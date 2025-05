Mario Sábato defendió a los pedalistas colombianos tras las duras críticas de algunos fanáticos en el Giro de Italia: “No queremos más a esa gente en el ciclismo”

Periodista argentino se va de ESPN - crédito @mario_sabato/Instagram

El Giro de Italia continúa su recorrido por las carreteras, hasta el 1 de julio de 2025, cuando la primera competencia grande del ciclismo de ruta tendrá su fin en Roma.

La ronda italiana capta la atención de los fanáticos del ciclismo, en la que varios latinoamericanos, como Egan Bernal, del Ineos Grenadiers, y Richard Carapaz, luchan por tener una actuación destacada en la maglia rosa.

Pero varios de los aficionados a este deporte han criticado la actuación de los ciclistas latinoamericanos. Por esta razón, el narrador de ciclismo Mario Sábato, del Canal RCN, envío un duro mensaje a los detractores de los pedalistas latinoamericanos, a quienes critican por el rendimiento en la maglia rosa.

Esta fue la dura crítica de Mario Sabato

El comentarista deportivo le envió una fuerte crítica a

El 22 de mayo de 2025, en la transmisión del programa de Gregarios, de RCN, el relator argentino fue tajante con los opinadores “principiantes” de ciclismo, en advertir que el lugar a las críticas no existen en su espacio de opinión.

“Nuevitos y nuevitas que están en el chat, les quiero decir una cosa. Si vienen de otros deportes, primero, bienvenidos, segundo, infórmense un poquito de lo que es el ciclismo, y no empiecen a romper los huevos con que «vamos Ecuador», «vamos Colombia», «vamos México», «ustedes son unos muertos», «ustedes no ganaron nada», «hace rato que no ganan», esa boludés en el ciclismo no va. Porque acá todos hinchamos para el mismo lado, que es Latinoamérica, así que le pido a la producción que al primer imbécil o ‘imbécila’, si existe, que ataque a Colombia, a Ecuador, a México, o a Argentina, o diga por el estilo, se bloquea y nunca más, no queremos esa gente en el ciclismo”, detalló.

Etapa 13 del Giro de Italia: Egan Bernal se mete en el top-10 de la clasificación general

Egan Bernal sigue siendo el colombiano mejor clasificado, pese a que perdió algunos segundos en la etapa 12 - crédito Ineos Grenadiers

En una etapa que gana el ciclista danés Mads Pedersen del Lidl-Trek y en donde el pedalista mexicano Isaac del Toro del UAE Emirates continúa siendo el líder de la “maglia rosa”, el remate final de la jornada tuvo una emoción destacada en el esprint final de la jornada.

En un recorrido que contó con un total de 180 kilómetros entre Rovigo y Vicenza, la emoción de la etapa llegaría faltando 10 kilómetros, en donde el pelotón general en donde se encontraban Egan Bernal, Nairo Quintana y Einer Rubio, capturaron a los líderes de la etapa hasta ese momento.

En el ascenso a Monte Berico, premio de cuarta categoría, y que contó con varias emociones en el remate de la carrera, el danés Mads Pedersen del Lidl-Trek logró ganar su cuarta etapa en el Giro de Italia, y sumó su décima victoria como profesional en grandes vueltas, igualando a Simon Yates, Sam Bennett, Aranud Demare y Michael Mattews.

Por otra parte, el mexicano Isaac del Toro logró ser el ciclista más joven con más de 5 días en la historia del Giro de Italia con 21 años y 172 días, mientras que por los lados de la clasificación general para los pedalistas colombianos, Egan Bernal fue el más beneficiado en la clasificación general llegando en el décimo puesto en la jornada, además de subir dos casillas en la clasificación del Giro de Italia, quedando en la novena posición.

Así quedó la clasificación general tras la etapa 13 del Giro de Italia

1) Isaac del Toro (México - UAE Emirates): 46 horas, 32 minutos y 59 segundos

2) Juan Ayuso (España - UAE Emirates): a 38 segundos

3) Antonio Tiberi (Italia - Bahrain Victorious): a 1 minuto y 18 segundos

4) Simon Yates (Gran Bretaña - Visma Lease a Bike): a 1 minuto y 20 segundos

5) Primoz Roglic (Eslovenia - Red Bull Bora - hansgrohe): a 1 minuto y 35 segundos

6) Richard Carapaz (Ecuador - EF Education EasyPost): a 2 minutos y 7 segundos

7) Giulio Ciccone (Italia - Lidl-Trek): a 2 minutos y 20 segundos

8) Brandon McNulty (Estados Unidos - UAE Team Emirates): a 2 minutos y 40 segundos

9) Egan Bernal (Colombia - Ineos Grenadiers): a 2 minutos y 50 segundos

10) Derek Gee (Canadá - Israel Premier Tech): a 2 minutos y 54 segundos

18) Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): a 4 minutos y 26 segundos

25) Nairo Quintana (Colombia - Movistar Team): a 10 minutos y 45 segundos

58) Brandon Rivera (Colombia - Ineos Grenadiers): a 51 minutos

65) Daniel Felipe Martínez (Colombia - Red Bull - Bora - hansgrohe): a 57 minutos y 11 segundos