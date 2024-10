La Equidad, en negociaciones avanzadas: posible venta del equipo bogotano a inversores estadounidenses por 15 millones de dólares

El club bogotano podría experimentar un cambio de propiedad significativo al negociarse su venta. Esta operación impactaría el panorama del fútbol colombiano con inversiones extranjeras - crédito Club Deportivo La Equidad

La Equidad, uno de los clubes de fútbol de Bogotá, podría experimentar un cambio en su estructura organizativa por una posible venta del equipo.

Según informó Diego Rueda, periodista de Caracol Radio, La Equidad está en negociaciones avanzadas para ser vendido a un grupo inversor estadounidense. De concretarse, la transacción podría alcanzar los 15 millones de dólares.

El periodista Diego Rueda confirma que el proceso de venta del equipo La Equidad está adelantado - crédito Diego Rueda/X

A pesar de las expectativas, aún no se ha cerrado el acuerdo. “Aún no se cierra, son solo conversaciones”, reveló una fuente involucrada en el proceso de venta, según Fútbolred.

Por confidencialidad del negocio, los detalles específicos se mantienen en reserva hasta que se confirme el éxito de la operación, aunque algunos puntos ya han comenzado a filtrarse.

El club, que ascendió a la primera división en 2007, ha tenido un desempeño notable en el fútbol colombiano. Ha logrado tres subtítulos en la liga y ganó la Copa Colombia en 2008.

Además, ha participado en la Copa Sudamericana en siete ocasiones, alcanzando los cuartos de final en 2019. La venta implicaría que La Equidad dejaría de estar bajo el control de Equidad Seguros, la empresa que ha dirigido el club desde 1982.

La posible venta de La Equidad a un grupo inversor extranjero representa un cambio importante en el panorama del fútbol colombiano, donde las inversiones internacionales están comenzando a tener un impacto.

Los rumores de su venta vienen desde mayo

Carlos Mario Zuluaga, presidente del club de fútbol La Equidad, desmintió los rumores sobre la supuesta venta del equipo a un fondo de inversión árabe. La noticia, que surgió en mayo del 2024 fue calificada por Zuluaga como “noticia falsa”, según informó Futbolred.

Durante el programa Blog Deportivo, el periodista Javier Hernández Bonnet mencionó que, aunque no se afirmaba que la venta se hubiera concretado, se aseguraba que era el proceso más cercano a una venta que existía. Sin embargo, Zuluaga negó esta información al programa, aclarando que, aunque hubo un acercamiento, no había nada serio en cuanto a la venta del club.

La Equidad actualmente está luchando por lograr un “milagro” que le permita clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay Clausura 2024. El equipo asegurador ha disputado 14 partidos y acumula 18 puntos, situándose a tres unidades de Fortaleza, que ocupa el octavo puesto de la clasificación.

La Equidad y América de Cali igualaron 2-2 en el Campín - crédito Cristian Bayona/Colprensa

En su más reciente encuentro, La Equidad empató 2-2 con América de Cali en el Estadio de Techo, igualando el marcador en el último minuto. Este partido correspondía a una jornada pendiente del torneo y fue clave en su búsqueda por mantenerse en la pelea.

La última venta de un equipo colombiano a empresas extranjeras

Por su parte, Atlético Huila, otro histórico del fútbol colombiano, concretó su cambio de propietarios en mayo de 2023. El 97,203% de las acciones del club fueron adquiridas por el Grupo Independiente, un grupo empresarial extranjero con experiencia en la gestión deportiva.

Michel Deller, duelo del equipo Independiente del Valle de Ecuador, es el principal accionista del Huila, tras la compra del 95% de las acciones a través de la Sociedad Farlay, S.A.

Atlético Huila, cuyos dueños son los mismos del Independiente del Valle, se han esforzado en mejorar las condiciones del estadio Guillermo Plazas Alcid para sus jugadores e hinchas - crédito Atlético Huila

El nuevo grupo inversor busca aplicar la misma fórmula que ha llevado a Independiente del Valle a destacar a nivel continental, con títulos como la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

Los planes de Deller incluyen fortalecer tanto el equipo profesional como las divisiones formativas, implementando programas de desarrollo de talento, mejoras en la infraestructura deportiva y el uso de tecnología avanzada.

Además, se espera que el apoyo de entidades locales y gubernamentales impulse las infraestructuras del club, beneficiando no solo al equipo, sino también a la región y al país en general. La venta se formalizó el 4 de mayo de 2023, marcando una nueva era para Atlético Huila.

Once Caldas también estaría en planes de venta

La Equidad no sería el único que está a puertas de una venta que revolucione el fútbol colombiano. Once Caldas está en el centro de atención no solo por su desempeño en la Liga BetPlay, sino también por los rumores de un cambio de propietarios.

Dayro Moreno tras celebrar un gol en el Atanasio Girardot ante Independiente Medellín el 16 de marzo de 2023 - crédito Juan Augusto Cardona / Colprensa

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, el equipo está cerca de ser vendido, lo que podría traer una inyección económica significativa y un cambio en su estructura administrativa. Este posible cambio de manos podría influir en el futuro deportivo del club, que ya está mirando hacia la temporada 2025 con la esperanza de regresar a la competencia internacional.

La posible venta del club ha generado interés en el ámbito internacional. Aunque las negociaciones con el club español Celta de Vigo no prosperaron, el hecho de que un club europeo haya mostrado interés subraya la creciente relevancia del Once Caldas en el panorama futbolístico. Según Vélez, un nuevo comprador ha surgido y la transacción está cerca de concretarse, pendiente solo de la firma final.