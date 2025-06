Jorge ‘Polilla’ da Silva le dijo adiós al América de Cali: “Hemos decidido con todo mi cuerpo técnico dar por finalizado el vínculo”

Jorge "Polilla" Da Silva da como finalizado su segundo ciclo en el América de Cali como entrenador, tras el fracaso en la Liga BetPlay 2025 - crédito América de Cali

América de Cali está terminando una de las campañas más complicadas de los últimos años, debido a la enorme expectativa que se dio a principios de 2025 por el armado de la plantilla, con Juan Fernando Quintero a la cabeza, y llegar a los playoffs de la Copa Sudamericana, con el que cumplió uno de los objetivos del año.

Sin embargo, el fracaso de la Liga BetPlay le costó el trabajo al técnico Jorge “Polilla” da Silva, que anunció su salida de la institución luego de un año de trabajo, que fue su segundo ciclo y en el que solo alcanzó una final en la Copa Colombia 2024, despidiéndose sin títulos y con muchas críticas por el nivel actual de la nómina.

El adiós del timonel uruguayo se registrará el jueves 19 de junio, cuando el América reciba al Medellín en el estadio Pascual Guerrero por la fecha seis de los cuadrangulares, cuyo objetivo es ganar para sumar en la reclasificación y frente al club que le arrebató la clasificación a la final en el grupo A, con una fecha de anticipación.

“Dar por finalizado nuestro vínculo con el club”

Aunque no había una decisión oficial sobre el futuro del entrenador, era evidente la molestia y enojo en la junta directiva por la eliminación en los cuadrangulares, ya que se armó el equipo para salir campeón y se tenía la ventaja del “punto invisible”, pero después de la caída 3-1 con el Tolima todo se fue agravando.

En charla con el periodista Marino Millán, Jorge “Polilla” Da Silva confirmó su renuncia al América de Cali, adelantándose a cualquier anunció de la institución y empezar el proceso para mirar otras ofertas en el mercado, pues su contrato finalizaba en julio y no quería vivir bajo la expectativa de lo que pasaría con su vínculo.

“He tomado una decisión, más allá de lo que por ahí el club fuera a decir, hemos decido por parte de todo el cuerpo técnico, dar por finalizado nuestro vínculo con el club y ver qué otras opciones puede haber para seguir trabajando y desearle lo mejor a América”, fueron las palabras del entrenador uruguayo.

De otro lado, “Polilla” confirmó que dirigirá al América contra el Medellín en Cali, con el que se despedirá de los aficionados y sus dirigidos: “Este sería el último partido. Ojalá podamos cerrarlo con una victoria y le permita seguir sumando para la reclasificación y jugar a nivel internacional el otro año”.

“Con tristeza, porque es un club al que quiero mucho, con el que estuve vinculado hace muchos años, pero son etapas, esta es una que no pudimos alcanzar el objetivo, que era ser campeones, pero me voy con la tranquilidad de haber hecho las cosas con toda la honestidad para la que siempre he trabajado”, añadió.

¿Qué se juega el América?

En el último partido de los cuadrangulares, del primer semestre y para el técnico Jorge “Polilla” Da Silva, el conjunto rojo llega al estadio Pascual Guerrero con pocos ánimos porque se perdió el cupo a la final una fecha antes, pese a contar con la ventaja deportiva, y midiéndose ante nada menos que el equipo que sí clasificó a la final.

Pese a eso, América de Cali buscará un triunfo para la reclasificación, la tabla que acumula el puntaje de todas las instancias en los torneos Apertura y Finalización, que entrega cinco cupos a torneos internacionales para la temporada 2026, así fue como obtuvo el cupo a la Copa Sudamericana 2025 el año anterior.

En este momento, los “Diablos Rojos” son primeros con 47 puntos, la misma cifra de Millonarios, por lo que un triunfo lo dejará con 50 unidades de cara al segundo semestre, dando un paso enorme para alguna de las competencias de la Conmebol.

Cabe recordar que los campeones de la Liga BetPlay, junto con los dos mejores clubes de la reclasificación, van a la Copa Libertadores, mientras que los tres equipos siguientes en la tabla acumulada, más el ganador de la Copa Colombia, irán a la Sudamericana.