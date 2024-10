La razón por la que América de Cali no juega con su camiseta titular, su rival de patio se burló de la situación

Frente a Millonarios, Independiente Medellín y Deportivo Cali, América ha jugado con uniformes alternativos - crédito América de Cali

El 17 de octubre, América de Cali enfrentó a Deportivo Cali en una nueva edición del clásico vallecaucano, que en esta ocasión se jugó por la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay.

A pesar de que el estadio Pascual Guerrero estaba lleno, los uniformes de los clubes caleños generaron dudas en los hinchas de ambos equipos, puesto que en esta ocasión no se jugó el derby con los uniformes rojos y verdes, como se hace de manera tradicional, sino que los equipos vistieron de negro y blanco.

En el caso del Azucarero, se podría explicar por ser visitantes, pero los hinchas del América cuestionaron por ser la tercera ocasión de manera consecutiva que no juega de local con el uniforme rojo.

Cabe recordar que, el 8 de octubre, el club publicó un comunicado en el que informó a la opinión pública que han recibido múltiples reclamos por parte de hinchas que afirmaron que tras adquirir la camiseta local, el escudo de la indumentaria se cayó luego de que la prenda fue lavada.

América de Cali dejará de vender su camiseta titular por denuncias de mala calidad - crédito América de Cali

Sobre este problema, Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, afirmó que no había un fallo de la marca Le Coq Sportif, sino un fallo con la empresa que confecciona los escudos.

“El problema no es la camiseta, ella está en perfectas condiciones, el problema fue el escudo, queríamos un escudo innovador, lamentablemente nuestro proveedor no cumplió con la calidad, para nuestros hinchas les garantizamos su satisfacción total en las prendas”, afirmó Gómez al respecto.

El problema expuesto también lo tuvieron algunos de los deportistas durante los partidos, por lo que además de no comercializar más la prenda, se prevé que el club no siga utilizando ese uniforme hasta que la empresa no garantice y demuestre que la camiseta está en óptimas condiciones.

Cali aprovechó el problema de su rival

Cali se burló de los problemas de indumentaria del América - crédito Deportivo Cali

Desde la cuenta de X del Deportivo Cali aprovecharon los inconvenientes que está teniendo su rival de patio con la indumentaria para burlarse con una ingeniosa imagen.

Buscando promocionar el encuentro por Copa Betplay, el Azucarero publicó una imagen en la que expuso los escudos de ambos equipos, pero el del América de Cali tenía una ilusión óptica que hacía entender que se estaba despegando, lo que fue tomado como una burla directa contra los Escarlatas.

Lejos de tomarlo como algo negativo, algunos hinchas de La Mechita afirmaron que este tipo de humor hacía parte del folclore y que debía ser tomado de la mejor manera; además, indicaron que el montaje tenía problemas de proporción.

“Esto es una fiesta y ese detalle fue genial. Además, es la verdad, se nos desprendió el escudo, pero jamás nuestra historia y grandeza”, “Soy del América, pero la rompió el CM del amargo. Buena previa para esta noche” o “esa está buena y soy americano, clásico en paz y que se vea buen fútbol de parte y parte”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

La historia del escudo del América de Cali

Desde el partido contra Boyacá Chico el club Escarlata no juega con su indumentaria de local - crédito Vizzor Image

América de Cali fue fundado el 13 de febrero de 1927, siendo Benjamín Urrea, más conocido como “Garabato”, una de las personas que diseñó el escudo del Escarlata, que juega de rojo porque se inspiraron en un partido entre Quintero de Unión Colombia y Diablos Rojos.

El diablo fue sumado al escudo en 1940 debido a que un cronista de El Gráfico afirmó que los futbolistas colombianos “corrían como verdaderos diablos en la cancha” y aunque generó polémica por algunos sectores religiosos, desde la institución han destacado que no se trata de algo representativo contra el catolicismo o algo de ese aspecto.