Hora y dónde ver la UFC 313: un colombiano abrirá la cartelera del Pereira vs. Ankalaev

El evento comenzará desde las 6:30 p. m. - crédito UFC

La popularidad de las artes marciales mixtas (MMA) ha provocado que la UFC se convierta en una de las empresas deportivas que más ganancias generó en 2024, consolidando a nuevas estrellas que han tomado la batuta dejada por Jon Jones y Conor McGregor.

Uno de ellos es Alex “Poatan” Pereira, que con 37 años defendió en tres ocasiones el título de la categoría de peso semicompleto de la compañía el año anterior; el brasileño derrotó por nocaut a Jamahal Hill, Jiri Prochazka y Kalil Rountree, lo que permitió que se quedará con el premio a mejor peleador del 2024.

Cinco meses después de su última pelea, Pereira volverá al octágono el 8 de marzo, cuando se enfrente en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos, al ruso Magomed Ankalaev, que tiene una racha activa de 12 enfrentamientos sin perder.

Pereira ha noqueado a sus últimos tres rivales - crédito Reuters

Además de Pereira, los fanáticos de las MMA en Latinoamérica tendrán otro motivo para ver la UFC 313, ya que en la velada también peleara el colombiano Chris Gutiérrez, que buscará continuar con la racha positiva en la categoría de peso gallo tras derrotar a Quang Le (10 de agosto de 2023).

El latino, que tiene un récord de 20 triunfos, cinco derrotas y dos peleas sin definición, enfrentará al estadounidense Jhon Castañeda (raíces mexicanas) que ha vencido en 21 enfrentamientos y ha perdido en siete ocasiones.

Esta será la segunda pelea de la categoría preliminar, que es la que abre el evento de la UFC. Además del colombiano, otro latino que peleará en la velada es el chileno Ignacio “La Jaula” Bahamondes, que enfrentará a Jalin Turner en la categoría de peso ligero.

'El guapo' enfrentará a John Castañeda en el UFC 313 - crédito Reuters

Al hablar sobre sus sensaciones antes de pelear, Gutiérrez ha reconocido que siente temor al ingresar al octágono; sin embargo, el colombiano destaca que esto hace parte del proceso de convertirse en peleador profesional y que ha aprendido a asimilar ese sentimiento.

“¿Quién dice que no tengo miedo? Hombre, eso es una mierda, la gente, quizá no pueda hablar por todos, pero yo estoy cagado de miedo. Es la realidad, ¿no? Te estás poniendo en una posición muy vulnerable. Vas a pelear semidesnudo delante de millones de personas. Por desgracia, vivimos en un mundo en el que la gente está esperando tu caída, y todo el mundo tiene una opinión de ti. Así que nos ponemos en una posición muy vulnerable, decir que no tienes miedo es tratar de ocultar algo. Acéptalo”.

¿Hora y dónde ver la UFC 313?

En el evento también peleará el chileno Bahamondes - crédito UFC

Debido al contrato que tiene la UFC con ESPN, el evento solo podrá ser visto en Latinoamérica a través de la plataforma de streaming Disney+, que en Colombia vale 42.000 pesos mensuales, pero durante el primer fin de semana de marzo costará 14.900 (promoción vigente por cuatro meses).

El evento comenzará desde las 6:30 p. m. con la pelea entre el brasileño Djorden Santos y el estadounidense Ozzi Díaz; después de este encuentro se presentará Gutiérrez, alrededor de 20 minutos después del inicio de la velada.

Se estima que la cartelera estelar comenzará tres horas después de la primera pelea; sin embargo, debido a que los combates pueden terminar antes del tiempo regular, esto podría adelantarse algunos minutos. Estas son las cinco peleas principales de la cartelera:

Evento estelar: Alex Pereira (Brasil) vs. Magomed Ankalaev (Rusia), por el título de peso semicompleto.

Justin Gaethje (Estados Unidos) vs. Rafael Fiziev (Kazajistán), categoría peso ligero.

Jalin Turner (Estados Unidos) vs. Ignacio Bahamondes (Chile), categoría peso ligero.

Amanda Lemos (Brasil) vs. Iasmin Lucindo (Brasil), categoría peso paja.

King Green (Estados Unidos) vs. Mauricio Ruffy (Brasil), categoría peso ligero.