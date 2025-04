Juan Guillermo Cuadrado se despediría de Atalanta, pero continuaría en Italia: sería compañero de otro colombiano

Juan Guillermo Cuadrado pasa por un buen momento con el Atalanta, que se encuentra en la pelea por clasificar a la Champions League - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Juan Guillermo Cuadrado volvió a encontrar su mejor momento con el Atalanta, que lo contrató en 2024 tras su mala campaña con el Inter de Milán, equipo en el que estuvo lesionado mucho tiempo, lo recuperó y es determinante para mantenerse en los primeros puestos de la Serie A.

Sin embargo, el contrato del colombiano se va a terminar y lo buscaría otro conjunto italiano, que se encuentra en la pelea por no descender y cuenta en sus filas con otro cafetero, que incluso fue compañero de Cuadrado en la Tricolor por varios años y lo ayudaría a convencerlo.

Por el momento, Atalanta aún no define si renovará al volante para la próxima temporada, en la que primero quiere definir el cupo a la Champions League y después rearmará la plantilla para la competencia europea, pues la idea es superar lo hecho en la última edición, que fue superar la ronda de liga.

Cuadrado seguiría en la Serie A

El futuro de Juan Guillermo Cuadrado podría tomar un giro inesperado al término de la temporada 2024/25. Según informó el periodista italiano Nicolo Schira, el Cagliari, equipo en el que actualmente milita su compatriota Yerry Mina, estaría interesado en fichar al experimentado jugador como agente libre.

De acuerdo con Schira, dicho club le pondría el ojo por la vasta experiencia en el fútbol italiano, donde ha disputado un gran número de partidos y se ha consolidado como uno de los jugadores más destacados de la Serie A.

Juan Guillermo Cuadrado lleva 29 partidos con el Atalanta en la temporada, sumando tres asistencias - crédito Denis Balibouse/REUTERS

Cuadrado es uno de los futbolistas colombianos con mayor trayectoria en el fútbol europeo, especialmente en la península itálica, donde ha jugado para equipos como la Fiorentina, la Juventus y, más recientemente, el Atalanta desde 2024, tras salir del Inter.

El interés del Cagliari en Cuadrado no es casualidad. Su experiencia en la Serie A y su conocimiento del estilo de juego italiano lo convierten en un activo atractivo para cualquier club que busque reforzar su plantilla con un jugador probado. Además, su posible llegada al equipo podría fortalecer la conexión colombiana en el Cagliari, donde ya juega Yerry Mina, otro referente del fútbol colombiano.

En la actualidad, el Cagliari está en la posición 16 con 30 puntos, cinco unidades arriba del descenso - crédito Alessandro Garofalo/REUTERS

Le dijo no a Arabia

El defensor Yerry Mina, del Cagliari, estará fuera de las canchas durante al menos dos semanas debido a una lesión sufrida en el partido contra la Fiorentina. El central de 30 años mantiene su enfoque en ayudar a su equipo a evitar el descenso, mientras analiza las opciones para su futuro profesional. A pesar de una supuesta oferta del fútbol árabe, Mina sigue priorizando su permanencia en el fútbol europeo, reafirmando su compromiso con la élite del deporte.

En las últimas semanas, surgieron rumores sobre una oferta del fútbol árabe para Mina, que incluiría un salario de 5 millones de euros anuales. El periodista Nicolò Schira mencionó que la propuesta habría llegado como parte del interés de clubes de Arabia Saudita por atraer a jugadores de renombre internacional.

Yerry Mina, al parecer, seguiría en el Cagliari para la próxima temporada por sus buenos números, pese a la mala campaña del club - crédito Daniele Mascolo/REUTERS

Sin embargo, fuentes cercanas al jugador, citadas por AS Colombia, aseguran que el central no está interesado en este tipo de propuestas y que su prioridad sigue siendo competir al más alto nivel en Europa.

Una fuente consultada por el medio colombiano afirmó que Mina ya había rechazado ofertas similares en el pasado: “El año pasado lo tentaron y no lo convenció la idea. No sé hasta qué punto es verdad lo de la oferta, pero me sorprendería muchísimo que se vaya para allá”. Este rechazo no sería el primero, ya que durante el mercado de verano anterior, el colombiano también descartó la posibilidad de jugar en ligas de menor competitividad como las de Arabia Saudita o Qatar.