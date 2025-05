Carlos Antonio Vélez denunció conflicto con Juan Fernando Quintero en el América de Cali: “Lo mínimo que deben hacer es cumplir con lo prometido”

El comentarista habló sobre Gamero y Millonarios - crédito Mariano Vimos / Colprensa

Carlos Antonio Vélez, en la sección Palabras mayores, de su programa Planeta fútbol, ahondó en las palabras de Juan Fernando Quintero, que abrió la puerta a una salida del América de Cali a final del primer semestre del 2025.

Aunque las palabras del volante colombiano no dejaron muchas certezas, el comunicador aseguró que hubo incumplimientos por parte de los Diablos Rojos.

El polémico periodista en su perfil de X ya había dejado un abrebocas de lo que iba a ser su editorial en la noche del martes 27 de mayo, luego del empate 1-1 del América de Cali vs. Racing de Montevideo.

“Cuando un equipo colombiano trae una figura y esta renuncia a jugar con mejores condiciones fuera del país, hablo de los q tienen ofertas vigentes, lo mínimo q debe hacer el q lo contrata es cumplirle con lo prometido… si no lo hace el hombre se va! Elemental, mi querido Watson”, como dijo Sherlock Holmes", escribió Carlos Antonio Vélez.

Ya en el espacio radial, aseguró que la información con el malestar de Juan Fernando Quintero le había llegado días atrás, pero prefirió guardar silencio teniendo en cuenta la importancia del partido de la Copa Sudamericana que preparaba Jorge ‘Polilla’ Da Silva y sus colaboradores.

“Yo no sé qué pase allá, no sé qué pase allá. Al final apareció Juanfer con una declaración. Yo esa noticia la tengo hace días, pero no dije nada para evitar que se creara una confusión y que de pronto eso le hiciera daño en un resultado que América tenía que sacar, pero yo sabía que Juanfer estaba molesto porque no le han cumplido, eso es lo que se dice”, dijo Carlos Vélez.

El comunicador social continuó con su editorial hablando de que fueron muchas las cosas a las que renunció Juan Fernando Quintero para llegar al cuadro Escarlata y no se puede quedar mal con los acuerdos realizados con el jugador:

“Anoche Juanfer Quintero soltó lo que tenía que soltar, dijo este semestre se acaba y veré que hago. La verdad es que no le han cumplido, yo no sé cuanto le deban, ni que compromiso hayan hecho con él.

Él tenía problemas familiares y él quería venir a Colombia y tenía otras ofertas en Colombia. Tenía mercado en el extranjero, mucho mercado. No es de esos que no tengo para donde ir y entonces lo único que hay. No, América no era lo único que había y Quintero viene y sacrifica cosas, económicamente sacrificó cosas y yo entiendo que no le han cumplido, no sé en qué, pero no le han cumplido” concluyó Vélez en su programa.

Esto fue lo que dijo Juan Fernando Quintero sobre su continuidad en América de Cali

El mediocampista antioqueño se refirió a su situación deportiva tras finalizado el encuentro del América de Cali y Racing por Copa Sudamericana- crédito @ESPNColombia / X

El futuro de Juan Fernando Quintero en el América de Cali parece incierto tras sus recientes declaraciones al término del partido contra Racing de Uruguay, en el que el equipo colombiano logró una sufrida clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El mediocampista dejó entrever que podría tomar decisiones importantes sobre su continuidad al finalizar el semestre, lo que ha generado preocupación entre los aficionados del club.

En sus declaraciones posteriores al encuentro, Quintero agradeció a los casi 20.000 espectadores que asistieron al estadio Pascual Guerrero, aunque expresó cierta insatisfacción por la cantidad de público presente. “Queremos agradecer a la gente que vino, que confió en nosotros hasta el final. Nos merecíamos esta clasificación, es para ellos. Creo que el fútbol nos dio un premio por la fase de grupos que hicimos, y por eso felicito a mis compañeros, me siento muy orgulloso de ellos”, afirmó el jugador durante la transmisión oficial.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su comentario sobre su futuro en el equipo. “Yo termino este semestre y ya miraré qué decisión tomar. Tenemos que enfocarnos en el torneo local y, cuando termine el semestre, personalmente miraré qué hacer”, señaló Quintero.