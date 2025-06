Carlos Antonio Vélez le respondió a periodista mexicano que criticó al fútbol colombiano tras fichaje de Santiago Mele al Monterrey: “Tienen que mirar hacia adentro”

El periodista deportivo criticó al comunicador que se fue en contra del Junior de Barranquilla - crédito Mariano Vimos / Colprensa

El 11 de junio de 2025, se confirmó el fichaje de Santiago Mele al Club Monterrey, de México, equipo que disputará el Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025.

Luego de la noticia por la venta de los derechos del jugador uruguayo, que militaba en Junior, la prensa deportiva mexicana se refirió a la llegada del portero de la selección Uruguay para criticar al cuadro mexicano y comparar a Mele con el histórico portero de la selección, Guillermo Ochoa.

Estas referencias al fútbol colombiano llevaron a que el 12 de junio de 2025 Carlos ANtonio Vélez defendiera a Santiago Mele y al fútbol colombiano, y criticó la actitud del periodista William González, por monospreciar el torneo nacional, aunque destacó el nivel del portero uruguayo.

Esto fue lo que dijo Carlos Antonio Vélez sobre la crítica del periodista mexicano al fútbol colombiano

El 12 de junio de 2025, en su espacio habitual de Palabras mayores, de Antena 2 y Win Sports, Carlos Antonio Vélez habló acerca de la burla que emitió el presentador William González, del Canal 6 Deportes, que definió al Junior de Barranquilla como un equipo “malo”.

“Por si acaso, en el ranking de clubes, estos mexicanos creen que tienen la super liga. Es mejor la liga de Colombia comparada con la de México: allí se gastan fortunas con jugadores que están a punto de retirarse. En el escalafón de clubes, Junior está 86 y Monterrey está 181, por esta razón, ellos deben mirar para adentro, y no tanto para afuera”, explicó.

Y también explicó que la liga colombiana es mejor que la mexicana, y que la única diferencia que hay entre los dos campeonatos, es el dinero que tienen los clubes para fichar jugadores de renombre.

“Junior no tiene el super equipo, pero estoy seguro que la liga colombiana es mejor que la mexicana, si no se parecen. No se gasta mucho dinero, porque de pronto no hay tanto por ahí suelto, acá hay dinero de ese, del que sabemos, pero en México hay más, y entonces contratan nombres que hombres, pero bueno, las mejores suertes para Santiago Mele, se ve que Junior desarmará el plantel: en pleno cuadrangular vendiendo a su arquero”, agregó.

Que fue lo que dijo el periodista William González

William González comparó a Santiago Mele con el portero mexicano Guillermo "Memo" Ochoa tras su fichaje al Monterrey - crédito Canal 6 Deportes / YouTube

El programa que se emitió el 10 de junio de 2025 a través del Canal 6 deportes, tuvo el protagonismo del periodista William González, en donde allí expresó que el fichaje del uruguayo sería bueno para Monterrey, y mencionó que el Junior de Barranquilla es un desastre.

“¡En los últimos 89 partidos le han metido 90 goles!, una garantía, te voy a explicar por qué. Le debían de haber metido 200 ¡si!, porque su equipo es muy malo. Este es el Paco Memo Ochoa de Sudamérica. ¿Cuántos goles le han metido al Paco Memo Ochoa, 1.000?, bueno a este hombre le han metido en 89 juegos, 90 goles, pero porque la defensa es muy mala, el es muy bueno. En Uruguay eso no le pasa, pero en su club es un desastre, juegan en el Junior FC", dijo.

Así fue la despedida del Junior a Santiago Mele

El cuadro barranquillero despidió de la siguiente forma al portero que supo ser campeón de la Liga BetPlay en 2023 - crédito @juniorclubsa / Instagram

El 12 de junio de 2025, Junior de Barranquilla publicó el mensaje de despedida que dejó Santiago Mele, y allí el portero de la selección uruguaya recordó los momentos cuando se enfrentaron en la Copa Sudamericana, y él atajaba en Plaza Colonia de Uruguay.

“Hoy nos toca separar caminos, pero no lo tomo como una despedida sino como un hasta pronto, hasta luego, porque así lo siento. Familia juniorista, les quiero dedicar unas palabras en este momento muy emotivo para mí y para todos. Nada, quería recordar como fueron nuestros comienzos allá en el 2020, cuando nos tocó enfrentarnos con Plaza Colonia, ahí nos conocimos por primera vez”, comenzó a decir en su discurso.

Y luego volvió a recordar el momento cuando atajó en Unión de Santa Fe en Copa Sudamericana, y allí hizo énfasis en que su relación con el cuadro barranquillero se hizo especial, agradeciendo por ese vínculo.

“Y desde allí se empezó a gestar algo, después en Unión de Santa Fe nos volvimos a enfrentar, y después por las cosas de la vida me permitieron que me toque vivir la experiencia desde el otro lado. Y la verdad es que solo tengo palabras de gratitud, de agradecimiento”, recordó.

Y finalmente agradeció a la familia Char y a Barranquilla por permitir jugar en el cuadro rojiblanco y agradeció por todos los momentos vividos, destacando que siempre se llevará al club tanto él como su familia en el corazón.

“Barranquilla es una ciudad hermosa, siempre estará en mi corazón, en el corazón de mi familia y ni que hablar de Junior. Siempre estará ese vínculo y siempre harán parte de quién soy, así que simplemente muchas gracias. No es un adiós, sino un hasta luego”, finalizó.