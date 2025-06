Once Caldas espera un milagro de Atlético Nacional para seguir en carrera por la gran final del fútbol colombiano, esto dijo su técnico: “No estamos muertos, espero ganen”

Hernán Darío Herrera destacó la actitud del Once Caldas en Bogotá frente a Millonarios - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

El 11 de junio de 2025, Millonarios y Once Caldas empataron por la fecha 4 de los cuadrangulares de la Liga Betplay, y dejó abierta la posibilidad para que Santa Fe se consolide como líder del grupo o Atlético Nacional reviva sus aspiraciones de cara a llegar a la final.

El cuadro de Manizales tuvo un primer tiempo destacado, situación por la cual su técnico Hernán Darío Herrera se mostró feliz por la actitud de su equipo frente al cuadro azul.

Pero finalmente Millonarios reaccionó y empató el encuentro, lo que motivó a que Hernán Darío Herrera, técnico del Once Caldas dejara un mensaje a Atlético Nacional, para que el grupo vuelva a revivir y tenga posibilidades de clasificar a la final de la Liga Betplay.

Qué dijo Hernán Darío Herrera sobre lo que espera del partido Santa Fe vs. Nacional

En la rueda de prensa llevada a cabo en el estadio El Campín el 11 de junio de 2025, Herrera expresó que Once Caldas y él no están resignados en la lucha por el cupo a la gran final del fútbol colombiano, y expresó que espera que Atlético Nacional gane su partido ante Santa Fe, para que las posibilidades de los cuatro equipos se reabran.

“Yo no estoy entregado, yo espero que mañana gane Nacional, porque ahí se empareja el grupo y tenemos posibilidades. Es un cuadrangular tan bravo que con nueve puntos se puede clasificar. No estamos muertos, va a ser duro, porque dependemos de otros resultados. Lo importante es venir acá y ganarle a Santa Fe porque tenemos con qué y después veremos que pasa con los otros resultados”, dijo.

Por otra parte, se mostró orgulloso de lo que hizo Once Caldas frente a Millonarios en el estadio El Campín, afirmando que el cuadro caldense está para cosas grandes en esta liga.

“Hoy me siento muy orgulloso de Once Caldas, creo que es el mejor primer tiempo desde que dirijo al equipo, porque hicieron todo para ganar acá a Millonarios con toda su gente. Demostramos que estamos para grandes cosas, pero en el segundo tiempo de inicio nos hacen ese gol y trataron de seguir metiéndose en el arco, hasta que consiguieron el segundo. El Once también tuvo argumentos para ganar, así como lo hicimos en Manizales. Me voy contento con el equipo”, finalizó.

Además, mencionó la decepción que siente por perder los puntos que cedió ante Millonarios y Santa Fe en el estadio Palogrande de Manizales, y resaltó la buena labor que hacen como visitantes.

“Destaco la la personalidad del equipo. Por eso le digo que jugar como jugó el primer tiempo el Once Caldas y en su estadio contra Millonarios, yo creo que es motivante y, la verdad, que el equipo Once Caldas mostró muchas cosas que venía mostrando. Cierto es que nosotros no es la primera vez que hacemos esto. Nosotros somos muy buenos visitantes. También hemos sido buenos locales, hemos sido fuertes. Desafortunadamente se me fueron dos partidos allá en Manizales, que no tendríamos que estar en esto, porque empatamos ante Nacional, en Medellín, y hoy ante Millonarios acá en Bogotá. Tenía la esperanza de ganar los dos partidos de local, que eran ante Millonarios y Santa Fe. Se fueron cuatro puntos importantes en tres. Pero yo creo que hay que seguir hasta el final, esperar qué nos dice el futuro”.

Así va el cuadrangular A de la Liga Betplay:

Independiente Santa Fe: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Millonarios: 6 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Once Caldas: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Atlético Nacional: 2 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1)