Boyacá Chicó se defendió ante las críticas por la sanción al Medellín: “Incumplió el reglamento”

Se presentó una nueva polémica en el fútbol colombiano por la decisión de la Dimayor de castigar al Independiente Medellín con la pérdida de la ida de cuartos en Copa Colombia ante Boyacá Chicó, que quedó 4-1 a favor de los antioqueños y 3-0 en el escritorio, porque el visitante no llegó a Tunja por el paro campesino y se debió aplazar el compromiso.

En medio de las críticas, los Ajedrezados defendieron su posición al interponer la demanda para pedir los puntos de ese juego, mostrando las pruebas y evidencias con las que señalan que tenían razón al acusar al Poderoso de no presentarse al partido, incluso diciendo que había condiciones para hacerlo.

Por el momento, hay expectativa para el duelo de vuelta porque el Medellín solicitó aplazarlo al decir que no hay “garantías jurídicas”, según el presidente Juan Camilo Restrepo, sumado a que algunos aficionados del rojo han dicho en redes sociales que no permitirán que los jugadores de Chicó ingresen al escenario, ni siquiera que salgan del hotel.

“No entiendo por qué no llegó”

Nicolás Pimentel, presidente de Boyacá Chicó, se pronunció en el programa Saque Largo sobre la sanción de Dimayor en la que salieron beneficiados, explicando cada uno de los argumentos con los que radicó la demanda contra el conjunto antioqueño en Copa Colombia.

“Medellín se desplazó desde la ciudad de Medellín a Bogotá y luego a Tunja para hospedarse un día previo al partido. Más allá de las 4 o 5 de la tarde, como está relatado en los centros de la demanda, la administración me notifica que no pudo tomar la ruta principal que conectaba Paipa con Tunja y que se metió por unas vías entre fincas, así que llegaron a un punto donde el bus no podía pasar, así que iban a regresarse a pasar por la vía principal y ahí estaba el paro campesino”, informó.

Pimentel aseguró, como primera medida, que se basó en el artículo 54 de la Copa BetPlay para la demanda, la cual dice que “obliga al club visitante a estar un día antes en la ciudad donde el partido y hay un inciso abajo que dice que en caso de que la fuerza mayor, que sea la Dimayor que puede determinarlo, solamente en el momento en que el Independiente Medellín haya estado un día antes en la ciudad donde se va a jugar el partido, entonces si analizan el reglamento, Medellín incumplió el reglamento estando en una ciudad que no le correspondía, sino en otra a más de 45 kilómetros de distancia”.

“No entiendo por qué no llegó a la ciudad donde tenía que llegar y tomó la determinación de ir a otra ciudad, aduciendo que no había hoteles en Tunja. Yo tengo unas cotizaciones que hice, pregunté sobre esos días si había disponibilidad y tengo las pruebas, que las adjunto al recurso, y se demuestra que sí había hoteles para que se pudieran quedar y además de esto, Patriotas tiene una sede muy interesante en la que la gran mayoría de equipos se quedan”, añadió.

“Nunca se llegó a un acuerdo para aplazar”

El otro punto que el presidente de Boyacá Chicó explicó es el supuesto acuerdo para posponer el encuentro, pues previamente el equipo informó en un comunicado el caso, el 21 de octubre, lo que se entendió como un aval entre las partes.

“Recibo otra llamada donde me informa el gerente de la Dimayor que el partido queda aplazado. En ningún momento me preguntaron qué me parecía o qué opinaba. Deben entender por qué está saliendo por las redes que hubo un acuerdo, que yo se los puedo demostrar”, dijo Pimentel al programa de televisión.

Nicolás Pimentel citó un documento en el que se explica lo que pasó el día del juego aplazado, que decía lo siguiente: “El señor gerente deportivo de la Dimayor se comunica con el señor Nicolás Pimentel, a fin de informar la determinación de aplazamiento del horario, siendo una facultad unilateral por parte de la Dimayor y en cabeza de la gerencia deportiva”.

El mismo club que se está viendo perjudicado, me está dando la razón de que al Boyacá Chicó le informaron, más nunca nos sentamos a hablar, a discutir o a llegar a un acuerdo para que el partido se aplazara, entonces hay un error de interpretación”, afirmó.