». Todo esto pasó antes de irme a Argentina"

En la charla, recordó el momento cuando intentó regresar a Millonarios, ya cuando se encontraba en el Deportes Tolima, en la que reveló que charló con el presidente de aquel momento.

“Yo me voy para Tolima, y en un partido en Manizales amistoso. Entonces la idea era que yo me iba al partido amistoso en Manizales, volví a Bogotá, recogí a mis cosas y ahí si me iba para Ibagué me fue súper bien y todo. Llamo al presidente de Millonarios en ese momento y le digo: «presi, yo no quiero estar acá». Entonces él me dice: «mijo, véngase, no se preocupe»“.

Y, finalmente, reveló la conversación que tuvo con el presidente de Millonarios, antes de hablar con Luis Augusto García, la persona encargada de que no volviera al club.

“Después tuve una conversación con él y me acuerdo que nosotros estamos jugando eliminatorias a Alemania, en Uruguay. Él fue a ese partido, me lo encuentro allá y estaba súper serio conmigo todavía y yo le dije: «Yo sabía que usted me iba a convencer. Pero eso fue después de muchos años y ya cuando vuelvo, el Chiqui García ya uno de los directivos del club".

Y allí, camino a las Eliminatorias para Alemania 2006, explicó el momento cuando le niegan su regreso a Millonarios.

Él me llama y me dice: "«Andrés, ven, yo sé que yo te voy a decir algo que te va a doler muchísimo, a la persona que más le dolerá: no continúa en el equipo, buena suerte». Me dice. Y así literal, porque él sabía que sentir".

Los motivos por los cuales comenzó a jugar fútbol

Andrés Pérez también tuvo un paso por Independiente Santa Fe-crédito @AndresPerezG1/X

Además, dentro de la misma entrevista, explicó que siempre sintió una pasión por el fútbol desde que era muy niño.

“Siento desde que tengo uso de razón, juego al fútbol. Pasé por las banquitas, el microfútbol, lo empecé a combinar, y yo creo que también que cuando el entorno te comienza a halagar y a marcar diferencia, uno se da cuenta que ya comienza a encaminarse por el camino del fútbol profesional. Además que en ese entonces, la gente le decía en persona, y todavía no estaban las redes sociales. Si me preguntan, me gusta jugar más micro y más que claro.”

Y así recordó el momento cuando llegó a Millonarios durante la charla con el periodista Óscar Javier Ostos, del Gol Caracol.

“Cuando estoy en el Real Cartagena, y llevó seis meses allí, me llaman de Millonarios. Me llama el Chiqui y me dice «venga para acá, yo lo quiero tener acá voy a Millonarios» y bueno, nunca pensé que iba a ser titular rápido, pero llegué y una semana antes de debutar me ganó la titularidad, arranqué y no perdí la titularidad en ningún momento".

Palmarés de Andrés Pérez como futbolista

Deportivo Cali

Copa Colombia 2010

Superliga de Colombia 2014

Torneo Apertura 2015

Millonarios

Copa Merconorte 2001