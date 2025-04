Esta es la dura historia de Jhohan Romaña, el defensor colombiano de San Lorenzo de Argentina y que apoyó a Oswaldo Balanta tras su infarto

Jhohan Romaña se consolidó como una de las figuras en San Lorenzo de Almagro y apoyo a Oswaldo Balanta en uno de los momentos más difíciles del jugador tras su paro cardiaco-crédito Jesús Aviles/Infobae

Jhohan Romaña, defensor argentino de San Lorenzo de Almagro, es una de las principales sorpresas gracias a su rendimiento deportivo a lo largo del último año y que logró su momento más alto a sus 26 años de edad.

Aún así, su historia para llegar a ser uno de los titulares en uno de los equipos más grandes de Argentina no fueron fáciles, debido a las situaciones complejas por las que pasó desde sus comienzos en Independiente Medellín, hasta su paso por el fútbol de Paraguay para llegar al “Ciclón” (apodo por el cual se conoce a San Lorenzo de Almagro).

Es por estos antecedentes que Facundo De Lillo, periodista argentino de Torneos decidió recordar los momentos de la carrera de Romaña en su cuenta de X, en donde comentó sus comienzos en el fútbol profesional hasta el momento, en donde reveló momentos inéditos del defensor colombiano.

Estos fueron los momentos más difíciles de Jhohan Romaña

Así fue el momento donde el periodista rememoró los momentos de la carrera de Jhohan Romaña-crédito @FacuDeLillo/X

El oriundo del Urabá Antioqueño, desde muy pequeño siempre tuvo amor por el balón de fútbol y que fue su principal distracción,.

“Jhojan Romaña llegó a San Lorenzo siendo una incógnita, Hoy es de los más queridos por los hinchas y su nivel es sobresaliente. Comenzó siendo arquero. Cuando ya había debutado en primera un presentante lo estafó y lo dejó sin club y sin dinero”.

Jhojan Romaña jugó en Guaraní de Paraguay-crédito Silvio Avila/REUTERS

Y es que su mamá también fue una de las personas que lo aconsejó para que jugara en dicha posición y así lo aconsejó para que se quedara como defensor.

“Allí estuvo siete años y pasó por varios puestos hasta asentarse como defensor central. Primero probó como arquero, pero su mamá lo hizo cambiar: «Sal de ahí porque los porteros siempre tienen la culpa si pierden». Ahora, su puesto era el lateral derecho porque ‘tenía mucho ida y vuelta’, confesó Jhojan. Jugó en esa posición casi tres años hasta que un entrenador le pidió que jugara de central porque le faltaba a uno, desde allí no se movió de esa posición”.

Dentro del mismo hilo Facundo De Lillo recordó el momento cuando Romaña jugaba en Independiente Medellín, en donde se destacó en las reservas juveniles del cuadro antioqueño.

“Así y todo, fue parte de la coronación de la Liga, siendo su primer título. Siguió en el club aunque sin oportunidades en Primera. Era el capitán de la reserva y se coronó en la Liga Antioqueña. A su vez, su gran esfuerzo hizo que ese mismo año fuera convocado a la Sub 20 de Colombia".

Así fue el momento cuando llegó a Paraguay para jugar con Guaraní-crédito @FacuDeLillo/X

Y Facundo De Lillo recordó el momento cuando Romaña tuvo la posibilidad de ir a jugar a Paraguay para fichar por Cerro Porteño, pero su carrera se desmoronó tras ser estafado por parte de su representante cuando jugaba en Independiente Medellín.

“Pero en cuestión de segundos, todo el sacrificio realizado se esfumó. Su contrato con el equipo colombiano terminó. Un empresario lo convenció de ir a Paraguay. La idea era ir a Cerro Porteño, pero el representante que lo llevó lo abandonó, y lo dejó sin club y sin dinero“.

Aunque en el mismo hilo, explicó el momento cuando se fue a probar al Club Guaraní de Paraguay.

“Me dijeron que ya tenían cubierto el cupo extranjero. No pude fichar. Había llegado tarde. Entonces un amigo me preguntó si quería ir un viernes a la Reserva de Guaraní. Yo tenía pasajes de vuelta el domingo. Fui y gloria a Dios me fue bien. Pasé la prueba”.

Aunque también en Guaraní recordó el momento cuando tuvo que esperar el permiso para jugar y duró seis meses sin pisar una cancha.

“El problema fue que su permiso de transferencia no llegó a tiempo y estuvo 6 meses sin poder firmar contrato. Vivió momentos muy difíciles, hasta llegó a dormir en la calle. «No tenía fuerzas para seguir. Tuve compañeros que se sacaban la comida de la boca para darme».

Gustavo Costas, el hombre clave en la carrera de Jhohan Romaña

Gustavo Costas fue clave en la carrera de Jhohan Romaña-crédito Nathalia Aguilar/EFE

Y en el mismo hilo, detalló el momento cuando arribó el técnico argentino Gustavo Costas y su carrera deportiva cambió por completo.

“El tiempo pasó y la luz al final del túnel llegó. Romaña se sumó a la pretemporada de Guaraní. Él sabía que no estaba en consideración, su rol era cubrir la vacante de central hasta que la directiva pudiese fichar uno, pero eso cambió cuando Gustavo Costas lo vio entrenar”.

Y Facundo De Lillo detalló el momento cuando tuvo la oportunidad con el club paraguayo de la mano del extécnico de Independiente Santa Fe y actual entrenador de Racing de Avellaneda.

