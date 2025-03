James Rodríguez, Luis Díaz y Richard Ríos tuvieron especial gesto con aficonados colombianos en Brasil

Tras el entrenamiento del martes 18 de marzo, los jugadores de la selección Colombia compartieron con los hinchas - crédito FCF

La Selección Colombia continúa su concentración en Brasilia con la atención y el cariño de los aficionados colombianos, que se han acercado al hotel donde se hospedan los jugadores y el cuerpo técnico.

Desde su llegada a la ciudad, los hinchas han estado presentes, esperando ver de cerca a sus ídolos, aunque hasta este martes no habían tenido la oportunidad de interactuar con ellos.

Pero en la tarde del martes, tras su regreso del entrenamiento, el protocolo cambió y James Rodríguez y sus compañeros aprovecharon el momento para firmar autógrafos y tomarse fotos con los seguidores.

El capitán de la selección saludó a los aficionados que llegaron hasta el hotel donde se hospedan en Brasilia - crédito Carlos Enrique Villamil

Luis Díaz, James Rodríguez y Richard Ríos fueron de los más aclamados por los aficionados, al igual que Jhon Arias, quien se ha ganado el cariño de los brasileños gracias a su destacada actuación con Fluminense.

El técnico Néstor Lorenzo también se acercó a los aficionados, quienes llegaron en gran número en busca de un recuerdo con los jugadores. La cercanía entre los futbolistas y los hinchas reafirma el apoyo que los colombianos brindan a su selección.

La Selección Colombia se prepara para el importante encuentro contra Brasil este jueves 20 de marzo a las 7:45 p.m. (hora Colombia) por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Colombia ocupa la cuarta posición con 19 puntos, empatada con Ecuador (tercero) y detrás de Uruguay (20 puntos), mientras que Argentina lidera la clasificación con 25 puntos.

Por su parte, Brasil se encuentra en la quinta posición, a un punto de Colombia, después de dos empates consecutivos. La selección colombiana llega a este enfrentamiento tras perder ante Uruguay 3-2 y Ecuador 1-0.

James Rodríguez y el sueño pendiente con la selección Colombia antes del retiro

James Rodríguez lidera la convocatoria de la selección Colombia para los partidos vs. Brasil y Paraguay - crédito Federación Colombiana de Fútbol

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, expresó en una entrevista con el periodista español Edu Aguirre que el final de su carrera está cada vez más cerca, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva. El mediocampista de 33 años reconoció que su hija, Salomé, jugará un papel crucial en la determinación de cuándo colgará los botines. “Sé que mi hija me va a decir que siga. Me dice: ‘Papá, hasta los 39 tienes que jugar’. Además, mi fútbol de más toque me puede ayudar hasta los 39”, comentó James, dejando abierta la posibilidad de continuar jugando durante varios años más.

Rodríguez expresó su intención de disputar el Mundial de 2026, siempre y cuando su estado físico lo permita. “Tengo una idea de jugar la Copa del Mundo si todo sale bien, y ver: si me siento bien, sigo un año más, o dos”, afirmó el volante colombiano, quien tiene claro que la decisión de su retiro será tomada en conjunto con su familia, especialmente con su hija, quien ha sido una fuente importante de motivación a lo largo de su carrera.

El jugador, quien ha representado a la Selección Colombia durante 14 años, habló con nostalgia sobre lo que más extrañará cuando decida retirarse. “Antes de salir a los himnos, ahí es cuando más me gusta. Sientes esa presión y esa cosa que no vas a sentir cuando ya acabes el fútbol. Sé que cuando acabe el fútbol voy a extrañar mucho eso”, reflexionó James.

Consciente del paso del tiempo, Rodríguez subrayó su mentalidad en cada partido: “Por eso ahora cada juego lo vivo como si fuera el último, porque sé que el final está mucho más cerca”. Si bien ha considerado retirarse tras la Copa del Mundo, también dejó abierta la posibilidad de continuar dependiendo de su rendimiento y estado físico. “Si yo le digo a mi hija en dos años, luego del Mundial, que ya no juego más al fútbol, me va a matar. Por ella me lo pensaría”, concluyó James.