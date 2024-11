Exárbitro afirmó que para dirigir en Colombia hay que ser amigo de Ímer Machado o Wilmar Roldán: “Es una rosca”

Rafael Sanabria indicó que hay que tener algún tipo de relación con Roldán o Machado para dirigir en Colombia - crédito Dimayor/Colprensa/Getty

En el compromiso entre Boyacá Chico y Atlético Bucaramanga, el árbitro Wilmar Montaño estuvo involucrado en varias jugadas polémicas, que tras la finalización del encuentro, hicieron que el técnico Rafael Dudamel arremetiera contra este gremio en el país.

“Siento pena porque formo parte del FPC y tengo conocimiento, certeza de todo el esfuerzo que hacen los clubes para sostener a sus planteles, dignificarlo y que hoy se nos haya ido de la mano por esta vergonzosa dirección arbitral de Jiménez y de Montaño que han hecho desastres, nos vamos con las manos vacías y la eliminación de la posibilidad de clasificar a cuadrangulares”, fue parte de las declaraciones de Dudamel.

De la misma forma, en las últimas semanas se ha hablado sobre posibles casos de amaños de partidos por los constantes errores, por lo que en diálogo con Infobae Colombia, el exárbitro y hoy analista Rafael Sanabria, habló sobre la situación de sus colegas en la actualidad.

Sanabria inició la conversación asegurando que tenía conocimiento para afirmar que en Colombia hay que ser amigo de dos árbitros puntuales para ser contratado en el fútbol profesional.

“Son muchísimas cosas, lamentablemente hay un mal manejo, hay una persona encargada que es el señor Ímer Machado, que viene haciendo las cosas mal, es una rosca, sus amigos son los que llegan, si no son amigos de él o de Wilmar Roldán no llegan o los sacan rápido, eso no es posible y la federación no hace nada, los presidentes de los clubes han mandado cartas y no pasa nada”.

El analista indicó que no es un secreto que los amigos de Roldán y Machado son designados de manera constante en la Liga Betplay a pesar de sus errores y que es normal que se sospeche de amaños.

“Los amigos se equivocan el miércoles y vuelven el domingo, vuelven a equivocarse y no pasa nada, así uno no puede trabajar, en el arbitraje del ascenso, todo, todo mundo está dudando del arbitraje”.

Sobre una posible solución, Sanabria indicó que ha “propuesto que se haga lo que se hizo en Argentina, México y Brasil, independizar el arbitraje, que sea una organización con recursos, en la que los árbitros puedan hacer una preparación y que los que lleguen tengan méritos, trabajo, no por amiguismos, no por invitar a almorzar o darle la “liguita” al profe Ímer, que lo han invitado hasta al festival vallenato, que las cosas sean claras y transparentes”.

Además, el exárbitro recordó que en Brasil hay un proceso legal en el que una persona capturada por participar en amaño de partidos afirmó que también había realizado esto en Colombia.

“En Brasil ya se mencionó que hay partidos de la primera división colombiana arreglados. Por qué la federación no ha hablado de eso, que logren una declaración directa porque ya Colombia salió, Hay árbitros que no han vuelto a salir, que llevan meses quietos, hay más de 15 árbitros que los retiraron, hay cosas que dejan dudas, pero nadie dice nada”.

Sobre las denuncias por amaños o la presencia de apuestas clandestinas, Sanabria no descartó que esto se esté registrando, pero aclaro que parte de los errores son por deficiencia de los árbitros, no por arreglos extradeportivos y cuestionó a los dirigentes del FPC por permitir que “los mismos” sigan dirigiendo.

“Es un poco de todo, hay de todo, hay un tema de capacidad, hay muchos árbitros buenos, pero usted se pone a averiguar y el árbitro de Boyacá Chico vs. Bucaramanga, es de Casanare y es uno de los mejores amigos de Ímer Machado, no hay trabajo a nivel nacional y son muchos, uno de los árbitros es abogado de Machado y le ayuda en otras cosas, pero por qué la Dimayor y los presidentes permiten que pase esto con los clubes”, indicó Sanabria.

Al hablar del nivel del arbitraje en Colombia, Sanabria recordó que en el mundial de Qatar 2022 no estuvo ningún compatriota y que a excepción de Roldán, son pocas las presencias en juegos de eliminatoria sudamericana.

“Hemos retrocedido tanto que en el último campeonato del mundo no hubo representación, en la Copa América llevaron a Roldán y lo devolvieron, eso que es el mejor, Ospina no dirigió ni un solo partido, en las fechas de eliminatorias salen menos árbitros. Estamos mal hace unos doce años, el arbitraje viene mal y cuando se retire Roldán, que es el que medio ofrece garantías que va a pasar”.

Por último, el analista mencionó que no solo es un problema arbitral, sino que esto es el reflejo de cómo se maneja el fútbol colombiano por parte de los directivos que priman primero los intereses económicos.

“Nosotros no tenemos grandes dirigentes, siempre hemos sufrido por ese tema, los dirigentes solo pelean por el tema arbitral cuando nos pasa algo en contra, antes no. Por ejemplo, para el partido Uruguay vs. Colombia, pusieron al peor de la Copa América y nadie dice nada. No tenemos buenos dirigentes”.