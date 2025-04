Estos son los candidatos ideales de Carlos Antonio Vélez para reemplazar a Néstor Lorenzo en la selección Colombia: “No los nombrarán, pero serían extraordinarios”

Estos serían los candidatos ideales para el comentarista deportivo - crédito Jesús Aviles / Infobae

Tras la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas en donde la selección Colombia perdió ante Brasil y empató frente a Paraguay, la situación deportiva de La Tricolor se cuestionó por los manejos deportivos de Néstor Lorenzo.

Uno de los críticos del técnico Lorenzo ha sido el periodista Carlos Antonio Vélez, que el 3 de abril de 2025 reveló en su espacio Palabras mayores sobre una supuesta pataleta que realizó un jugador de la selección Colombia en el partido ante Paraguay por un cambio, desautorizando el mando de Néstor Lorenzo como técnico del combinado nacional.

En esta línea, Vélez se refirió nuevamente en su espacio de Palabras mayores sobre quiénes podrían ser los candidatos ideales para dirigir a la selección Colombia, según su concepto

Dos técnicos que dirigieron en Brasil y un subcampeón del mundo: los candidatos de Carlos Antonio

En caso de que se busque a un nuevo técnico para la próxima Copa del Mundo, Vélez afirmó que sí existen candidatos para reemplazar a Néstor Lorenzo.

“Claro que hay candidatos míos, que obviamente no los van a nombrar. Sigo creyendo que para ser un gran mundial, porque el mundial vamos a ir. Para ser un gran mundial. Nosotros tenemos que dar el salto de calidad y tenemos que buscar a alguien con perfume y que lo sepa hacer. Y claro que hay”.

Estos son los candidatos ideales para la selección Colombia de Carlos Antonio Vélez

Tite

En primer lugar, Vélez mencionó a Tite, entrenador de 64 años, que dirigió a equipos como Internacional de Porto Alegre, Corinthians (equipo con el cuál quedó campeón del Mundo en 2012) y que quedó campeón de América con Brasil en 2019.

“Ayer me retaron y me dijeron, “Bueno, ¿cuáles son los suyos?” Es que yo tengo candidatos, que obviamente no van a nombrar, no los van a traer, pero serían extraordinarios técnicos para Colombia de cara a un mundial. Es que un mundial es lo mismo que pasa con los equipos. Ninguno de esos vendrá, pero simplemente para mostrarles que sí hay: el primero es Tité. ¿Vas a discutir la hoja de vida de él?”

Jorge Jesús

Y en ese orden de ideas, siguió con su entrega de conceptos sobre el segundo director técnico que podría dirigir a la selección Colombia según Vélez: el portugués Jorge Jesús.

Jesús actualmente se encuentra en el Al-Hilal de Arabia Saudita, equipo que dirige desde el 2023 y que quedó campeón de América a nivel de clubes con Flamengo en 2019 tras vencer a River Plate en Lima.

“El segundo es Jorge Jesús. Él conoce perfectamente el fútbol sudamericano, fue campeón aquí. Sí, actualmente está en el fútbol árabe, hay mucha gente con ellos. Es un técnico ganador 100%”.

Zlakto Dalic

Y el tercero en mención, en donde recordó que intentó venir en el pasado para dirigir a los Cafeteros, fue Zlatko Dalic, técnico de Croacia y que quedó como subcampeón del mundo en 2018 tras caer ante Francia y logró el tercer lugar en Qatar 2022, derrotando a Marruecos, aunque mencionó que este caso sería difícil en el plazo corto, ya que mantiene una promesa con Luka Modrid, estrella del Real Madrid, de retirarse en la próxima Copa del Mundo.

“Y el último es el que ya intentó venir en dos oportunidades y al que no le paran bolas. Zlakto Dalic, el técnico de Croacia. En este caso sí sería difícil que se dé porque le hizo una promesa a Luka Modric que después del mundial de Norteamérica de 2026, se irán los dos, y Modric se retirará del fútbol, y Dalic cumplirá la promesa. Eso son mis tres candidatos, que sé que no nombrarán, pero que seguramente serían importantes para dirigir a la selección Colombia”.

La ‘pataleta’ que generó dudas con el proceso de Néstor Lorenzo con la selección Colombia

Y es que justamente el 3 de abril de 2025 en el mismo espacio de Palabras Mayores de Antena 2 y Win Sports, el comentarista reveló en exclusiva una situación delicada que se vivió en el camerino en el descanso del encuentro entre Colombia y Paraguay, lo cual afirmó su postura de que la selección Colombia debería buscar a otro director técnico para la próxima Copa del Mundo.

“Me contaron fuentes que estuvieron en el sitio que Lorenzo sí quiso hacer cambios en el entretiempo para la segunda parte después del descuento (contra Paraguay), antes de arrancar en el segundo tiempo, pero le hicieron pataleta”.

Y afirmó que Néstor Lorenzo sí quería realizar cambios para cambiar el partido ante Paraguay, en un momento que el encuentro se complicó para la Tricolor, pero que un jugador se negó a la decisión del técnico.

“Un jugador reprobó la decisión del director técnico. Lo triste del asunto es que si el DT quería hacer las modificaciones y alguien le hizo pataleta y le reprobó el cambio, él en ese momento no se hubiera impuesto con la verticalidad que exige su posición”.

Y finalmente confirmó que averiguará sobre el jugador protagonista de dicha pataleta.

“Imagino al santo... No puedo todavía ser lo contundente que quisiera, me faltan detalles informativos. Esto no es un chisme, es una noticia. Acá no hay ningún bochinche, hay una realidad. A Lorenzo se le armó un problema, pero la culpa la tiene él porque como le dio largas a algunos jugadores, tiene su club de amigos, le tiró la camiseta por encima de la meritocracia, no respetó el buen momento de los jugadores y más bien pone a los que él cree que les debe agradecer no sé qué”.