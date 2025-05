Juan Carlos Osorio no habría llegado a dirigir a grande del fútbol mexicano por temas ‘extradeportivos’: “Por eso se enfrío”

Desde los reportes de México se informa que el entrenador colombiano no llegó por temas extradeportivos - crédito @FOXSportsMX / X

El entrenador risaraldense Juan Carlos Osorio, que tuvo un paso reciente por el Tijuana, de la Liga Mexicana, estuvo en el radar de uno de los equipos más grandes del fútbol manito: Chivas de Guadalajara.

Pero con el paso de los días, la situación se aquietó, y no se volvió a mover la contratación por parte de las directivas del Chivas de Guadalajara, equipo que finalmente terminó llevando al entrenador argentino Gabriel Milito.

Pues bien, se conoció desde la prensa deportiva de México que el motivo por el cual no llegó Juan Carlos Osorio al equipo de Guadalajara fue por su comportamiento extradeportivo.

Esta fue la versión que explicaron desde México por la cual no llegó Osorio

Juan Carlos Osorio dirigió 34 partidos con Xolos de Tijuana, con 12 victorias, seis empates y 16 derrotas - crédito Xolos de Tijuana

El 22 de mayo de 2025, se conoció la versión desde Fox Deportes México, desde la información que entregó el periodista Rubén Rodríguez, explicó que el técnico no llegó por unas “situaciones delicadas” que hizo cuando dirigía al Tijuana, aunque no detalló en exactitud lo que hizo Osorio.

“Qué bueno que la gente de Chivas nos escuchó, que preguntaron, porque lo de Osorio se enfrió. Lo digo con mucho respeto, Osorio no debería estar dirigiendo en el fútbol mexicano por lo que hizo en Tijuana, son cosas extracancha muy delicadas”, expresó.

Y finalmente Rubén Rodríguez mostró asombro por la actitud de la directiva de Tijuana para no tomar medidas en la situación extradeportiva en la cual estuvo involucrado.

“Me parece increíble que la gente que contrató a Osorio no hiciera algo, es una lástima. Como técnico, se puede decir lo que quiera; yo hablo de temas totalmente extra cancha”, añadió.

Dura sentencia de la prensa deportiva mexicana a Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio no habría llegado al Chivas de Guadalajara por temas extradeportivos, según comentó la prensa deportiva mexicana - crédito Amr Abdallah Dalsh / REUTERS

Y por otra parte, Rubén Rodríguez agregó que en el caso personal de que hiciera parte de la Federación Mexicana de Fútbol, no dudaría en vetar al entrenador colombiano:

“Si yo fuera presidente de la FMF (Federación Mexicana de Fútbol), buscaría que Osorio no vuelva a dirigir en nuestro fútbol. Muy acertado Chivas de Guadalajara en no contratarlo, porque lo que pasó no es un juego, es muy delicado”, finalizó.

Balance de Juan Carlos Osorio bajo el mando del Tijuana

El entrenador colombiano suma 19 encuentros al frente de Xolos de Tijuana - crédito @xolos/Instagram

El entrenador risaraldense llegó el 6 de julio de 2024 al cuadro de los Xolos, y debutó con victoria por 2-1 frente al Querétaro.

Y el último partido que dirigió Osorio al cuadro mexicano, fue el 10 de marzo de 2025, en donde el Tijuana perdió por 4-3 en el estadio Caliente ante el Atlas.

En su paso por el cuadro mexicano, dirigió un total de 34 encuentros, en donde obtuvo 12 victorias, 6 empates y perdió en 16 ocasiones, sumando un total de 42 puntos en su carrera, y donde su equipo marcó un total de 52 goles y recibió 66 tantos.

El otro candidato por el cual fue Chivas en lugar de Juan Carlos Osorio

Gabriel Milito estaría cerca de llegar a Chivas - crédito Matias Baglietto / REUTERS

Según se conoció desde el diario AM de México, el candidato más cercano para llegar a Chivas de Guadalajara sería el entrenador argentino Gabriel Milito, quién viene de dirigir al Atlético Mineiro de Brasil y con el cual llegó a la final de la Copa Libertadores 2024, partido que perdería ante Botafogo. Así se informó sobre la situación de la llegada del argentino al cuadro de Chivas:

“Super Deportivo del Diario AM pudo saber que el Rebaño Sagrado mejoró la propuesta y ello agradó al argentino, quien firmó por dos años con el conjunto tapatío. De 44 años, Milito ya tiene una amplia experiencia como entrenador pues ha dirigido a equipos argentinos como Estudiantes, Independiente y Argentinos Juniors; así como al O’Higgins de Chile y al Atlético Mineiro de Brasil. Destaca que en 2024, levantó el Campeonato Mineiro con el cuadro brasileño", mencionaron.