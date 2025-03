Estos fueron los mejores memes que dejo la derrota de Nacional ante Bucaramanga por la Liga BetPlay: “Que pase la siguiente cola juguetona”

Estos fueron los mejores memes tras la derrota del cuadro Verdolaga en Bucaramanga-crédito Atlético Nacional-Redes sociales

El 28 de marzo de 2025 comenzó una nueva fecha del campeonato colombiano, en donde Bucaramanga y Nacional protagonizaron uno de los partidos más atractivos de la jornada, reeditando lo que fue la final de la Superliga de Colombia en enero de este año.

Y es que el conjunto Leopardo se pudo hacer más fuerte a lo largo de los 90 minutos en el debut del antioqueño Leonel Álvarez, frente al actual campeón del fútbol profesional colombiano, equipos que tendrán su primera presentación en la Copa Libertadores de América ante Nacional de Montevideo y Colo-Colo de Chile, respectivamente.

A continuación, mostraremos los mejores memes que dejó el partido entre Leopardos y Verdolagas, en el que contó con la participación destacada del exdelantero de Independiente Medellín Luciano Pons durante el encuentro.

Los mejores memes tras la victoria de Bucaramanga por la Liga BetPlay

Los hinchas de Independiente Medellín recordaron el paso de Luciano Pons por el Poderoso de la Montaña

“Que pase la siguiente cola juguetona”

“Entonces yo quedé como... A... Oki”

“Nos haremos los ciegos con este partido si la otra semana ganan”.

“Así nos sentimos todos los hinchas de Nacional”

“Nacional y la preocupación que genera”

Que dijeron los técnicos sobre el encuentro

Javier Gandolfi

El técnico argentino analizó el encuentro y habló sobre lo que será el partido de Copa Libertadores-crédito Dimayor/YouTube

El técnico Javier Gandolfi habló en la rueda de prensa tras el encuentro, en donde explicó que el equipo que alineó fue con base en el esfuerzo físico que lleva la plantilla en la temporada y pensando en lo que será el debut en Copa Libertadores.

“Arrancas con unas preguntas de los cambios y varias veces me escucharon de que no miro ni nombre ni apellido, sino que trato de poner lo mejor en el siguiente partido. Hay jugadores que cuando analizamos cargas, cuando analizamos como se siente el jugador y sus palabras, tengo que hacer un seguimiento; y hoy (viernes 28 de marzo de 2025) hay jugadores que no viajaron porque venían con una seguidilla importantes de partidos y habían referido molestias y sobrecargas; pero al margen de eso, por ahí hay jugadores que necesitaban minutos y este partido les iba a servir para que estemos todos parejos porque se viene torneo internacional”.

Y por otra parte, se hizo responsable de la derrota frente a Bucaramanga, en donde le quitó responsabilidad a los jugadores del resultado.

“Tomé la decisión de elegir este once, y a mi entender, en gran parte del partido hasta el penal; y después del penal que no es y lo anulan; entramos en una nube donde el rival lo aprovechó y nos convierte. En el segundo tiempo tuvimos el manejo del balón, creamos situaciones y el rival nos golpea otra vez en un momento justo. El resultado es negativo y siempre voy a decir lo mismo, el principal responsable cuando el equipo pierde soy yo”.

Leonel Álvarez

El entrenador antioqueño debutó con el cuadro Leopardo con un triunfo ante el Rey de Copas de Colombia-crédito Dimayor/YouTube

Por otra parte, Leonel Álvarez destacó en su debut que la victoria fue una motivación importante y destacó que no se le ganó a cualquier equipo, además de analizar el encuentro.

“No se le ganó a cualquier equipo, se le ganó a Atlético Nacional, que en algunos trámites del partido tuvimos que sufrir, claro, pero ellos también sufrieron sabiendo la calidad de jugadores que tienen. Hacía tiempo no se ganaba de local y este jugador números 12 (la hinchada del Bucaramanga) es muy importante, hoy lo fue para nosotros; nunca faltó el compromiso, la actitud y la responsabilidad por parte de los jugadores, le ganamos a un gran equipo y merecimos el resultado”.

Y también habló sobre el reporte médico de los jugadores que salieron lesionados durante el partido como el defensor Carlos Henao, el volante Leonardo Flores y el delantero Luciano Pons.

