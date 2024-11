Hay sospecha de amaño en la final de la Primera B entre Unión Magdalena y Llaneros: “Todo muy rarito”

Unión Magdalena goleó 4-0 a Llaneros en Santa Marta, en la ida de la final semestral de la Primera B - crédito Colprensa

El primer partido de la final del segundo semestre en la Primera B, entre el Unión Magdalena y Llaneros, dejó una sorpresiva goleada de 4-0 para el Ciclón Bananero en Santa Marta, donde sacó una ventaja para aspirar a llegar a la gran definición por el ascenso.

Sin embargo, el resultado entre samarios y los de Villavicencio dejó sospechas de posibles amaños, sobre todo en un exjugador del fútbol colombiano que envió un mensaje polémico y que hizo eco en los aficionados, pues abrió el debate sobre si realmente el partido era equilibrado o tenía más factores a considerar.

De otro lado, el técnico de Unión Magdalena, Jorge Luis Pinto, volvió a mostrar su carácter tras el triunfo de su equipo, señalando que no le interesa la protesta del Real Cartagena por el repechaje, lo que diga el alcalde de Cartagena e incluso tuvo un cruce con un periodista.

“Nunca vendí mi profesión”

En los últimos años, se discutió mucho sobre las posibles irregularidades que se estarían presentando en la segunda división del fútbol colombiano, desde marcadores arreglados, equipos que vendieron un resultado o jugadores involucrados en apuestas.

Para Jhonny Ramírez, recordado exjugador de Millonarios, Boyacá Chicó y Junior, el duelo de Unión Magdalena y Llaneros pudo estar amañado porque la goleada por 4-0 a favor de los samarios causó sorpresa en todos los aficionados que presenciaron el juego.

Jhonny Ramírez, exjugador de Millonarios, afirmó que la ida de la final semestral dejó muchas dudas por la goleada 4-0 - crédito @jhonnyramirez30/X

“Qué rarito ese partido de Unión Magdalena y Llaneros, será que pasó lo de hace tres años. Yo si fui muy mal jugador y muy mal técnico, pero nunca vendí mi profesión”, mencionó el exvolante en un video publicado en su cuenta de X en la madrugada del 29 de noviembre.

A lo que Ramírez se refiere fue a la definición del ascenso el 4 de diciembre de 2021, cuando supuestamente esos dos equipos se pusieron de acuerdo para que Fortaleza no ascendiera en el grupo B, ya que los de Villavicencio se dejaron vencer por 2-1 en su casa, con dos goles en los últimos minutos y con la imagen de los jugadores aparentemente quietos en defensa.

Llaneros perdió 1-2 frente al Unión Magdalena en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio en 2021, lo que abrió una investigación de posible amaño - crédito Colprensa

Sobre ese caso, desde la Dimayor hasta la Fiscalía investigaron el caso por una posible irregularidad con apuestas, llamaron a testigos e involucrados en el caso, pero al final no se comprobó eso, además de que la final entre Cortuluá y Unión Magdalena, de la temporada 2021, se debió aplazar hasta marzo de 2022 por el tema.

Pinto volvió a dar polémica

En rueda de prensa, el técnico Jorge Luis Pinto dejó claro nuevamente que no le interesa las polémicas por el ascenso en la Primera B: “Le he dicho a mi equipo que no me interesa lo que dice la Dimayor, que la demanda, que el reglamento, qué ponen, qué reclaman. Lo único que tengo en mente es ganar los dos partidos. Y en eso quiero que nos concentremos.

“En jugar bien, en manejar tácticamente bien los dos partidos, en buscar el resultado, en proponerle al contrario y asegurar nuestra clasificación. Eso lo tenemos en la mente y eso le he pedido al equipo. Que se mentalice en eso, que no piensen en lo que dijo la Dimayor, en lo que dijo Llaneros, en lo que dijo Cartagena, que el reglamento, que no sé qué”, añadió.

Jorge Luis Pinto, técnico del Unión Magdalena, sueña con el ascenso de su equipo a la Liga BetPlay - crédito Colprensa

También le envió un mensaje a Dumek Turbay, alcalde de Cartagena: “Sé de sus actuaciones, me encanta que le guste el fútbol, pero que deje a los jugadores y técnicos hablar de fútbol. Yo hablo de fútbol, de ganar, empatar y perder también, lo demás no me interesa”.

Finalmente, Jorge Luis Pinto tuvo un cruce con un periodista que lo cuestionó por su esquema de juego: “Soy un entrenador con 1300 partidos dirigidos de club y 170 de selección, he ganado donde he ido. Para ponerme a discutir, discúlpame. Es como si yo pregunto por la sintonía suya... No, yo no quiero ser irrespetuoso. Siga feliz pensando que la línea de cinco no sirve, listo. Hoy todos los equipos en el mundo la están haciendo, entonces todos ellos están equivocados. No hay problema, papá”.