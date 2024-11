Álex Escobar le lanzó fuerte mensaje a los hinchas del América de Cali que los critican en redes sociales: “Son detractores, son noveleros”

El ex futbolista habló sobre la presencia de seguidores en el estadio del Barrio San Fernando - crédito Dimayor / YouTube

América de Cali logró quedar como uno de los líderes del campeonato en la fase del todos contra todos, lo que le permitió ser cabeza de serie del grupo B y que compartirá junto a Junior de Barranquilla, Once Caldas de Manizales y Deportes Tolima.

Aun así, la poca asistencia de la hinchada escarlata a los partidos de local provocó molestias en uno de los ídolos y referentes históricos del club vallecaucano: Álex Escobar.

Por este motivo, en la conferencia de prensa posterior al triunfo ante Once Caldas de Manizales por 3-0, Escobar se refirió al tema y se mostró molesto e indignado por la situación. El Pibe de Barrio Obrero (el apodo por el cual fue reconocido durante su época de futbolista), se sinceró al ver la falta de fidelidad del cuadro rojo y así se expresó.

“Son detractores, son noveleros” Álex Escobar

Horas después del despido de Lucas González, Alex Escobar asumió las riendas del América como técnico encargado - crédito América de Cali

En la conferencia de prensa tras finalizado el partido ante Once Caldas, Escobar fue enfático en lanzar una dura crítica hacia la afición del cuadro americano y así se refirió a la poca asistencia al Pascual Guerrero pese a la buena campaña del cuadro rojo:

“Todo el campeonato estuvimos de primeros, terminamos de primeros. A la gente que habla por redes no son hinchas, son detractores y hoy quiero mandarles un recadito: el hincha verdadero es el que vino hoy, y los quiero felicitar a ellos. Me duele que el hincha no venga, y en las redes son detractores, son noveleros y ojalá nos apoyen el domingo”.

Pese a ello, ‘el Pibe de Barrio Obrero’ se mostró feliz por haber logrado el famoso ‘punto invisible’:

“Logramos el primer objetivo que es clasificar con el ‘punto invisible’ que se llama, y quiero agradecerle a los pocos hinchas que vinieron al estadio”.

Cuadrangulares definidos en la Liga BetPlay para la estrella de Navidad

Independiente Santa Fe, América de Cali, Atlético Nacional, Millonarios, Junior de Barranquilla, Once Caldas, Deportes Tolima, Deportivo Pasto son los ocho equipos que pelearán por la opción de ganar la estrella en el segundo semestre de 2024 de la Liga BetPlay.

Por este motivo, los grupos quedaron conformados de la siguiente manera:

Grupo A

Independiente Santa Fe

Millonarios

Atlético Nacional

Deportivo Pasto

Grupo B

América de Cali

Deportes Tolima

Junior de Barranquilla

Once Caldas de Manizales

Así quedaron los grupos de las finales del FPC - crédito @Dimayor / X

Primeros partidos de la Liga BetPlay

Así se jugará la primera fecha de los cuadrangulares finales del fútbol profesional colombiano - crédito @Dimayor / X

Por el grupo A, sin lugar a dudas el primer partido atractivo de la primera fecha será entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

El último enfrentamiento entre estos dos clubes se dio el 4 de noviembre de 2024 en el estadio Atanasio Girardot de Medellín y terminó empatado a un gol: los tantos en aquella oportunidad fueron de Kevin Viveros al minuto 3 de partido para el Verde de la Montaña (sobrenombre con el cual se reconoce a Atlético Nacional), mientras que el empate definitivo fue obra de Julián Millán al 27 de partido para los Cardenales.

En el otro duelo que tendrá este grupo, se enfrentará Millonarios ante Deportivo Pasto en el estadio El Campín de Bogotá: el último antecedente de confrontación entre estos dos clubes se dio el 3 de noviembre de 2024 con anotación de Leonardo Castro al 83 de partido.

En el grupo B, también se vivirán partidazos en el desarrollo del cuadrangular: Junior recibirá en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla al América de Cali.

El último duelo entre Tiburones y Escarlatas se llevó a cabo el 27 de octubre de 2024 y terminó 3-1 a favor de los barranquilleros: con doblete de Yimmy Chará al 45 y 47 y autogol de Daniel Bocanegra, el cuadro rojiblanco se impuso con contundencia ante los Diablos Rojos del Valle del Cauca. El descuento americano llegó a través de Harold Rivera al 59 de partido.

Y en el duelo complementario, Once Caldas recibirá al Deportes Tolima en Manizales en el estadio Palogrande: el último antecedente entre estos dos clubes se dio el 25 de octubre de 2024 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y terminó 1-1 con goles de de Yeison Guzmán al minuto 50 para el local, y empató finalizando al partido, Jefry Zapata.