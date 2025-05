Arne Slot, técnico del Liverpool, respondió con ironía el posible interés del Barcelona en Luis Díaz: “Entiendo que sea su admirador, yo también lo soy”

Arne Slot habló sobre el interés que tiene Barcelona en la estrella de Colombia - crédito Tony O Brien / REUTERS

El 22 de mayo de 2025, se conoció de forma oficial el interés del FC Barcelona en contar con los servicios de Luis Díaz, estrella de Liverpool y la selección Colombia.

Así lo dio a conocer el director deportivo y exfutbolista portugués, Deco, a través de las declaraciones que entregó en el programa El món, del canal RAC1 de Barcelona.

Pero el 23 de mayo de 2025, Arne Slot, entrenador neerlandés y campeón del Liverpool, se refirió al interés del cuadro culé en Luis Díaz, con una respuesta contundente a la noticia.

Esto fue lo que dijo Arne Slot sobre el interés del Barcelona en Lucho

Luis Díaz estaría en el radar del Barcelona FC - crédito Phil Noble / REUTERS

En la previa al partido frente al Crystal Palace por la fecha 38 de la Liga Premier, el neerlandés Slot respondió con ironía sobre los rumores de vinculación de Luis Díaz, luego de que Deco afirmara sentir admiración por la estrella de la selección Colombia.

“Sí, cada club tiene su manera de hacer las cosas. Creo que están acostumbrados a que yo no hable de jugadores de otros clubes que no hemos fichado. Entiendo que sea un gran admirados de Luis Díaz (Deco), porque yo también lo soy”, declaró.

Slot respondió con ironía a las declaraciones de Deco - crédito Matthew Childs / REUTERS

Y también reconoció el buen momento de Lucho a lo largo de la temporada y volvió a arremeter en contra del director deportivo de Barcelona, Deco, diciendo que él también podría decir que halaga a las estrellas del cuadro culé.

“Es un gran jugador que está teniendo una gran temporada. Si simplemente lo hubiera dicho así también es un admirador de Salah y Gakpo ¿O no la ha dicho? Solo dijo que admira a algunos jugadores. Yo admiro a Lamine Yamal y Raphinha", mencionó.

Que dijo Deco sobre el interés del Barcelona en Luis Díaz

Deco habló sobre los rumores de Luis Díaz para el Barcelona FC - crédito Lorena Sopena / REUTERS

El 22 de mayo de 2025 en charla con el programa de El Mon del Canal RAC1, Deco, director deportivo del Barcelona, habló sobre el gusto que tiene hacía Luis Díaz a nivel futbolístico, aunque afirmó que no hablará de jugadores que tengan contrato vigente con otros clubes.

“Hay muchos jugadores, pero nosotros hablar de jugadores que tienen contrato es complicado. Por respeto no podemos estar hablando de jugadores que tienen contrato es complicado. Por respeto no podemos estar hablando y diciendo el jugador que nos gusta, hay varios jugadores que nos gustan. Nos gusta Luis, nos gusta Rashford, nos gusta una serie de jugadores que tenemos en una lista que vamos trabajando todos los años. No se tratar de hablar y de poner nombres en cosas que no son reales”, explicó.

Estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2024-2025

Luis Díaz tuvo su mejor temporada a nivel goleador con Liverpool desde su llegada en 2022 - crédito Phil Noble / REUTERS

El colombiano en la temporada 2024-2025 quiere cerrar la temporada de la mejor forma frente al Crystal Palace el 25 de mayo de 2025, por la fecha 38 de la Premier League en el estadio Anfield Road.

En la temporada, Díaz completó un total de 35 partidos en Premier League en 2344 minutos, de los cuales disputó 25 como titular y marcó en 13 ocasiones. A continuación esta es la lista detallada de goles que anotó.

11 de mayo de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en Liverpool 2-2 Arsenal

27 de abril de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Liverpool 5-1 Tottenham Hotspur

13 de abril de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el Liverpool 2-1 West Ham

6 de abril de 2025 - Premier League: 35 minutos y gol en el Fulham 3-2 Liverpool

16 de febrero de 2025 - Premier League: 71 minutos y gol en el Liverpool 2-1 Wolverhampton

29 de diciembre de 2025 - Premier League: 90 minutos y gol en el West Ham 0-5 Liverpool

22 de diciembre de 2024 - Premier League: 87 minutos y doblete en el Tottenham Hotspur 3-6 Liverpool

21 de septiembre de 2024 - Premier League: 72 minutos y doblete en el Liverpool 3-0 Bournemouth

1 de septiembre de 2024 - Premier League: 66 minutos y doblete en el Manchester United 0-3 Liverpool

25 de agosto de 2024 - Premier League:72 minutos y gol en el Liverpool 2-0 Brentford

En la Copa de la Liga jugó un total de 202 minutos en 4 partidos, siendo titular en dos ocasiones, y marcó en una oportunidad, en donde llegó a la final de dicho torneo, perdiendo frente a Newcastle el 16 de marzo de 2025 por 2-1 en el estadio de Wembley.

30 de octubre de 2024 - Copa de la Liga de Inglaterra: Gol en el Brighton & Hove Albion 2-3 Liverpool

Y a nivel internacional en la Liga de Campeones, logró disputar 9 partidos en 634 minutos, de los cuales jugó 7 como titular y anotó en tres ocasiones, en donde Liverpool llegó hasta los octavos de final y en donde perdió desde los tiros del punto penal ante París Saint-Germain.

5 de noviembre de 2024 - Champions League: Triplete en el Liverpool 4-0 Bayer Leverkusen