“Con respecto a este tema, estamos tranquilos, Henao fue evaluado pero hay que esperar estas 24 horas, hasta este momento no recibimos ningún reporte de malas noticias. Lo mismo con Leonardo Flores, sentía algo en el abductor y decidimos cambiarlo; Luciano Pons se encalambró y buscamos la alternativa con Adalberto Peñaranda. Debemos darle minutos a un montón de muchachos y más con equipos que vienen con un ritmo competitivo”

Crónica del encuentro: El Leopardo se hizo fuerte ante el Rey de Copas

Luciano Pons fue el protagonista del partido ante Nacional-crédito @ABucaramanga/X

Atlético Bucaramanga se hizo fuerte ante un Atlético Nacional que no tuvo su mejor versión en el estadio Américo Montanini.

Durante los primeros 15 minutos del encuentro, el encuentro fue parejo a nivel táctico para ambos equipos, aunque Bucaramanga intentó tomar la iniciativa.

Y es que el apoyo de la hinchada Leoparda permitió inclinar la cancha a favor del local, y en la primera acción que tuvo el encuentro, Nacional reaccionó y el local se llevó el primer susto.

Al minuto 28, el árbitro Luis Matorel pitó un tiro penal a favor de Atlético Nacional, lo que provocó la reacción de Bucaramanga al reclamar que la jugada no era sancionable como falta. No obstante, minutos después llamaron al juez central para que revisara la jugada y finalmente el juez anuló su decisión y el juego siguió.

Y a partir de dicha jugada, Bucaramanga se apoderó de las acciones del encuentro y llegaría al primer gol al minuto 40 tras un buen centro de Kevin Londoño a Luciano Pons, que solo tuvo que empujar la pelota en el arco de David Ospina y colocar el 1-0. Y así terminaría la primera parte.

Para el segundo tiempo, Nacional intentó acercarse a través de la pelota quieta y el juego por bandas, pero la solidez del Bucaramanga en defensa permitió que Aldair Quintana no tuviera problemas.

Al minuto 73, la insistencia de Atlético Nacional permitió que tuviera un tiro penal tras una falta que recibió el delantero ecuatoriano Billy Arce, pero la jugada fue invalidada previamente por posición adelantada del futbolista del cuadro Verdolaga.

La jugada nació tras un buen remate de Kevin Viveros y que Aldair Quintana atajó de gran forma, en donde en el rebote Billy Arce tuvo la posibilidad de rematar, pero fue agredido por parte de Aldair Gutiérrez.

Y ya al minuto 87 de partido, en una jugada individual que comenzó el mediocampista Andrés El Rifle Andrade, le permitió dar una asistencia para el delantero Jhon Vásquez rematara al arco de David Ospina y colocara el 2-0 final del encuentro.

Ahora, tras este encuentro, ambos equipos se enfocarán en lo que será su debut en la Copa Libertadores: Atlético Bucaramanga jugará el 1 de abril de 2025 ante Colo-Colo de Chile a partir de las 7:30 p. m., en el grupo E, en donde comparten grupo con Racing de Avellaneda y Fortaleza de Brasil, mientras que Atlético Nacional tendrá su debut el 2 de abril de 2025 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín ante Nacional de Uruguay a partir de las 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Así quedó la tabla de posiciones tras la derrota de Atlético Nacional

América de Cali: 21 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +14) Atlético Nacional: 21 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +11) Independiente Medellín: 20 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +9) Independiente Santa Fe: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Junior de Barranquilla: 19 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Millonarios: 19 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Deportivo Pasto: 17 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Deportes Tolima: 16 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Once Caldas: 16 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Deportivo Cali: 15 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Alianza FC: 13 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Atlético Bucaramanga: 13 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Deportivo Pereira: 12 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Boyacá Chicó: 11 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -9) Fortaleza CEIF: 10 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7) Llaneros: 8 puntos - 11 partidos jugados (diferencia de gol de -6) Envigado: 8 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -10) Águilas Doradas: 7 puntos - 9 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Unión Magdalena: 5 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -7) La Equidad: 4 puntos - 10 partidos jugados (diferencia de gol de -6)