“El argentino se convenció de que Jhohan era un futbolista con gran potencial y opto por darle una oportunidad. En 2019 jugó solo un partido, el último de la temporada. En 2020 todo cambió, comenzó a ser titular y su nivel cada vez fue mejorando”.

Además también en el mismo hilo, citó las palabras de Romaña cuando debutó de la mano de Gustavo Costas, en donde aclaró que el entrenador argentino lo quiso llevar a Racing, pero Romaña rechazó la propuesta porque ya había llegado a un acuerdo de palabra con San Lorenzo de Almagro.

“Así recuerda Romaña su debut en Guaraní: «Jugábamos en Bolivia contra San José de Oruro. Yo era cuarto central, por si a alguno le pasaba algo. Un defensor tenía Chikunguña. Gustavo me miró y dijo: ‘¿Qué? ¿Estás asustado? Vas a jugar. Tranquilo». Me metió y nunca más me sacó”.

Su paso breve por Estados Unidos y salto al Olimpia de Paraguay

Jhohan Romaña y Cristian Arango en la disputa de una pelota entre Austin FC vs. Los Ángeles FC en la MLS de Estados Unidos-crédito Scott Wachter/USA TODAY Sports

Y es que sus buenas actuaciones en Guaraní, lo llevaron a que diera un paso por la MLS de Estados Unidos, antes de llegar a uno de los equipos más grandes de Sudamérica.

“La carrera de Romaña estaba en alza. Había conseguido el rodaje que necesitaba y era un jugador clave en el equipo. Su calidad llamó la atención del Austin FC. En diciembre de 2020 firmó contrato por 4 años con el equipo estadounidense a cambio de USD 800 mil por el 50% del pase”.

Pero pese a su buen momento en Norteamérica, tuvo que salir del equipo debido a una bacteria que lo atacó y no le permitió tener la regularidad.

“Jugó 35 partidos y su nivel era sobresaliente. El problema fue cuando en la temporada 2021/2022 una bacteria atacó su cuerpo y le impidió jugar. Se perdió 17 encuentros y cuando ya estaba listo para volver a competir, había perdido su puesto”.

Jhohan Romaña jugó en Paraguay luego de pasar por Estados Unidos-crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Pero como fue habitual en su carrera deportiva, cuando tuvo una dificultad se le presentó otra oportunidad, y en esta ocasión Olimpia de Paraguay sería quien se fijó en el defensor colombiano.

“Un grande de Paraguay vio su potencial y opto por negociar un préstamo por un año. Así fue que en 2023 el colombiano desembarcó en Olimpia. Recuperó su nivel y junto al “Decano” eliminaron a Flamengo para pasar a cuartos de final de la Copa Libertadores“.

Y Facundo De Lillo recordó que pese a que Romaña quería quedarse en Paraguay, Olimpia no pudo comprar su ficha, y allí fue cuando entró San Lorenzo de Almagro.

“Fueron 21 partidos disputados en el equipo de Asunción. El zaguero central quería quedarse, pero Olimpia debía poner dinero por su ficha. Su contrato finalizó el 31 de diciembre y allí entró San Lorenzo”.

San Lorenzo de Almagro y el cariño de la gente

Romaña en un partido ante Independiente del Valle por Copa Libertadores-crédito Cristina Vega Rhor/REUTERS

Romaña fichó para San Lorenzo, en donde Facundo De Lillo recordó la cifra que pagó el cuadro argentino por el jugador.

“El Ciclón fichó a Romaña, quien, en ese entonces, era un desconocido en el fútbol argentino. Primeramente, fue un préstamo por un año con opción de compra, para luego acordar con Austin FC la suma de USD 750 mil, pagaderos en tres cuotas de 250 mil y contrato por tres temporadas”.

Además destacó que la primera temporada del jugador fue destacada, lo que permitió que se ganara el cariño de la gente en una mala temporada que vivió a nivel deportivo San Lorenzo.

“En su primera temporada se ganó a los hinchas. Desde el primer momento entiendo la importancia que tenía jugar en un club como San Lorenzo y la actitud que debía tener. En 2024 disputó 47 partidos y solo se perdió cinco. El equipo terminó 24 de 28 en la tabla”.

Y finalmente en el hilo, citó las palabras de Romaña de quedarse en San Lorenzo, hasta conseguir un título y soñar con llegar a la selección Colombia.

“No me quiero ir. Yo tengo contrato vigente hasta finales de 2026, y en mi mentalidad está que me voy a quedar. Quedó pendiente ganar un título. Además el sueño de ir a la selección Colombia es algo que le prometí a mi viejo. Pensar que de chico creía que era un futbolista destinado al fracaso y que no iba a conseguir nada”.

El apoyo de Jhojan Romaña a Oswaldo Balanta

El juvenil habló sobre como estuvieron atentos su entorno familiar tras sufrir el paro cardiaco que vivió - crédito @SC_ESPN / X

El 16 de abril de 2025, Oswaldo Balanta, futbolista colombiano que sufrió un infarto en los entrenamientos de San Lorenzo, relató las personas que lo acompañaron desde su llegada al cuadro argentino, hasta el momento que sufrió un paro cardiaco, en donde mencionó que su relación con Jhojan Romaña, defensor central colombiano de San Lorenzo, es muy buena.

“Desde que llegué, Romaña es otro de los que estuvo al lado mío y su apoyo fue constante desde mi llegada hasta el momento que sufrí esta situación. Él es una gran persona y un gran jugador”.