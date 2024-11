Marino Hinestroza explotó tras denunciar insultos racistas por parte de la hinchada de Millonarios: “Me dijeron mono”

Así fue el momento cuando el delantero de Atlético Nacional denunció racismo por parte de la hinchada de Millonarios-crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

Atlético Nacional perdió en condición de visitante ante Millonarios en el Estadio El Campín por 2-1 el 29 de noviembre de 2024 y dejó complicadas sus posibilidades para pasar a la final de la Liga BetPlay.

Ahora, el cuadro verdolaga tendrá que ganar para seguir en la carrera por la lucha para llegar a la final de la Liga BetPlay 2024-II, situación que se complicó tras su caída.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Marino Hinestroza: “Ellos me dijeron mono”

El canterano del América de Cali fue una de las figuras del encuentro- crédito Juan Augusto Cardona / Colprensa

Tras la finalización del encuentro, uno de los protagonistas como lo fue el delantero Marino Hinestroza, habló acerca de uno de los momentos incómodos que vivió en el encuentro: el futbolista denunció que recibió insultos racistas por parte de unos fanáticos de Millonarios:

“Yo no tuve confrontación con los hinchas de Millonarios, ellos me dijeron mono. Por los tanto espero que se tomen medidas. Cuando Edwin Cardona besó el escudo, también se preocupan cuando el profesor (Efraín Juárez) celebra, espero que mañana saque un comunicado la Dimayor sobre el tema de esos tres tipos que me hicieron gestos racistas. Eso sí está mal, celebran un gol no”.

Además se refirió a la polémica celebración de su gol en el empate parcial ante Millonarios y aclaró que así como existe un protocolo riguroso para sancionar celebraciones, también se haga lo mismo con los actos racistas que se presentan en los estadios:

“El fútbol es alegría, es libertad en su máxima expresión, por lo que hoy no entiendo cuales son las leyes del fútbol, hasta donde yo sé, las leyes en este deporte no existen, son las reglas, y espero que así como Dimayor nos sanciona, también lo haga con estos tipos que hicieron los gestos racistas”

Y por último, analizó el partido en Bogotá ante Millonarios y aclaró que ahora se tiene que pensar en el partido de vuelta ante los azules por la fecha 4 de la Liga BetPlay:

“Fue un partido muy aguerrido, nos ganaron bien, ahora hay que volver a Medellín para pensarnos en recuperar para el duelo de vuelta”.

La polémica celebración de Marino Hinestroza en el gol ante Millonarios: Atlético Nacional

El futbolista desató la polémica tras su celebración y provocó una discusión con la hinchada y los jugadores de Millonarios-crédito Cristian Bayona/Colprensa

Al minuto 28 de partido, Marino Hinestroza empató el encuentro y abrió nuevamente el partido en ese momento.

No obstante, la anotación no fue el tema principal: fue la celebración del jugador de Atlético Nacional, quién hizo un gesto de limpiarse la boca con el banderín del tiro de esquina de Millonarios.

El momento del gol, provocó la reacción negativa y agresiva de la tribuna occidental norte quienes comenzaron a lanzar cosas hacia él y Sebastián Guzmán quien lo estaba acompañando a celebrar.

Estadísticas de Marino Hinestroza con Atlético Nacional

El caleño de 22 años lleva un total de 18 partidos (de los cuales disputó 13 encuentros como titular), en 1055 minutos y marcó 3 goles.

Estos fueron los goles que anotó el delantero:

26 de septiembre de 2024-Liga BetPlay: Atlético Nacional 0-3 Junior (anotó gol en el partido que el cuadro Verdolaga ganaba en la cancha por 2-0 en el Atanasio Girardot)

20 de noviembre de 2024-Liga BetPlay: Gol en la victoria de Atlético Nacional 5-0 Independiente Santa Fe

29 de noviembre de 2024-Liga BetPlay: Gol en la derrota de Millonarios 2-1 Atlético Nacional

Así van los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay

Grupo A

Millonarios: 9 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Atlético Nacional: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +5) Deportivo Pasto: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -1) Independiente Santa Fe: 0 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -7)

Grupo B

Deportes Tolima: 7 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Junior de Barranquilla: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Once Caldas de Manizales: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de 0) América de Cali: 1 punto - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

<br/>