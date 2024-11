Presidente de Atlético Nacional se refirió a las polémicas celebraciones del técnico Efraín Juárez: “Hay que gestionar las emociones”

Sebastián Botero, presidente de Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

El director técnico de Atlético Nacional, Efraín Juárez, recibió una dura sanción luego de celebrar de manera efusiva frente a la hinchada del Deportivo Independiente Medellín en las semifinales de la Copa Colombia 2024, donde el equipo Verdolaga logró la clasificación a la gran final de la competición.

La celebración fue interpretada por algunos asistentes como una provocación, razón por la cual las autoridades tuvieron que proteger a los jugadores y al propio entrenador de Nacional de los aficionados del Medellín.

Por los hechos, el entrenador mexicano no podrá ingresar al estadio Atanasio Girardot por tres años, decisión que no fue aceptada por la dirigencia del club, motivo por el cual apelarán para que sea levantada.

En entrevista con Blu Radio, Sebastián Arango, presidente de Atlético Nacional, aseguró que la decisión estaría “privando la pasión y la emoción del fútbol por temor a que quienes no toleran un festejo”. No obstante, el dirigente reconoció que “hay que gestionar mejor las emociones”.

El dirigente del equipo Verdolaga aseguró que la celebración de Juárez nunca tuvo la intención de provocar a la afición de Medellín, motivo por el cual detalló que ahora se encuentran esperando la respuesta de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

“Aún la sanción no está en firme, nosotros apelamos en segunda instancia y en este momento estamos esperando la respuesta de la Secretaría de Seguridad, esperando que se revierta esta nefasta decisión, que se sale absolutamente de toda lógica (...) Está claro en el video que no hay ningún acto de provocación y hay otros hechos distintos que se desarrollaron en el final del partido que son un poco más graves y no se está hablando de eso”, indicó Arango al citado medio.

Sebastián Arango aseguró que la celebración de Juárez nunca tuvo la intención de provocar a la afición de Medellín - crédito @nacionaloficial / X

Efraín Juárez fue expulsado en el encuentro contra Independiente Santa Fe, luego que jugadores del equipo bogotano consideraron que el entrenador mexicano celebró el segundo gol contra su camerino.

“Estamos esperando que no se imponga ninguna sanción, porque es muy claro cómo se desarrollaron los hechos. Y con respecto a lo de ayer, es complicado, porque ayer no había hinchada visitante y también es claro cómo se desarrolla la celebración y el gol en el banco de Santa Fe”, aseveró el presidente de Atlético Nacional.

En entrevista con Caracol Radio, Sebastián Arango detalló que todos los involucrados en el Fútbol Profesional Colombia deben encontrar soluciones para evitar desmanes en los estadios de Colombia.

El técnico Efraín Juárez, de Atlético Nacional, tiene al equipo en la final de Copa Colombia y cuadrangulares de Liga BetPlay - crédito Colprensa

“Hilamos delgado, decimos que al banco de Santa Fe. Ayer no había hinchada visitante, ahora hay que calibrar hacia donde se hace la celebración. Estamos trabajando en eso, gestionamos la emoción y lo hacemos para evitar este tipo de sanciones, duele que hablemos de esto hoy y no del fútbol y del resultado que nos tiene muy contentos. Ahora la celebración de un técnico es la responsable de que un estadio no colapse, creo que no. Todos tenemos que poner de nuestra parte, para matizar las situaciones y que esto no trascienda”, afirmó Arango al citado medio.

Declaraciones de Elvis Perlaza

El lateral derecho de Santa Fe Elvis Perlaza fue uno de los grandes protagonistas de los desmanes en el partido de los cuadrangulares de la Liga Betplay. En declaraciones en zona mixta el jugador aseguró que el técnico Efraín Juárez “es un irrespetuoso, la verdad”.

“Celebrándole gol al banco, al profe. La verdad no se aguanta uno a una persona de esas”, indicó Perlaza.

Elvis Perlaza fue uno de los jugadores que le reclamó al entrenador Efraín Juárez - crédito Prensa Independiente Santa Fe

Y agregó: “Igual (Juárez) no ha ganado nada, todavía falta…. Muy soberbio. Esperemos a la vuelta a ver qué pasa. La verdad hay que respetar, porque teníamos uno menos. Cuando estemos completos, hablamos a ver qué pasa”.

Atlético Nacional comparte el grupo A con Santa Fe, Millonarios y Deportivo Pasto. El conjunto Verdolaga venció 5-0 a el equipo Cardenal, motivo por el cual es el líder del cuadrangular con tres unidades. Millonarios también tiene tres puntos, luego de vencer al Pasto 2-1.