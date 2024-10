Jugador del Rayo Vallecano habló fuerte y claro de James Rodríguez: “Ojalá que se adapte lo antes posible”

James Rodríguez solo ha disputado 123 minutos en cancha con Rayo Vallecano - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, ha destacado la importancia de contar con James Rodríguez en el equipo, a pesar de que el colombiano ha tenido una participación limitada desde su llegada.

En declaraciones al diario As de España, Camello destacó que el talento y liderazgo de Rodríguez son esenciales para el vestuario del Rayo, aunque reconoció que han compartido poco tiempo en el campo debido a las frecuentes convocatorias de James con la selección Colombia.

Jugador del Rayo Vallecano habló del rol de James en el equipo

Sergio Camello se refirió a James Rodríguez - crédito J.J.Guillén/EFE

La situación del jugador ha generado inquietud, ya que, a pesar de estar en la convocatoria, no participó en el reciente partido contra el Alavés, que terminó con una victoria de 1-0 para el Rayo.

El técnico del equipo, Íñigo Pérez, ha optado por administrar cuidadosamente los minutos de juego de James, considerando tanto la defensa de los resultados como la necesidad de precaución debido al desgaste físico que sufre el jugador en sus compromisos internacionales.

Esta estrategia ha resultado en que el jugador, de 33 años, solo haya disputado cinco partidos con el Rayo, uno de ellos como titular, acumulando un total de 123 minutos en el campo.

“Es verdad que dentro de lo que llevamos con James, hemos coincidido poco. Como sabes hay muchos parones de selecciones, no podría hablar con mucha certeza sobre él. Es un jugador que un vestuario como el Rayo necesita. Ya no solo por el nivel que tiene, que no lo voy a descubrir ahora, sino por el liderazgo, por todo lo que ha vivido y por lo que nos puede aportar fuera del campo”.

James Rodríguez sigue sin tener protagonismo con el Rayo Vallecano - crédito Rayo Vallecano

La ausencia de James en el último encuentro no pasó desapercibida, especialmente después de que se retirara de un entrenamiento durante la semana, lo que generó especulaciones sobre su estado físico. Sin embargo, su inclusión en la lista de convocados disipó las dudas sobre una posible lesión. A pesar de esto, la falta de continuidad en el juego ha llevado a algunos a considerar que su talento está siendo subutilizado en un equipo modesto como el Rayo Vallecano.

El propio Camello expresó su deseo de que James se acople rápidamente al equipo, sugiriendo que su integración completa podría aportar de manera significativa al equipo. Esta declaración ha levantado interrogantes sobre el proceso de adaptación del colombiano, quien lleva ya varios meses en Vallecas. La prudencia del técnico en su utilización podría estar relacionada con este proceso de adaptación aún en curso.

“Ojalá que se adapte lo antes posible porque nos va a dar un salto de calidad grandísimo”, dijo Sergio Camello durante la entrevista con el medio citado.

La situación de James Rodríguez en el Rayo Vallecano sigue siendo un tema de interés, tanto para los aficionados como para los analistas, quienes observan de cerca cómo evoluciona su integración en el equipo y su impacto en el rendimiento colectivo

Juanfer Quintero salió en defensa de James Rodríguez

Un periodista brasileño cuestionó la estancia de James Rodríguez en el São Paulo, en el que no logró alcanzar el éxito esperado a pesar de sus destacadas actuaciones con la selección colombiana. Quintero, conocido por su franqueza, interrumpió al reportero, señalando que la pregunta no era relevante en ese momento, ya que estaban enfocados en el torneo sudamericano. “Lo importante es que James es un gran jugador para nosotros en Colombia”.

“Quizás no conocemos la situación. Tanto James como el club lo saben, pero como amigo de James, lo apoyo al máximo”, dijo el jugador de Racing, que reafirmó su apoyo para el capitán de la Tricolor.