Nocaut de peleador colombiano le da la vuelta al mundo: “Estoy listo para la UFC”

El colombiano sorprendió a los fanáticos con su presentación - crédito @UFCFightPass/X

Con figuras como Conor McGregor, Jon Jones, Alex Pereira o Ilia Topuria, las artes marciales mixtas (MMA) se han convertido en uno de los deportes con mayor proyección en el mundo, siendo actualmente la UFC la mayor promotora en el mundo.

Además de la empresa que lidera Dana White, en el mundo se han consolidado compañías que funcionan como cantera de la UFC, en la que jóvenes talentos buscan deslumbrar a los empresarios norteamericanos para en el futuro estar en la compañía estadounidense.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Una de ellas es Budo Sento, una promotora mexicana en la que se presentó en la última semana de marzo el colombiano Javier “Blair” Reyes, bogotano de 31 años que ganó su pelea número 20 (segunda consecutiva) y se convirtió en tendencia por la forma en la que finalizó a su rival.

Cabe mencionar que finalizar o terminar son términos que se utilizan en la MMA para referirse a las situaciones en las que un peleador noquea o somete a su oponente.

Reyes ganó su pelea en el primer round - crédito @UFCFightPass/X

El bogotano derrotó al mexicano Caleb “Bandido” Moctezuma, pero primero sorprendió a los fanáticos por la forma en la que se presentó, ya que salió con una peluca amarilla mientras sonaba A Thousand Miles, en lo que era una referencia a la película ¿Dónde están las rubias?

La expectativa que generó en su presentación fue acorde a lo que se registró durante el encuentro, puesto que “Blair” noqueó a su rival en menos de tres minutos y se ganó al premio de finalización de la noche.

La pelea del colombiano provocó que la UFC publicara el resumen del encuentro y expusiera el talento del colombiano ante sus aficionados, logrando acumular más de 100.000 visualizaciones.

El colombiano lleva dos victorias consecutivas - crédito Budo Sento

En diálogo con Infobae Colombia, Javier Reyes habló de lo que fue su encuentro en México. En primer lugar, “Blair” indicó que ha decidido hacer ese tipo de entradas para resaltar, puesto que la mayoría de peleadores ingresas con canciones fuertes o buscan intimidar a sus rivales de alguna forma.

“Quería hacer algo diferente, algo original, siempre los peleadores salen con canciones fuertes, yo siempre quiero hacer algo nuevo, como soy instructor de rumba no me da pena, hace poco me vi la película y eso fue como una señal”.

Para el colombiano, su presentación en Budo Sento representa que está listo para competir en la UFC, recordando que Moctezuma hace parte del equipo del retador al campeonato de esa empresa en peso pluma, el brasileño Diego Lopes.

“Mi victoria fue estratégica, se hizo el trabajo que esperaba. Sabía que iba a defender mi lucha, iba a estar tan preocupado por eso, que terminó descuidando la cabeza, ese era el plan. El nocaut demostró que estamos para grandes cosas, tenemos la experiencia, todo. Estoy listo para la UFC, estoy listo para dar el siguiente salto. Le gané a un compañero de Diego Lopes, de Alexa Grasso, gente de UFC”.

El bogotano confía en llegar a la UFC en 2025 - crédito @javier_blair_mmafigther/Instagram

Reyes reveló que recibió alrededor de dos millones de pesos más por haber realizado el nocaut, lo que le servirá como impulso para preparar su próxima pelea, que será en LFA frente al norteamericano Chris Mecate.

“Nos ganamos el nocaut de la noche, yo me esperaba el premio, tuve mucho control ante un oponente duro. Bajar así a un peleador tan bueno es para sentirme muy feliz, el bono fue de 8.000 pesos mexicanos, todo sirve. Me queda un evento más, la que viene va a ser dura, mi rival tiene mucha experiencia, no tiene muchas debilidades, va a ser una pelea de voluntades. Si gano esta llegare a UFC, seré un peso pesado que llegará a ganar todo”, puntualizó.