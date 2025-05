Dos jugadores de Santa Fe se pelearon en pleno gol y fueron expulsados durante la victoria contra Deportivo Cali

Iván Scarpetta celebra el primer gol contra Deportivo Cali en la fecha 19 de la Liga BetPlay - crédito Dimayor

Independiente Santa Fe aseguró su paso a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay tras vencer 2-0 a Deportivo Cali en el estadio de Palmaseca. El triunfo, que deja al equipo caleño sin posibilidades de avanzar, estuvo marcado por un episodio que complicará al cuadro cardenal en la última fecha de la fase todos contra todos.

El partido comenzó con Deportivo Cali intentando tomar el control y dominar la posesión en campo rival, pero Independiente Santa Fe supo manejar los momentos del juego y aprovechar sus oportunidades. La primera aproximación fue para el local, con un remate desviado de Jarlan Barrera al minuto 4. Poco después, Emiliano Rodríguez tuvo un cabezazo débil que fue controlado por el arquero Andrés Mosquera Marmolejo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El gol que abrió el marcador llegó al minuto 18, tras un centro de Yeicar Perlaza que generó un doble cabezazo en el área: primero de Víctor Moreno y luego de Iván Scarpeta, autor del tanto, que dedicó su anotación a Emmanuel Olivera.

En el segundo tiempo, Deportivo Cali intentó reaccionar con mayor intensidad y tuvo chances claras, como un disparo de Emiliano Rodríguez detenido por Mosquera Marmolejo y una jugada colectiva que no concluyó Andrey Estupiñán.

Sin embargo, con el paso de los minutos, el equipo perdió fuerza y el local bajó el ritmo para controlar el partido. Cerca del final, Hugo Rodallega desaprovechó una oportunidad con un remate desviado. En la última jugada, Edwar López definió con potencia y sentenció el 2-0 definitivo.

Pelea entre Harold Santiago Mosquera y Yilmar Velásquez - crédito Win Sports

Durante la celebración del segundo gol, los jugadores Harold Santiago Mosquera y Yilmar Velásquez protagonizaron un altercado que terminó con ambos expulsados por conducta violenta, según el árbitro Carlos Ortega. Las cámaras oficiales captaron el momento en que, en medio de la alegría, Mosquera y Velásquez se enfrentaron físicamente: chocaron cabezas y Velásquez propinó un cachetazo a su compañero.

La doble tarjeta roja impide a ambos futbolistas estar disponibles para el partido final contra Alianza FC. Este compromiso cerrará la fase regular para Santa Fe, que llega con 33 puntos tras asegurar matemáticamente su clasificación.

Jorge Bava reemplazó a Pablo Peirano en el banco técnico de Santa Fe - crédito Colprensa

En conferencia de prensa, el director técnico Jorge Bava afirmó desconocer los detalles del incidente debido a que se encontraba celebrando el gol junto al equipo. El entrenador aseguró que no tomará decisiones precipitadas hasta conocer con claridad lo sucedido.

“Para tener un juicio al respecto tengo que tener información y no la tengo, me sorprendí cuando en el festejo nos quedamos con dos menos. No sabía cuanto más iba a adicionar, traté de estar bien parados, cuando tenga información seguramente hablaré, pero habrá que verlo con más calma y si hay que hablar o tomar decisiones que sea con la cabeza fría”, sentenció.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2025

El mediocampista antioqueño habría despertado el interés después de su gran actuación con el Verdolaga - crédito David Jaramillo / Colprensa

Atlético Nacional: 35 puntos / +18 diferencia de gol / 18 partidos jugados Millonarios FC: 35 puntos / +11 diferencia de gol / 19 partidos jugados Junior FC: 34 puntos / +9 diferencia de gol / 19 partidos jugados América de Cali: 33 puntos / +13 diferencia de gol / 18 partidos jugados Independiente Santa Fe: 33 puntos / +10 diferencia de gol / 19 partidos jugados Deportes Tolima: 30 puntos / +9 diferencia de gol / 17 partidos jugados Independiente Medellín: 29 puntos / +9 diferencia de gol / 17 partidos jugados Once Caldas: 27 puntos / +1 diferencia de gol / 17 partidos jugados Atlético Bucaramanga: 26 puntos / +3 diferencia de gol / 19 partidos jugados Deportivo Pasto: 26 puntos / 0 diferencia de gol / 18 partidos jugados Alianza FC: 26 puntos / -3 diferencia de gol / 19 partidos jugados Deportivo Pereira: 25 puntos / 0 diferencia de gol / 18 partidos jugados Deportivo Cali: 24 puntos / -2 diferencia de gol / 19 partidos jugados Fortaleza CEIF: 20 puntos / -9 diferencia de gol / 19 partidos jugados Envigado FC: 18 puntos / -12 diferencia de gol / 19 partidos jugados Llaneros FC: 17 puntos / -7 diferencia de gol / 18 partidos jugados Boyacá Chicó: 17 puntos / -16 diferencia de gol / 18 partidos jugados Águilas Doradas: 15 puntos / -4 diferencia de gol / 18 partidos jugados Club Deportivo La Equidad: 10 puntos / -19 diferencia de gol / 19 partidos jugados Unión Magdalena: 8 puntos / -12 diferencia de gol / 17 partidos jugados