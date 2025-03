Once Caldas vs. Millonarios: hora y dónde ver el partido por la Copa Sudamericana 2025

El encuentro definirá uno de los cupos que tendrán los equipos colombianos en la otra mitad de la gloria - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

La Copa Sudamericana comienza la acción el 4 de febrero de 2025 y la expectativa sobre lo que ocurrirá con los equipos colombianos que se enfrentarán entre sí para luchar por un cupo a la fase de grupos del certamen, se hace más notoria.

Por este motivo, en uno de los duelos más atractivos de la ronda previa que tendrá dicho certamen, será el encuentro entre el Once Caldas de Manizales dirigido por Hernán Darío Herrera y el Millonarios de David González.

El Blanco Blanco de Manizales y el Embajador quieren el cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, pero solo uno lo logrará: hora y dónde ver

Millonarios y Once Caldas se medirán en la Copa Sudamericana a partido único, por un cupo a la fase de grupos - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

El partido entre el Blanco Blanco de Manizales y El Embajador se llevará a cabo el 5 de marzo de 2025 en el Estadio Palogrande de Manizales, y comenzará a partir de las 7:30 p.m. (hora de Colombia) y se podrá ver a través de la pantalla de DSports y la aplicación de DGO.

Ficha del partido

Once Caldas vs. Millonarios

Fecha: 4 de marzo de 2025

Estadio: Santiago Bernabéu de Madrid

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Hora: 7:30 p. m.

Como vienen ambos equipos al encuentro y el historial reciente de enfrentamientos

El duelo entre blancos y azules dará un cupo a la fase de grupos de la Copa Sudamericana - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

Once Caldas en la Liga BetPlay viene de un buen presente pese a perder el 2 de marzo de 2025 ante Alianza FC de Valledupar por 2-1 en el Estadio Palogrande de Manizales, ya que se encuentra en el grupo de los 8 y en dicho encuentro le dio descanso a varios de sus futbolistas para encarar el encuentro continental ante el cuadro azul.

Con goles de Luis Palacios al minuto 44 para Once Caldas, de Felipe Pardo al 45+1 y de Wiston Fernández al 67, el cuadro dirigido por Hubert Bodhert (ex técnico del Once), venció al Blanco Blanco de Manizales.

Así viene Once Caldas en los últimos cinco partidos previos al duelo ante Millonarios:

2 de marzo de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-2 Alianza FC

22 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: Águilas 0-1 Once Caldas

19 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas 3-1 Deportivo Pereira

13 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: Junior 2-0 Once Caldas

9 de febrero de 2025 - Liga BetPlay: Once Caldas 2-1 Atlético Bucaramanga

Por los lados de Millonarios, el último encuentro que jugaron por Liga fue ante Deportes Tolima el 2 de marzo de 2025, en donde vencieron al conjunto Pijao con anotaciones de Jader Valencia al minuto 7 y de Jhon Emerson Córdoba al 88.

En lo que se refiere a los antecedentes de este encuentro, el último partido que jugaron Millonarios y Once Caldas en Manizales, se disputó el 8 de septiembre de 2024, en donde el encuentro terminó empatado a un gol.

Las anotaciones en aquella oportunidad fueron del mediocampista Daniel Cataño al minuto 18 para Millonarios, mientras que el defensor Jeider Riquett empató el encuentro al 45+2. A continuación, así está el historial de los últimos cinco encuentros entre blancos y azules por Liga BetPlay:

8 de septiembre de 2024 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-1 Millonarios

27 de febrero de 2024 - Liga BetPlay: Millonarios 0-2 Once Caldas

21 de agosto de 2023 - Liga BetPlay: Millonarios 2-1 Once Caldas

26 de febrero de 2023 - Liga BetPlay: Once Caldas 1-0 Millonarios

11 de septiembre de 2022 - Liga BetPlay: Once Caldas 2-1 Millonarios

Las últimas participaciones de Millonarios y Once Caldas en la Copa Sudamericana

El momento donde Millonarios cayó ante Defensa y Justicia en el partido de Copa Sudamericana 2023 - crédito AFP

Once Caldas

Para hablar de la última participación del Once Caldas en este torneo, hay que irse a la edición de Copa Sudamericana 2019, en donde el equipo dirigido por aquel entonces por Hubert Bodhert cayó en la primera fase ante el Deportivo Santaní de Paraguay.

En el primer encuentro que se disputó en el Estadio Defensores del Chaco de Paraguay, Once Caldas sacó un empate el 7 de febrero de 2019 a través de las anotaciones del paraguayo Blas Díaz al minuto para Deportivo Santaní, mientras que el volante Juan David Rodríguez empató el encuentro al 68 para Once Caldas.

En el encuentro de vuelta, los paraguayos, derrotaron a Christian Aguada al minuto 39 y de Iván Cazal al 90+8.

Millonarios

En lo que se refiere a la última participación de Millonarios en este certamen, se dio en la edición de 2023, en donde disputó la fase de grupos.

