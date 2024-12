Qué resultados se tendrían que dar para que Millonarios clasifique a la final de la Liga con una fecha de anticipación

Actualmente, Millonarios lidera el Grupo A con 10 puntos, tres por encima de Atlético Nacional, que ocupa la segunda posición con 7 puntos. Con una diferencia de gol favorable de +3, el equipo azul está en una posición privilegiada para avanzar a la final, pero aún necesita ciertos resultados para sellar su clasificación antes de la última jornada - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Con solo dos fechas restantes en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024 II, el equipo Millonarios se encuentra en una posición ventajosa para clasificar por el Grupo A a la final del fútbol profesional colombiano.

Actualmente lidera la tabla de posiciones con 10 puntos y una diferencia de gol de 3. Para asegurar su pase a la final con una fecha de anticipación, Millonarios debe obtener un resultado favorable en el próximo enfrentamiento contra Independiente Santa Fe.

Está programado que Millonarios reciba a Independiente Santa Fe el 5 de diciembre en El Campín, un encuentro que ofrece una oportunidad clave para los dirigidos por Alberto Gamero.

Si Millonarios consiguen la victoria en este partido, podrían sumar tres puntos más para alcanzar un total de 13. Esto pondría presión sobre Atlético Nacional, el segundo en la tabla con 7 puntos y una diferencia de gol positiva de 5. Nacional, en la misma jornada, enfrentará al Deportivo Pasto en Itagüí, una prueba decisiva para mantener vivas sus posibilidades de llegar a la final.

El encuentro podría dejar a Millonarios encaminado a ser finalista del fútbol colombiano - crédito Jesús Avilés / Infobae

Para que Millonarios clasifique anticipadamente, además de su victoria, Nacional no debería sumar más de un punto contra Pasto.

Esto implica que, si Nacional empata, alcanzaría 8 puntos, quedando a cinco de Millonarios, una diferencia imposible de superar en una fecha restante. En este caso, Millonarios aseguraría su lugar en la final incluso antes de disputar la última jornada.

De no ser favorables los resultados en la jornada 5, Millonarios seguiría dependiendo de sí mismo en la última jornada, donde visitará a Pasto el 8 de diciembre.

Mientras tanto, Nacional se medirá ante Santa Fe en El Campín. Millonarios tendrá que, al menos, mantener la ventaja sobre Nacional en puntos o en diferencia de goles para avanzar sin complicaciones.

El último duelo entre Volcánicos y Verdolagas terminó a favor de los dirigidos por Efraín Juárez, aunque ahora el Pasto tiene oportunidades sólidas para clasificar a la final - crédito Leonardo Castro / Colprensa

En resumen, Millonarios tiene el camino más claro hacia la final. Un triunfo ante Santa Fe, combinado con un empate o derrota de Nacional frente a Pasto, serán suficientes para garantizar su presencia en la disputa por el título del torneo clausura. preparar con tranquilidad su enfrentamiento final, con el objetivo de luchar por el título de la liga colombiana.

Tabla de posiciones fecha 4 cuadrangular A Liga BetPlay 2024-II

1. Millonarios 10 puntos (diferencia de gol +3)

2. Nacional 7 puntos (diferencia de gol +5)

3. Pasto 6 puntos (diferencia de gol 0)

4. Santa Fe 0 puntos (diferencia de gol +8)

Últimas 2 jornadas de los cuadrangulares semifinales

Jornada 5 - Grupo A:

5 de diciembre: Atlético Nacional vs. Deportivo Pasto (Itagüí)

5 de diciembre: Millonarios vs. Independiente Santa Fe (El Campín)

Jornada 6 - Grupo A:

8 de diciembre: Deportivo Pasto vs. Millonarios (Pasto)

8 de diciembre: Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional (El Campín)

Panorama del Grupo B: Once Caldas, Junior y Tolima luchan por la final de la Liga BetPlay 2024-II

El Grupo B de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2024-II se definirá en las dos últimas fechas, con Once Caldas, Junior y Deportes Tolima como los tres equipos en lucha por el cupo a la gran final. América de Cali, ya eliminado, no tiene opciones de clasificación tras su derrota 3-0 ante Once Caldas el 4 de diciembre.

Dayro Moreno fue el gran protagonista en la noche de Manizales - crédito Daniel Ocampo / Colprensa

Once Caldas, con 9 puntos, se encuentra en la mejor posición para avanzar, pero aún debe enfrentar a Tolima en Ibagué. Junior, con 8 puntos, necesita ganar en su visita al eliminado América de Cali y esperar una derrota o empate de Once Caldas para superar en puntos al cuadro manizaleño. Deportes Tolima, tercero con 7 puntos, también tiene chances, pero requiere vencer a Once Caldas por una buena diferencia de goles para seguir con vida. La última fecha promete ser decisiva en la lucha por el título.