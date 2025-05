César Farías, técnico del Junior, reveló cuál fue el jugador con el que se fue a las ‘trompadas’: “Me las tiro con cualquiera”

En cuatro partidos dirigidos, Farías acumula tres derrotas, una parcial ante Atlético Nacional, y un empate - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla comenzará su camino a disputar la estrella once de su historia del fútbol profesional colombiano, y comenzará la lucha de la mano del entrenador César Farías, el 31 de mayo de 2025, cuando reciba al Deportes Tolima en el estadio Metropolitano.

Pero antes del partido contra el cuadro Pijao, Farías habló sobre lo que será el debut en los cuadrangulares finales de la Liga Betplay.

En su charla confesó que fue él quien protagonizó la pelea a puños en el camerino, el 14 de marzo de 2025, junto a José Cuenú, defensor central del cuadro barranquillero.

Esta fue la confesión de César Farías

José Cuenú fue el protagonista con el que tuvo la pelea César Farías en el cuadro Tiburón - crédito Junior FC

En charla con el diario El Heraldo el 29 de mayo de 2025, Farías reveló cuál fue el jugador con el que peleó, y mencionó que él protagonizó dicho conflicto con el futbolista José Cuenú con quien se fue a los puños durante un entrenamiento.

“Fui yo. Me tiré unas trompadas con Cuenú. Si me las tiro con él, me las tiro con cualquiera, para que estén alerta los que se quieren pasar de la raya”, mencionó.

Otros conflictos que tuvo César Farías

Así fue la fuerte discusión que sostuvo el entrenador de Junior con Jose Hugo Illera - crédito Camerino Deportes

También César Farías en su ciclo con Junior de Barranquilla, tuvo otros conflictos. Uno de los que más sonó fue la fuerte discusión con José Hugo Illera, periodista de Win Sports, y en la charla con El Heraldo, también afirmó que más allá de la pelea que tuvo ese día, nunco tuvo problemas con él.

“La verdad es que yo, está bien, levanté la voz, pero yo no le dije groserías. Es un punto de vista, yo defiendo a mi equipo esté equivocado o acertado. Después me hizo una entrevista muy aguda y le dije: «que sabroso es hablar de fútbol». Yo no tengo ningún problema con José Hugo, lo aclaro", aclaró.

Reflexiones sobre su proceso con Junior de Barranquilla y los retos que vienen

Farías habló de su proceso con Junior - crédito Mcgiver Barón / Colprensa

Durante la conversación, Farías reflexionó sobre el proceso que ha llevado al equipo a este punto. Según explicó, la motivación es el motor inicial, pero el aprendizaje y la creatividad son esenciales para mantenerse en el alto nivel.

“Hoy estamos fuertes, pisando duro y sabiendo que el sábado nos jugamos tres puntos muy importantes”, afirmó el entrenador, dejando claro que el equipo está preparado para competir al máximo.

El técnico también subrayó la importancia de la evolución constante en el fútbol. Para Farías, el rendimiento del equipo no solo genera confianza interna, sino que también influye en la percepción externa.

“La gente le copia al equipo cuando hay rendimiento”, señaló, destacando cómo el desempeño en el campo puede inspirar tanto a los seguidores como a los rivales.

En cuanto a los cuadrangulares, el Junior se medirá no solo al Tolima, sino también al América de Cali y al Independiente Medellín, en un grupo que promete alta competencia. Farías reconoció que cada partido será un desafío, pero confía en la preparación y el trabajo realizado hasta ahora.

“Sabemos que hay que corregir detalles”, admitió, mostrando una actitud autocrítica y orientada a la mejora continua.

El entrenador también expresó su convicción de que este es un momento clave para el Junior.

“Creo que es el momento de Junior”, afirmó, dejando entrever su confianza en el potencial del equipo para alcanzar grandes logros en esta etapa del torneo. Farías ha enfatizado la importancia de mantener la energía y el enfoque, elementos que considera fundamentales para enfrentar los retos que se avecinan.

Cuando juega Junior de Barranquilla

Junior de Barranquilla debutará en el cuadrangular A de la Liga BetPlay- crédito Jairo Cassiani / Colprensa

El cuadro Tiburón jugará el 31 de mayo de 2025 a partir de las 5:30 p. m. (hora de Colombia) por la primera fecha del cuadrangular A de la Liga BetPlay en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.