En dicha ocasión, compartió el grupo F junto a Defensa y Justicia de Argentina, América Mineiro de Brasil y Peñarol de Uruguay y terminó en la tercera posición de su grupo con 10 puntos, producto de 3 victorias, 1 empate y 2 derrotas y quedó eliminado debido a la diferencia de gol frente al América Mineiro.

El último partido que disputó Millonarios fue ante Defensa y Justicia el 29 de junio de 2023 en el estadio Norberto Tito Tomaghello, en donde cayó por 3-1 con triplete del delantero argentino Nicolás Uvita Fernández al minuto 3, 13 y 60 del encuentro, mientras que en Millonarios descontó en aquella ocasión fue el mediocampista Daniel Cataño.

A continuación, se presentan los resultados de Millonarios en la Copa Sudamericana 2023:

4 de abril de 2023 - Copa Sudamericana: Millonarios 3-0 Defensa y Justicia

20 de abril de 2023 - Copa Sudamericana : Peñarol 0-2 Millonarios

3 de mayo de 2023 - Copa Sudamericana: Millonarios 1-1 América Mineiro

23 de mayo de 2023 - Copa Sudamericana: Millonarios 3-1 Peñarol

6 de junio de 2023 - Copa Sudamericana: América Mineiro 2-0 Millonarios

29 de junio de 2023 - Copa Sudamericana: Defensa y Justicia 3-1 Millonarios

Grupo F - Copa Sudamericana 2023

Defensa y Justicia: 15 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +7) América Mineiro: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +4) Millonarios: 10 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Peñarol: 0 puntos - 6 partidos jugados (diferencia de gol de -14)

Estos son los horarios de los partidos de la primera fase de la Conmebol Sudamericana 2025

Así se jugarán los partidos de la primera fase de Copa Sudamericana 2025 - crédito Cesar Olmedo / REUTERS

4 de marzo de 2025

Partido: Palestino (Chile) vs. Universidad Católica (Chile)

Estadio: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo, Chile

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN2 y Disney Plus (Premium)

Partido: Sportivo Luqueño (Paraguay) vs. Sportivo Ameliano

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN5 y Disney Plus (Premium)

Partido: Universitario de Vinto (Bolivia) vs. Nacional Potosí (Bolivia)

Estadio: Estadio Félix Capriles, Cochabamba, Bolivia

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN4 y Disney Plus (Premium)

Partido: AD Tarma (Perú) vs. Cienciano (Perú)

Estadio: Estadio Huancayo, Huancayo, Perú

Hora: 9:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports (610-1610) y DGO

5 de marzo de 2025

Partido: Puerto Cabello (Venezuela) vs. Metropolitanos (Venezuela)

Estadio: Estadio Misael Delgado, Valencia, Venezuela

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN3 y Disney Plus (Planes Estándar y Premium)

Partido: Unión Española (Chile) vs. Everton de Viña del Mar (Chile)

Estadio: Estadio Municipal de La Florida, Santiago, Chile

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports 4 y DGO

Partido: Racing Club (Uruguay) vs. Montevideo Wanderers (Uruguay)

Estadio: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: Dsports 2 (612-1612) y DGO

Partido: Aurora (Bolivia) vs. Gualberto Villarroel San José (Bolivia)

Estadio: Estadio Félix Capriles, Cochabamba, Bolivia​

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: DSports + Plus (613-1613) y DGO

Partido: Mushuc Runa (Ecuador) vs. Orense (Ecuador)

Estadio: Estadio Fernando Guerrero Guerrero, Riobamba, Ecuador​

Hora: 9:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN3 y Disney Plus (Planes Estándar y Premium)

6 de marzo de 2025

Partido: Club Guaraní (Paraguay) vs. 2 de Mayo (Paraguay)

Estadio: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports 2 (612-1612) y DGO

Partido: Cerro Largo (Uruguay) vs. Danubio (Uruguay)

Estadio: Centenario, Montevideo, Uruguay

Hora: 5:00 p. m.

Transmisión de TV: ESPN2 y Disney Plus (Plan Premium)

Partido: Junior de Barranquilla (Colombia) vs. América de Cali (Colombia)

Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Planes Estándar y Premium)

Partido: Deportivo La Guaira (Venezuela) vs. Caracas FC (Venezuela)

Estadio: Estadio Olímpico de la UCV, Caracas, Venezuela

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: DSports 2 (612-1612) y DGO

Partido: Atlético Grau (Perú) vs. Cusco FC (Perú)

Estadio: Estadio Mansiche, Trujillo, Perú​

Hora: 7:30 p. m.

Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus (Planes Estándar y Premium)

Partido: Universidad Católica (Ecuador) vs. Aucas (Ecuador)

Estadio: Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, Ecuador

Hora: 9:00 p. m.

Transmisión de TV: DSports (610-1610) y DGO