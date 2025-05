Presidente del Unión Magdalena arremetió contra la hinchada tras la invasión de campo en el partido ante el Once Caldas: “Nos están metiendo goles, porque meten drogas”

El cuadro samario es último del campeonato, y provocó la reacción de los fanáticos en las tribunas - crédito Montiner Alvis / Colprensa

El 4 de mayo de 2025, el encuentro entre Unión Magdalena y Once Caldas que hasta el minuto 60 iba 1-0 con triunfo del Blanco Blanco de Manizales, se tuvo que suspender tras la invasión de la hinchada del Ciclón Bananero en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta.

Es por esta razón que el 5 de mayo de 2025, uno de los invitados al programa Jugada maestra fue Alberto Garzón, presidente del Unión Magdalena.

Allí, el dirigente del Ciclón Bananero se refirió a los hechos que se vivieron en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta, en donde un sector de la hinchada, además de invadir el campo de juego, intentó agreder a los futbolistas en el campo de juego.

Estas fueron las palabras del presidente del Unión Magdalena

Alberto Garzón expresó la preocupación por los actos de violencia que se vivieron el estadio Sierra Nevada de Santa Marta - crédito @AlbertoMarioGa5/X

En charla con el programa Jugada maestra, de Ditu, el 5 de mayo de 2025, dirigido por Javier Hernández Bonnet, el máximo dirigente expresó su preocupación por la situación que se vive en Santa Marta con los hechos de violencia, y pidió que se sancione a los responsables de los desmanes tras el partido entre Unión Magdalena y Once Caldas.

“Nos entristece, nos llena de preocupación. Estos malos ciudadanos no son verdaderos hinchas, personas que fomentan el caos y anarquía, son amantes del desorden. Nosotros estamos pidiendo a la policía y la Fiscalía que judicialicen a los capturados, individualicen estas personas y las imputen. Tenemos que generar una sanción ejemplar, para de alguna manera, haga pensar a los desadaptados. En Santa Marta hubo un muerto hace un tiempo, se perdió la vida de un ser humano, no hubo un solo capturado, ni condenado: no opera la justicia y eso tenemos que torcer, que se vean sanciones ejemplares, que la gente sepa que si se mete en el terreno de juego, puede tener sanción”, comentó.

Y resaltó que pidió ayuda del presidente de la Dimayor para evitar estos actos de violencia

“En más de cuatro ocasiones hablé con el presidente de la Dimayor Carlos Zuluaga, son hechos que se salen de las manos del Unión Magdalena, pero yo creo que son hechos premeditados, son personas malsanas que vienen con ese propósito dañino, ganemos o perdamos, quieren generar este tipo de peleas. Procederemos a rendir los respectivos descargos y trataremos que la plaza no salga suspendida, es muy costoso para nosotros y las sanciones pecuniarias que siempre se imponen, Muy a pesar de lo ocurrido, que lo rechazamos, nosotros no estamos de acuerdo a que nos sancionen, y habría que colocar un policía por cada ciudadano y eso es imposible; son hechos ajenos a la voluntad del club”, mencionó.

Reunión con facciones de las barras bravas del Unión Magdalena

Fue necesaria la intervención de la fuerza pública para recuperar el órden en el estadio Sierra Nevada - crédito Montiner Alvis / Colprensa

Además en la misma charla con los panelistas de Jugada maestra, de Ditu, reveló que tuvo reuniones con varias facciones de las barras bravas del Unión Magdalena para solucionar este tipo de situaciones, aunque reveló que no los reconocen como hinchas del Unión.

“Me reuní con ambos sectores en la tribuna sur donde acostumbran a ir a un grupo de persona que se autodenominan «la barra del ciclón» y en la tribuna norte acostumbra a ir a otro grupo de barristas que se autodenomina la «la garra samaria norte». Nosotros en nuestro 76 años de presencia jamás reconocimos a ninguna barra, sí hemos hablado con ellos a pesar de que no son reconocidas. Siempre piden perdón, dicen que no volverá a ocurrir y siempre pasa", expresó.

Y añadió que la situación de los hinchas violentos se descontroló a tal punto, que tanto personas consumidoras de drogas, son las que ingresan al estadio.

“Es un tema que se nos está saliendo de las manos, son personas, que por muchos controles, introducen drogas en el estadio, no es un secreto y tengo que decirlo y pase lo que pase van a fumar marihuana en la tribuna norte y sur; nos están metiendo goles porque están metiendo drogas en el estadio Sierra Nevada y eso de alguna forma tenemos que cortarlo. Como club tomamos la decisión de no permitir ningún ingreso de barra, no vamos a permitir que un grupo reducido atente contra el buen nombre del club”, concluyó.

Cuando vuelve a jugar Unión Magdalena y que le queda en el cierre del campeonato

Ricardo Márquez volvió al Unión Magdalena y no ha sido determinante para la temporada 2025 - crédito Miguel Vermier/VizzorImage/Dimayor

Unión Magdalena volverá a jugar el 9 de mayo de 2025 frente al Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué a partir de las 6:20 p. m. y luego recibirá al América de Cali en el estadio Sierra Nevada el 18 de mayo de 2025, y cerrará la fase del todos contra todos visitando a Fortaleza CEIF el 25 de mayo de 2025 en el estadio de Techo.