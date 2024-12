Falcao confesó por qué no celebró el gol del empate ante Atlético Nacional

El Tigre le anotó a David Ospina en el clásico de la jornada - crédito Colprensa

El estadio Atanasio Girardot fue el escenario de un intenso duelo entre Atlético Nacional y Millonarios, en la cuarta jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-II.

Con un vibrante empate 1-1, el encuentro no solo dejó emociones sobre el césped, sino también una de las polémicas arbitrales más discutidas del torneo.

Los verdolagas, alentados por su afición, mostraron ímpetu y agresividad durante gran parte del encuentro, mientras los embajadores, con una actuación destacada de Álvaro Montero en el arco, resistieron los ataques locales para mantener vivas sus aspiraciones.

El momento crucial llegó en los últimos minutos, cuando un tiro libre ejecutado por David Mackalister Silva terminó en una falta dentro del área contra Radamel Falcao García. El ‘Tigre’, quien no perdonó desde los once pasos, convirtió el penalti que aseguró el empate y le dio un punto de oro a Millonarios.

Al finalizar el encuentro, los periodistas preguntaron a Radamel Falcao sobre la razón por la que no celebró efusivamente su gol contra Atlético Nacional, un histórico rival.

El ‘Tigre’ explicó que su decisión se debió al profundo respeto que siente por David Ospina, arquero del equipo rival.

Falcao reveló que ambos han compartido una larga amistad, forjada no solo en los procesos formativos de la selección Colombia, sino también en su tiempo juntos en el AS Mónaco.

Este vínculo de años y la estima que le profesa a Ospina fueron los factores que lo motivaron a no celebrar el gol, en señal de respeto hacia su compañero y amigo.

“Imagínate, llevamos 15 años o más practicando penales, entonces era un juego mental tanto para él como para mí y bueno, lo pude hacer. No lo celebré también por respeto a él”, comentó el histórico goleador de la selección Colombia.

Polémica en la jugada del gol

Sobre los últimos 15 minutos del encuentro, cuando Nacional aún ganaba 1-0, se sancionó un tiro libre sobre Santiago Giordana que terminó cobrando Mackalister Silva. El cobro fue un pase a Radamel Falcao García quien fue derribado fuertemente por el defensor verdolaga Felipe Aguirre.

La polémica no giró en torno a la falta cometida contra Falcao, sino a la jugada previa, ya que se cuestionó si el delantero de Millonarios estaba en posición de fuera de lugar cuando recibió el balón de Mackalister Silva. A pesar de las dudas, la acción fue sancionada como penalti por el árbitro Carlos Betancur, tras varios minutos de revisión en el VAR, bajo la supervisión de Nicolás Gallo.

La controversia fue tan intensa que el técnico Efraín Juárez, visiblemente afectado, afirmó en rueda de prensa que “les habían quitado” el triunfo, aunque sostuvo que Nacional seguía siendo el mejor equipo de Colombia. Por su parte, David Ospina, menos emotivo y más razonable, relató los momentos previos a la confirmación del penalti, expresando cómo vivió la incertidumbre mientras el VAR decidía el destino de la jugada.

“Nunca he hablado de los árbitros, siempre he sido muy respetuoso en toda mi carrera, por eso digo que cada quien hace su trabajo de buena fe. Cuando nosotros estamos hablando con el árbitro él dice que están confirmando y revisando la jugada en el VAR y en el último momento dice que ya le confirmaron el penalti (...) En esas instancias ya no se puede alegar nada más, nosotros acatamos la orden. Lastimosamente, el penalti fue confirmado y para nosotros en ese momento del partido era una jugada complicada”, comentó el experimentado arquero verdolaga.

Respecto a la jugada del gol, han comenzado a circular en redes sociales varios videos desde diferentes ángulos que muestran que el pie del defensor de Nacional, William Tesillo, habilitaba a Falcao en el momento en que se cobró el tiro libre. Incluso, el exárbitro FIFA Rafael Sanabria respaldó la decisión del VAR, confirmando que la sanción fue correcta.

