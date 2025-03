Este fue el baile viral de Camila Osorio tras derrotar a Naomi Osaka, exnúmero 1 del mundo, en el Master 1.000 de Indian Wells

La cucuteña es la primera tenista colombiana en ganarle un partido a una exnúmero 1 del mundo - crédito WTA

Camila Osorio logró un triunfo histórico en su regreso al WTA 1000 de Indian Wells, al derrotar en sets corridos (6-4, 6-4) a la japonesa Naomi Osaka, exnúmero 1 del mundo.

Tres años después de su última participación en el torneo y más de un mes después de alcanzar los cuartos de final del WTA 250 de Singapur, la cucuteña firmó una de las victorias más importantes de su carrera, inscribiendo su nombre en la historia del tenis colombiano.

Osorio mostró gran solidez desde el inicio del partido. En el primer set, logró un quiebre clave en el noveno juego, lo que le permitió tomar la ventaja y cerrar el parcial con su servicio en apenas 40 minutos.

En la segunda manga, ambas jugadoras intercambiaron quiebres en los primeros juegos, pero Osorio tomó la delantera con una ruptura de servicio en el séptimo game. Aunque desperdició un punto de partido con quiebre, la colombiana mostró carácter al salvar tres break points en el último juego y sellar su pase a la segunda ronda del BNP Paribas Open 2025 con su saque.

“Fue un partido muy especial para mí. Yo crecí viendo a Naomi ganar este torneo, así que, pues es algo muy bonito y muy especial. Haber jugado en una cancha central y ganar en una cancha central a una exnúmero uno del mundo me da mucha felicidad porque he trabajado para esto y bueno, sé que es un paso en el camino, pero me siento orgullosa de haberlo sacado adelante”, dijo Camila tras la importante victoria.

Al finalizar el partido, y tras el saludo con su rival, la colombiana dio muestras de sus habilidades en el baile, celebración que se viralizó en las redes sociales

Con este resultado, Osorio se convirtió en la primera tenista colombiana en derrotar a una jugadora que ha sido número 1 del mundo. Antes de este partido, las tenistas colombianas habían disputado 14 encuentros contra exlíderes del ranking WTA sin éxito.

“Literal era como que solo me la pasé bien en la cancha sin importar, porque obviamente iban por Naomi, más la mayoría de gente, pero yo solo me disfrutaba el poder mostrar mi tenis ahí contra todas esas personas” concluyó Osorio tras su victoria en el Master 1.000.

A pesar de estar mejor posicionada en la clasificación mundial (Osorio es 53.ª y Osaka 56.ª), la japonesa llegaba como favorita según las casas de apuestas, Este fue el segundo partido de Osorio ante una ex número 1, luego de haberse enfrentado previamente a la polaca Iga Swiatek.

El próximo partido de Camila Osorio en el torneo estadounidense será el viernes 7 de marzo ante la danesa Clara Tauson, que clasificó directamente a la segunda ronda al ser la preclasificada #22.

Colombia celebra doble presencia en el top-100 del ránking WTA

Por primera vez en casi dos décadas, Colombia vuelve a tener dos representantes en el prestigioso Top-100 del ranking de la Asociación Femenina de Tenis (WTA). Camila Osorio, ubicada en el puesto 53, y Emiliana Arango, en la posición 80, han logrado lo que no ocurría desde diciembre de 2005, cuando las tenistas Fabiola Zuluaga y Catalina Castaño alcanzaron esta hazaña.

El avance de Emiliana Arango fue particularmente destacado, ya que la antioqueña escaló 53 posiciones en el ranking la semana pasada, consolidándose como una de las mejores jugadoras del país.

La primera en lograrlo fue Isabel Fernández de Soto, quien abrió el camino en la década de 1970. Posteriormente, figuras como Fabiola Zuluaga, Catalina Castaño y Mariana Duque también lograron posicionarse entre las mejores del mundo. Ahora, Camila Osorio, nacida en Cúcuta, y Emiliana Arango, originaria de Medellín, se suman a este grupo de élite, reafirmando el potencial del tenis femenino en el país.