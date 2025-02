Empresario colombiano demandó a la promotora de MMA más grande de Sudamerica: “Un abuso de parte de la FFC”

El evento se realizó el 4 de octubre de 2024 en Bogotá - crédito Match Maker

El 4 de octubre de 2024, la FFC y Match Maker, las promotoras de artes marciales mixtas (MMA) más importantes de Colombia y Perú, se aliaron para llevar a cabo un evento que se desarrolló en Bogotá, con transmisión de varias cadenas de televisión.

En ese evento, Javier “Blair” Reyes derrotó a Álvaro Vacacela en el evento principal; y la presentación de figuras como Alexis Campos, Javier Bazurto o Andrés Leal, hicieron que los fanáticos del deporte de contacto se ilusionaran con un nuevo evento en el país, que en ese momento se prometió que sería a mediados de 2025 en Medellín.

Sin embargo, dos meses después de que se llevó a cabo el FFC 82, Andrés Hoyos, presidente de Match Maker, acusó a Jackson Mora, presidente de la promotora peruana, de haber incumplido los acuerdos que tenían firmados. En diálogo con Infobae Colombia, el bogotano reveló detalles del litigio legal que ha comenzado por esta problemática.

Esta fue la cartelera del FFC82 - Match Maker 6 - crédito Match Maker

En primer lugar, Hoyos explicó que la FFC incumplió al no pagar porcentaje que le correspondía a Match Maker del evento, revelando que la deuda actualmente es de 21.000 dólares (alrededor de 87 millones de pesos), que debían pagarse un mes después de la velada.

Al preguntar a las empresas que hicieron parte de la jornada como patrocinadores, estos le respondieron a Hoyos que el pagó había sido realizado a Mora. “Por favor no nos involucren, nosotros cumplimos”, indicaron los empresarios. Después de cinco meses del evento, la deuda sigue sin cubrirse, por lo que Hoyos demandó a FFC y decidió hacer del caso algo público.

“Vemos como un claro acto de deslealtad y un sabotaje descarado que la FFC haya cobrado los dineros de un evento que realizó en sociedad, al haber recogido dineros del evento que tenía fechas por contrato y la obligación de entregar, y no lo hayan hecho. Nosotros nos vimos obligados a cubrir todos los gastos y sobrecostos del evento, los cuales, a su vez, fueron derivados por un abuso de parte del FFC”.

Javier Reyes, una de las máximas figuras de las MMA en Colombia, hizo parte del evento - crédito Match Maker

Match Maker no es la única parte perjudicada, puesto que al ser un evento en alianza, la mitad de los peleadores siguen sin recibir el pago por sus servicios, lo que para Hoyos afecta la imagen de las artes marciales mixtas en Sudamérica. “Tenemos el compromiso de pagarles a todos”, indicó.

“Yo personalmente recibí la solicitud del señor Jackson Mora de que le pagara a todos sus peleadores el mismo fin de semana de la pelea y eso hice, con gran esfuerzo, porque el dinero del evento todavía no había entrado. Le pagué a todos en pesos colombianos el equivalente de sus bolsas en dólares, nos pasamos sábado, domingo y hasta el lunes en la madrugada después del evento recogiendo el dinero para que todos se fueran con su plata: esa es la forma en la que trabajamos”.

Cansado de que las promesas de Moras sean incumplidas, Andrés Hoyos reveló que la mayoría de marcas le indicaron que le habían pagado al presidente de la FFC de manera anticipada; sin embargo, lo que provocó que el colombiano perdiera la paciencia fue una serie de audios que Jackson Mora le envío amenazándolo con destruir su empresa.

“Nos ha dicho todo tipo de incoherencias, que no va a pagar un sol, luego que sí va a pagar, pero cuando llegan las fechas de los pagos dice: “espera sentado, no te voy a girar nada”, todo tipo de groserías e incoherencias han quedado retratadas en el chat y en audios que hemos publicado en nuestras redes sociales, con amenazas por parte del presidente de la FFC, Jackson Mora, insultándonos a nosotros, a nuestras familias”.

Las Artes Marciales Mixtas (MMA) han tenido bastante acogida en Colombia - crédito Match Maker

Por último, Hoyos indicó que no busca que quede mal la imagen del deporte de contacto, o que se cree la imagen de que los empresarios de las artes marciales son incumplidos, destacando que es la primera vez que tiene un problema de esta índole.

“Mi trabajo es cumplirle a las personas. Soy un emprendedor que lleva desde el año 2021 promocionando peleadores y eventos profesionales de gran magnitud, nunca le quedé mal a la gente, me quebré en tres ocasiones y siempre pagué todos mis compromisos de los eventos. Nuestra compañía no está realizando eventos por el momento porque no consideramos ético ni profesional dejar cuentas sin pagar como lo hace la FFC. Retomaremos nuestras labores comerciales una vez cumplamos todos los compromisos del evento”.