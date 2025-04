Luis Díaz se sacudió del mal momento en la selección Colombia: así lo calificaron tras victoria de Liverpool sobre Everton

Luis Díaz hizo la asistencia para el gol de la victoria de Liverpool sobre Everton por 1-0, con anotación de Diogo Jota - crédito Phil Noble/REUTERS

Liverpool sacó adelante un partido complicado contra Everton gracias a Luis Díaz, que desde el primer minuto fue determinante para liderar a los locales en Anfield y vencer por la mínima diferencia, con la anotación de Diogo Jota que aumentó la ilusión de ganar la Premier League muy pronto.

Con su asistencia en la jornada 30, “Lucho” se ganó todos los elogios por su presentación, en la que se sacudió por los malos resultados con la selección Colombia y los rumores que lo tienen con un pie afuera de los Reds, pues aún no se renueva su contrato y algunos equipos estarían interesados en comprarlo.

Sumado a eso, el Liverpool llegó a 73 puntos y le sacó 12 de ventaja al Arsenal, su principal rival en la pelea por el título de la Premier League, que encamina a los dirigidos por Arne Slot a romper una racha de cinco años sin coronarse en el certamen y logrando el único trofeo en la temporada.

Figura en Anfield

El extremo colombiano fue una de las figuras más sobresalientes en el derbi de Merseyside, donde el Liverpool se impuso con un ajustado marcador gracias a un único gol que contó con su participación directa, en el momento que los Toffees ya habían marcado un tanto en fuera de lugar y estrellado un balón en el palo.

Según informó el medio británico Liverpool Echo, el jugador de 28 años no solo fue clave en el ataque, sino que se consolidó como uno de los favoritos de la afición, siendo “persistente” y “peligroso”, que le otorgó una calificación de siete puntos y no solo por su pase a Jota.

Durante el partido, el colombiano mostró su habilidad para desbordar por la banda izquierda, una posición en la que ha recuperado su mejor nivel desde su regreso. Su contribución llegó con una asistencia de lujo que permitió al Liverpool asegurar la victoria en este importante enfrentamiento.

El portal web también resaltó que Luis Díaz tuvo un papel protagónico en la primera mitad del partido, aunque en ocasiones se encontró con dificultades al intentar recortar hacia el centro. Sin embargo, en el segundo tiempo, su desempeño mejoró notablemente, aprovechando mejor la posesión del balón y generando constantes oportunidades de peligro.

Luis Díaz fue determinante como extremo por la banda izquierda, superando a jugadores como James Garner - crédito Phil Noble/REUTERS

El técnico neerlandés Arne Slot, que ha confiado en Díaz como su primera opción por la banda izquierda, parece haber encontrado en el colombiano una pieza clave para su esquema ofensivo. Aunque cuenta con alternativas como Cody Gakpo, el entrenador prefirió mantener al guajiro como titular.

Ovación de pie

El minuto 86 del derbi marcó un momento especial para Luis Díaz. Al ser sustituido, el público en Anfield se puso de pie para aplaudir su destacada actuación, un gesto que refleja el aprecio de la afición por el colombiano. Además, varias páginas no oficiales del Liverpool lo señalaron como el “Man of the Match”, un reconocimiento que subraya su importancia en el equipo.

El portal especializado Sofascore otorgó a “Lucho” una calificación de 8.6, destacando sus impresionantes estadísticas en el derbi. El colombiano registró una asistencia, completó seis pases clave y tuvo un 92 % de efectividad en sus pases. Además, realizó cinco regates exitosos de seis intentos, ganó ocho duelos individuales y realizó dos quites defensivos.

Luis Díaz espera mantener este nivel de rendimiento en lo que resta de la temporada. Su próximo desafío será en condición de visitante frente al Fulham, un encuentro en el que el colombiano buscará seguir siendo determinante para las aspiraciones del Liverpool en el camino al título de la Premier League.