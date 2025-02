Pablo Peirano quedó en la cuerda floja en Santa Fe: esto dijo sobre su continuidad tras el fracaso en la Copa Libertadores

El técnico de Santa Fe, Pablo Peirano, se encuentra al borde de salir de Santa Fe por la eliminación en la Copa Libertadores 2025 - crédito Colprensa

No fue bueno el inicio de temporada para Santa Fe en 2025, ya que fracasó de manera temprana en su principal objetivo, que era la Copa Libertadores, pues fue eliminado en segunda fase previa a manos de Deportes Iquique en penales 2-1, acabando el proyecto que tuvo 13 refuerzos.

Por esa razón, el técnico Pablo Peirano está cerca de salir del rojo y se refirió al tema en rueda de prensa, pues fue una de las preguntas alrededor tras el fracaso, sumado a que los aficionados lanzaron muchos comentarios y críticas hacia el uruguayo, que se retiró con la mirada baja.

Como dato a tener en cuenta, Santa Fe también perdió la oportunidad de jugar Copa Sudamericana en 2025, pues los eliminados solo obtienen ese beneficio desde la tercera fase previa y después como uno de los ocho terceros en la ronda de grupos, lo que permite que sigan en competencia internacional.

“Es un fracaso”

Luego del compromiso, todas las miradas en la afición roja fueron para el entrenador uruguayo, que pese a ganar el encuentro y cortar una racha de cinco juegos sin hacerlo, no sirvió de nada porque quedó fuera de un certamen internacional y buena parte de la temporada acabó ahí.

Durante la rueda de prensa, Pablo Peirano afirmó que, por ahora, se tomará un tiempo para pensar si renuncia a Santa Fe, pues el golpe en la plantilla fue tan fuerte que, desde el 26 de febrero, se tomarían decisiones en torno al cargo del timonel, que estaba ilusionado con pasar de ronda en la Copa Libertadores.

El entrenador mencionó qué pasará con su cargo, luego de ser eliminado en Copa Libertadores ante Deportes Iquique de Chile - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

“Es que es muy pronto para tomar una decisión. El partido acaba de terminar. Hoy lo que siento, lo que sentimos todos, es un dolor muy grande por la manera de quedar eliminados, así que no me voy a apresurar a tomar una decisión”, mencionó Peirano en la rueda de prensa.

De otro lado, el técnico de Santa Fe fue claro en decir que fue un fracaso rotundo en la Copa Libertadores, ante un rival que se veía débil en el papel y la manera como se afrontó la llave, pues se perdió la ida por 2-1 y en los penales fallaron cuatro de los cinco disparos.

El entrenador se mostró triste por partir desde segunda fase previa en Copa Libertadores y por penales 2-1 ante Deporte Iquique - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

“Es un fracaso. El no pasar la fase y quedar afuera de una copa internacional, sí. Fracasamos en no pasar de fase, no hay otra palabra para explicar la situación, es real y hay que aceptarlo”, terminó por decir Pablo Peirano, que tenía su tercera experiencia internacional como director técnico.

Liga BetPlay, siguiente reto a cumplir

Tras la eliminación en Copa Libertadores, al cuadro rojo no le queda otra que seguir destacando en el rentado local, aunque con cinco partidos seguidos sin ganar y sumando apenas una victoria en lo que va de 2025, tres empates y una derrota que fue ante el América por 2-0.

El próximo partido de Santa Fe en Liga BetPlay será frente a Envigado, el viernes 28 de febrero a las 4:10 p. m. en el estadio Polideportivo Sur, en territorio antioqueño, por la séptima fecha del torneo Apertura y con la obligación de ganar para volver al grupo de los ocho primeros.

Envigado, comprometido con el descenso, logró una victoria inesperada ante Junior por 2-1 en Barranquilla - crédito Colprensa

No se sabe si Pablo Peirano, en caso de seguir en el cargo, usará la formación titular para enfrentar a los Naranjas, que vienen de dar la sorpresa contra Junior de Barranquilla, al que venció por 2-1 en el estadio Metropolitano el lunes 24 de febrero y con la que se abre una jornada en la solo sirven los tres puntos para recuperar la confianza en la afición.