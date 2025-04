Sigue la crisis arbitral en la Liga BetPlay, Boyacá Chicó arremetió contra Carlos Betancur, juez central del América vs. Cali: “Exigimos su revocatoria”

El vallecaucano será el encargado de impartir justicia en este duelo vital por Copa Colombia - crédito Diego Pineda / Colprensa

La crisis en el arbitraje colombiano continúa y la situación parece no mejorar.

El 26 de abril de 2025, Boyacá Chicó lanzó un fuerte comunicado de prensa en contra el árbitro vallecaucano Carlos Betancur, debido a la designación del juez para dirigir el clásico vallecaucano entre América y Deportivo Cali.

La situación se generó debido a la molestia por parte del cuadro boyacense con Betancur por su arbitraje en el partido en donde Chicó perdió por 2-0 en el estadio La Independencia de Tunja ante Fortaleza CEIF.

Este fue el duro comunicado del Boyacá Chicó en contra del árbitro vallecaucano

El cuadro boyacense protestó en contra del árbitro Carlos Betancur tras su designación en el clásico vallecaucano-crédito @BCHICOFCOFICIAL/X

El 26 de abril de 2025, el cuadro boyacense emitió un comunicado de prensa quejándose y rechazando la designación arbitral de Carlos Betancur para el clásico vallecaucano afirmando su mal arbitraje

“No podemos sino manifestar nuestro asombro y preocupación que un árbitro recientemente cuestionado por su proceder, y cuya actuación generó dudas en cuanto a su imparcialidad y competencia, sea designado para dirigir uno de los partidos más importantes del fútbol colombiano”.

Además Boyacá Chicó exigió que se remueva la designación de Carlos Betancur como árbitro del duelo entre América y Cali.

“Exigimos, por tanto, la inmediata revocatoria de la designación del señor Carlos Betancur para dirigir el Clásico Vallecaucano y una explicación pública por parte de la Comisión Arbitral y de la Federación Colombiana de Fútbol. De igual forma, solicitamos que se implementen mecanismos objetivos, transparentes y evaluativos para la selección de árbitros”.

Y finalmente concluyeron con un fuerte mensaje para la Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol, dudando de la credibilidad del trabajo que hace la entidad deportiva

“Reiteramos que decisiones como esta, tomadas por la Comisión Arbitral y respaldadas por la Federación Colombia de Fútbol, atentan directamente contra la credibilidad del fútbol colombiano, y constituyen un mensaje desalentador para clubes, jugadores, patrocinadores y aficionados que aún creen en el mérito deportivo con base del espectáculo”.

Esta fue la jugada que protestó el cuadro boyacense

El analista arbitral afirmó que era tiro penal la falta de tiro penal a favor de Boyacá Chicó por una mano en el área y que Carlos Betancur no otorgó - crédito @Borda_analista / X

Y es que en el partido entre Boyacá Chicó y Fortaleza, se presentó una jugada, cuando el mediocampista Jhon Balanta intenta controlar la pelota, pero termina llevándosela con la mano en el área penal.

Finalmente, tras la revisión de la jugada, Carlos Betancur determinó que no fue falta para tiro penal, lo que provocó la ira del máximo accionista del cuadro boyacense. En su cuenta de X, José Borda, analista arbitral analizó el partido.

“Omitieron penalazo. En Boyacá Chicó vs. Fortaleza CEIF, el árbitro Betancur y el VAR omitieron esta mano penal de Balanta de los Amix, si bien el balón le pega en el cuerpo, con un segundo movimiento adicional con el brazo estendido toca deliberadamente el balón. Era penalazo”.

La dura crítica de Eduardo Pimentel en contra de Carlos Betancur

El accionista del Chicó se refirió sobre la jugada polémica que se vivió en el encuentro entre su equipo y Fortaleza CEIF - crédito @Edo_Pimentel / X

Y justamente tras el partido en donde Chicó pierde por 2-0 y se presenta esta jugada polémica, el máximo accionista del cuadro boyacense Eduardo Pimentel se refirió a la situación.

“En que estaría pensando este caradura de Carlos Betancourt o bajo que estaba influido para no pitar o no haber querido revisar la jugada en el VAR de este penal que cambiaba todo el resultado de un partido que iba 0-2, por Dios, que alguien me explique?. Revisen la segunda parte del video de un penal que nos pitan saltando y de espaldas contra Medellín a escasos centímetros hace pocas semanas, lo grave del asunto es que el árbitro lo valida y lo confirmó el VAR, esto es una porquería y ayer ni lo revisaron”.

Y volvió a arremeter en contra de Carlos Betancur, afirmando que Colombia es un país que se encuentra inmerso en la corrupción y estos actos son comunes en la sociedad.

El accionista del Chicó se refirió sobre la jugada polémica que se vivió en el encuentro entre su equipo y Fortaleza CEIF - crédito @Edo_Pimentel / X

“Que nos asombra hijueputa si vemos todos los días como nos roban y nos saquean el país, como toda la delincuencia y los bandidos se tomaron las instituciones tan fuertes que decíamos tener, los entes del estado ya los asumieron, tienen sometido vulgar y vilmente a un escarnio público lleno de trampas, triquiñuelas y atropellos al mejor presidente que ha tenido Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez y nadie hace nada, que queremos que el arbitraje bochornoso de este sujeto Carlos Betancur en el fútbol sea la excepción”.