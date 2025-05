Egan Bernal cree que puede pelear por el título del Giro de Italia: “Creo que soy capaz de luchar”

Egan Bernal continúa siendo uno de los más destacados en el Giro de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

El Giro de Italia ya se encuentra en camino a su recta final, en donde la ilusión para Colombia, proviene por parte del pedalista Egan Bernal del Ineos Grenadiers, ha vuelto a posicionarse entre los diez mejores del Giro de Italia, ocupando el noveno lugar en la clasificación general tras finalizar décimo en la etapa 13, disputada el 23 de mayo de 2025.

Por esta razón, el excampeón de la ronda italiana en la edición del 2021, habló acerca de lo que espera en la última semana de competencia, y se mostró ilusionado con pelear el título.

Egan Bernal y su ilusión de ganar el Giro

Egan Bernal es el mejor pedalista colombiano consolidado en la general del Giro de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

En entrevista con el equipo de comunicaciones de Ineos Grenadiers, escuadra británica en donde pertenece Egan Bernal, el 23 de mayo de 2025, Bernal se sinceró y habló sobre lo que cree que pasará en la última semana del Giro de Italia, en donde expresó que las carreras que siempre son impredecibles.

“Creo que soy capaz de luchar por la maglia rosa. Siempre es igual en el Giro: todos esprintan para conseguir una bonificación de dos, cuatro segundos quizás... y luego, en la última semana, la clasificación general será cuestión de minutos, seremos pacientes", dijo.

Egan Bernal también expresó que corre por gusto antes de pensar que en la competencia-crédito EFE

Y por otra parte, en la misma charla con Ineos Grenadiers, Bernal mencionó que a la hora de competir e ilusionarse en conseguir el título, lo primero que le importa a él es montar en una bicicleta por la capacidad que tiene para disfrutar de ello.

“Más allá de competir por el resultado, corro por mí mismo y busco sentirme bien en la bici. Cuando llego al autobús después de las etapas, no miro la clasificación. Disfrutar del ciclismo es lo que más me importa, y la verdad es que disfruté mucho de la carrera de hoy (23 de mayo de 2025). El equipo me apoya y no hay mucho que más pueda pedir en la vida”, expresó.

Así será la etapa 15 del Giro de Italia

Isaac Del Toro es el actual líder del Giro de Italia-crédito Jennifer Lorenzini/REUTERS

En la jornada del 25 de mayo de 2025, se vivirán varias emociones, en donde el punto de atracción principal será el paso a Monte Grappa y que contará con un recorrido total de 25,1 kilómetros, con una inclinación entre el 5,7% y el 11%., en la etapa 15 del Giro de Italia que partirá en Fiume Veneto y llegará a Asiago, contando con un total de 219 kilómetros y 3900 metros de desnivel.

En total, se contarán con tres esprints (en el kilómetro 29,6 en San Martino Colle Umberto, en el kilómetro 29,6 en Muri Di Ca Del Poggio, en el kilómetro 89,8 en Possagno y el esprint Red Bull en el kilómetro 185,8 en Enego).

Y además de la atracción en Monte Grappa, la etapa tendrá un total de dos puertos de montaña en la jornada: en el kilómetro 44,7 en el Muro Di Ca’ Del Poggio que será de cuatrta categoría, y en el kilometro 191,5 disputado en Dori y que está categorizado como segunda categoría.

La etapa del 25 de mayo de 2025 del Giro de Italia, se caracterizará por la alta montaña que se vivirá a lo largo de la jornada-crédito Giro de Italia

Así va la clasificación general del Giro de Italia 2025 previo a la etapa 14

1) Isaac del Toro (México - UAE Emirates): 46 horas, 32 minutos y 59 segundos

2) Juan Ayuso (España - UAE Emirates): a 38 segundos

3) Antonio Tiberi (Italia - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 18 segundos

4) Simon Yates (Gran Bretaña - Visma Lease a Bike): a 1 minuto y 20 segundos

5) Primoz Roglic (Eslovenia - Red Bull Bora - hansgrohe): a 1 minuto y 35 segundos

6) Richard Carapaz (Ecuador - EF Education EasyPost): a 2 minutos y 7 segundos

7) Giulio Ciccone (Italia - Lidl-Trek): a 2 minutos y 20 segundos

8) Brandon McNulty (Estados Unidos - UAE Team Emirates): a 2 minutos y 40 segundos

9) Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 minutos y 50 segundos

10) Derek Gee (Canadá - Israel Premier Tech): a 2 minutos y 54 segundos

18) Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 4 minutos y 26 segundos

25) Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 10 minutos y 45 segundos

58) Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 51 minutos

65) Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 57 minutos y 11 segundos