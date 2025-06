Discusión entre Lionel Messi y James Rodríguez es centro de polémica en la prensa internacional: “Dijo lo que muchos creemos”

James Rodríguez y Lionel Messi tuvieron una dura confrontación en el empate entre Colombia y Argentina por Eliminatorias Sudamericanas - crédito @tycsports / X

Además del empate entre Colombia y Argentina por 1-1 en el estadio Monumental, de Buenos Aires, por la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas, la polémica por la discusión entre James Rodríguez y Lionel Messi, fue otro atractivo durante el partido.

Las reacciones sobre ese momento, cuando Lionel Messi encara al capitán de la selección Colombia, no se han hecho esperar.

Uno de los últimos programas de opinión que habló sobre el tema fue El chiringuito de jugones, en donde a través de la opinión de Edu Aguirre, se armó un fuerte debate sobre lo ocurrido en el estadio Más Monumental.

Esta fue la defensa hacia James Rodríguez

La discusión surgió en el programa de debate español debido a las palabras entre Lionel Messi y James Rodríguez - crédito @elchiringuitotv / X

El 11 de junio de 2025, el presentador Edu Aguirre, del pódcast de Edu y de El chiringuito de jugones, habló sobre la jugada y expresó su defensa hacia favor de James Rodríguez, expresando que estuvo de acuerdo con las palabras que entregó el capitán de la selección Colombia hace algunos meses, cuando afirmó que había “factores externos” que favorecen a la selección Argentina.

“James dijo lo que muchos creemos. A Messi le ha dando cosas que no merece, es que Messi ha sido uno de los mejores de la historia, pero no ser el niño bueno y bonito, el que nunca hace nada malo, le han dado muchas cosas que no merecen y que todo está casi preparado, casi para que el niño bonito siempre gane”, expresó.

Y en su misma defensa, Aguirre criticó a Messi, mencionando que es un mal perdedor y que siempre es beneficiado en cualquier competencia.

“Ahora bien, si el niño bonito pierde, no sabe perder, le echa la bronca a Tello, a Ibrahimovic. Llevamos 20 años viendo a un grandísimo jugador que ha mandado que cualquier presidente y eso vosotros nunca lo van a aceptar, es una realidad. Lo que dijo James y el problema es de Messi, que meses después no han logrado superarlo. ¿Qué pasa? El partido iba 0-1 con toda Argentina viendo y él perdiendo con un jugador menos, por eso".

Qué dijo James Rodríguez sobre la discusión que tuvo con Lionel Messi

James Rodríguez se refirió a lo que dijo Lionel Messi en el empate entre Colombia y Argentina - crédito Rodrigo Valle / REUTER

El 10 de junio de 2025, tras conocerse el cruce que vivió con Lionel Messi, los medios de comunicación le consultaron al volante del Club León acerca de varias situaciones como el fichaje por el Real Madrid de Franco Mastantuono, como también sobre lo que charló con Lionel Messi en el tenso cruce, y allí James Rodríguez fue tajante en no revelar nada de la charla.

“Cuando llegas al Real Madrid es mucho más fácil todo, porque tienes al lado a todos los buenos, este chico (Franco Mastantuono) es bueno, así que todo fluye. Lo que pasa en el campo, se queda en el campo”, finalizó.

Así quedó Colombia en la tabla de posiciones tras la fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas

Argentina: 35 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +19) Ecuador: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +8) Brasil: 25 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Uruguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Paraguay: 24 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Colombia: 22 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Venezuela: 18 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Bolivia: 17 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -16) Perú: 12 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -11) Chile: 10 puntos - 16 partidos jugados (diferencia de gol de -15)

Nota: en negrilla están las selecciones que clasificarían de forma directa al Mundial, mientras que en cursiva sería el cupo del país que iría al repechaje.