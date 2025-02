Dayro Moreno iguala a Falcao en el ránking del máximo goleador colombiano de la historia

Dayro Moreno marcó su gol número 18 en el clásico del Eje ante Deportivo Pereira, el equipo al que más veces le ha marcado - crédito Once Caldas

El delantero del Once Caldas, Dayro Moreno, alcanzó un nuevo hito en su carrera deportiva al convertir su gol número 350 en el fútbol profesional, igualando así a Radamel Falcao García como el máximo anotador en la historia del fútbol colombiano.

El tanto se dio en el partido de la fecha 5 de la Liga BetPlay I-2025 frente al Deportivo Pereira, donde Moreno anotó el tercer gol de su equipo, en la victoria 3-1.

El Deportivo Pereira se ha convertido en la víctima predilecta de Dayro Moreno, que ha anotado 18 goles contra el equipo ‘matecaña’ a lo largo de su carrera.

De acuerdo con el registro oficial de la Dimayor, tanto Moreno como Falcao acumulan 350 goles en su trayectoria. Sin embargo, el organismo no incluyó en su conteo dos goles que Moreno marcó en el torneo de ascenso de 2002, cuando jugaba para el Once Caldas B, ni dos anotaciones logradas con el equipo filial del Steaua Bucarest en Rumania.

A pesar de esta diferencia en los registros, la Dimayor mantiene la igualdad entre ambos delanteros en la disputa por el liderato histórico de goleo en el fútbol colombiano. Así va el ránking de goleadores colombianos, con tres jugadores activos en la Liga BetPlay 2025:

Radamel Falcao García (Millonarios FC): 350 goles.

Dayro Moreno (Once Caldas): 350 goles.

Víctor Hugo Aristizábal: 346 goles.

Carlos Bacca (Junior FC): 341 goles.

Así fue el primer clásico del Eje del 2025 entre Once Caldas vs. Deportivo Pereira

Jefry Zapata celebra el gol, que significó el 2-1 en el clásico del Eje entre Deportivo Pereira vs. Once Caldas - crédito Colprensa

El Once Caldas logró una importante victoria en el Clásico del Eje Cafetero al superar 3-1 al Deportivo Pereira en el estadio Palogrande. Sin embargo, el encuentro no solo estuvo marcado por el triunfo del equipo local, sino también por un presunto caso de racismo que empañó el desarrollo del partido.

El partido tuvo un inicio complicado debido a un incidente que involucró a los jugadores Joel Contreras, del Once Caldas, y Rubilio Castillo, del Pereira. El hondureño habría sido víctima de insultos racistas por parte de Contreras, lo que generó una fuerte discusión en el campo y obligó a detener el juego durante varios minutos. Castillo, visiblemente afectado, terminó llorando tras el episodio, mientras que Contreras fue sustituido poco después por Jefry Zapata.

En cuanto al desarrollo del partido, el equipo visitante comenzó dominando las acciones en el estadio Palogrande. El Pereira generó varias oportunidades claras de gol en los primeros minutos, destacándose las intervenciones del arquero del Once Caldas, James Aguirre, quien evitó que su equipo se viera en desventaja tempranamente. Sin embargo, el esfuerzo del guardameta no fue suficiente para detener a Rubilio Castillo, quien abrió el marcador tras una asistencia de Medranda, poniendo al Pereira en ventaja.

Rubilio Castillo denunció ataques racistas de un jugador del Once Caldas durante el clásico del Eje - crédito Colprensa

El gol inicial no desanimó al Once Caldas, que reaccionó antes del final del primer tiempo. Michael Barrios, quien se convertiría en una de las figuras del encuentro, anotó el empate al minuto 40, devolviendo la esperanza al equipo local. Poco después, el Once Caldas estuvo cerca de tomar la delantera, pero un disparo de Jefry Zapata se estrelló en el palo, dejando el marcador igualado al término de los primeros 45 minutos.

El gol que desequilibró la balanza a favor del Blanco Blanco fue de Jefry Zapata al minuto 64, de cabeza tras un centro de Michael Barrios, elegido como el jugador más importante del partido. La estocada final fue de Dayro Moreno tras un contragolpe letal del equipo del “Arriero” Herrera, que celebró la victoria bailando junto al máximo goleador del fútbol colombiano.

El triunfo deja a Once Caldas en el quinto puesto de la tabla de posiciones con nueve puntos en cinco partidos, a tan solo dos unidades de Independiente Medellín, el líder de la Liga BetPlay I-2025