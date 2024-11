Periodista de Win confesó que Falcao la regañó por “gritar como loca”

Pilar Vásquez reveló en un podcast la curiosa anécdota con el 'Tigre' - crédito Montaje Infobae (Julio Muñoz/Redes Sociales)

La periodista deportiva Pilar Vásquez es una de las comunicadoras con mayor visibilidad en los medios, con participación activa en las cadenas Win Sports y ESPN Colombia, y es una de las nuevas voces que analizan el fútbol nacional e internacional.

La comentarista recordó en el programa digital Sísepuedcast una particular anécdota con una de las leyendas de la selección Colombia, Radamel Falcao García, cuando resultó regañada por el histórico goleador.

Según Pilar, el curioso incidente ocurrió hace varios años, cuando José Néstor Pékerman aún dirigía a la selección Colombia. En la zona mixta, mientras estaba junto a otros periodistas y jugadores del equipo nacional, decidió llamar la atención del ‘Tigre’, repitiendo su nombre en varias ocasiones “gritando como loca”.

La periodista de Win Sports y ESPN relató que el histórico goleador de la selección la reprendió por su insistencia, pero, tras un breve regaño, aceptó concederle la entrevista con la mejor disposición.

“A mí me tocó la época de Pékerman, de Falcao y estábamos en una zona mixta en Barranquilla, pero yo estaba muy buñuela. Yo me colgaba de las barandas que nos separaban de los jugadores y comenzaba a gritarle a los jugadores (...) Falcao pasó y yo dije ‘tengo que tener a Falcao’, entonces empecé a gritarle como una loca, además que mi voz es muy aguda cuando subo el tono. El man se devolvió y me dijo: ‘Ya voy, me estás volviendo loco’. Me regañó Falcao y yo quedé con la cara roja, todo el mundo me miraba, qué vergüenza, fue horrible y el man me atendió super bien, pero yo tenía una gran vergüenza. Aprendí a ser más prudente”, señaló en Vásquez en Sísepuedcast.

Radamel Falcao García es considerado uno de los futbolistas más importantes en la historia de la selección Colombia, y su impacto en el equipo nacional y en el fútbol europeo lo posiciona como uno de los delanteros más destacados de la última década. Su papel en la selección fue crucial tanto en términos de liderazgo como en rendimiento goleador, aportando con sus goles y su presencia en momentos decisivos para llevar a Colombia a la élite del fútbol mundial.

En Europa, Falcao alcanzó un nivel de excelencia que pocos futbolistas colombianos han logrado. Su explosión llegó en el FC Porto, donde se consolidó como uno de los mejores delanteros del continente, ganando la Europa League en 2011 y anotando el gol decisivo en la final. Su rendimiento lo llevó al Atlético de Madrid, donde volvió a coronarse en la Europa League y obtuvo la Supercopa de la UEFA en 2012, en la cual fue protagonista al marcar un memorable triplete ante el Chelsea. Su capacidad de definición y su destreza en el área le permitieron ser reconocido como uno de los delanteros más letales del mundo, ubicándolo en la élite de goleadores de la década.

Con la selección Colombia, Falcao tuvo un rol central en el proceso que devolvió al equipo a un Mundial después de 16 años de ausencia, clasificándose para Brasil 2014. Aunque una grave lesión le impidió participar en ese torneo, fue fundamental en el proceso clasificatorio y, posteriormente, en el Mundial de Rusia 2018, donde cumplió su sueño de marcar su primer gol en una Copa del Mundo, consolidando su estatus de ídolo nacional. Con 36 goles, es el máximo goleador histórico de la selección, lo que subraya su importancia y legado en el equipo tricolor.

Falcao es recordado no solo por sus logros, sino por su profesionalismo, su liderazgo en el vestuario y su rol de motivador dentro y fuera de la cancha. Su carrera y su historia en la selección Colombia lo han convertido en un símbolo de perseverancia y éxito para el fútbol colombiano.

Actualmente, el ‘Tigre’ milita en Millonarios. A pesar de haber anotado solo un gol en toda la temporada y de haber sufrido dos lesiones, su experiencia, carácter y fortaleza mental lo han convertido en el líder del equipo Embajador, que busca coronarse nuevamente en el Fútbol Profesional Colombiano.

