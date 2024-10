James Rodríguez vuelve a su triste realidad con Rayo Vallecano: “Aún no le encuentran acomodo”

James Rodríguez ahora se enfocará en buscar la titularidad en el Rayo Vallecano - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

James Rodríguez volvió a dejar una buena actuación con la selección Colombia en las eliminatorias, al realizar una asistencia en la goleada 4-0 sobre Chile en Barranquilla, logrando su undécimo pase-gol en toda la historia de la fase clasificatoria sudamericana en la Copa del Mundo.

El volante ahora se enfocará en Rayo Vallecano, donde su realidad es muy distinta a la Tricolor, debido a que sigue en la pelea por ganarse un puesto en la formación titular, pese a llegar como máxima figura, y hasta ahora no participa en ningún gol del conjunto de Madrid.

Los dirigidos por Íñigo Pérez tienen una tarea difícil en la nueva jornada de la Liga Española, pues están encaminados en cumplir uno de los objetivos principales de la temporada que es la clasificación a un torneo europeo, pues desde el año 2000 que no consiguen ese tiquete.

De regreso a Rayo Vallecano

Con 33 años, la carrera de James Rodríguez no ha contado con la regularidad que se esperaba hace 10 años, cuando era la estrella del Mundial Brasil 2014 y firmó contrató con el Real Madrid, en un fichaje de 80 millones de euros y que actualmente quedó en el olvido.

El colombiano ahora juega en el Rayo Vallecano y como suplente, una realidad muy diferente a lo pensado porque, al momento de anunciarse su vinculación, todo parecía encaminado para ser titular, líder de la nómina y ganándose el cariño de la gente en la cancha.

El jugador colombiano tuvo unos minutos ante Osasuna, Atlético de Madrid, Leganés y Valladolid - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Por el momento, James suma 97 minutos con los españoles, que se dio en cuatro partidos disputados y solo uno fue titular, que fue ante Leganés y fue sustituido en el segundo tiempo, además de otro compromiso en el que ni siquiera salió de la suplencia y se dio frente al Girona.

Aunque la Liga Española pasa por sus primeras jornadas, nada está definido y queda mucho camino por recorrer en la temporada, además de que falta por disputar la Liga Española, lo cierto es que el mediocampista cafetero continuará en ese proceso para figurar o sufrir el mismo destino que en sus últimos clubes en la etapa post Real Madrid.

“Un contraste claro”

No solo para los aficionados es extraño que James Rodríguez sea suplente en el Rayo Vallecano, un conjunto que no ha aprovechado el nivel del volante, sino que los medios de comunicación locales criticaron que el técnico Íñigo Pérez tome esa decisión.

James Rodríguez solo fue titular en uno de cinco partidos a los que fue convocado, en tres entró de suplente y otro se quedó en el banco - crédito Kiko Huesca/EFE

El diario Sports destacó que el colombiano viene de ser “el máximo asistente (4) de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial y sigue brindando exhibiciones cada vez que le llaman, la última de ellas en el 4-0 a Chile, apuntándose otra asistencia y provocando el primer gol con un cobro desde el córner. Porque no se debe a su agilidad ni le rinde culto al fútbol físico. Le vale con su zurda. Nunca necesitó mucho más para brillar”.

“No obstante, aún no le encuentran acomodo en el Rayo. O, a juzgar por los planteamientos, Iñigo tampoco se ha esforzado mucho en encontrarlo. Nombres como Adri Embarba, Isi Palazón, Álvaro García, De Frutos o Trejo le adelantan en la rotación. De los jugadores de campo que han sido alineados esta campaña, James es el tercero con menos oportunidades”, añadió.

James Rodríguez lleva cuatro asistencias con Colombia en las eliminatorias al mundial de 2026 - crédito Fernando Vergara/AP Foto

Según el medio, hay un “contraste claro” respecto al presente de James en selección Colombia y Rayo Vallecano, en especial porque lo contrataron para que ayude a salvar la categoría: “Pero la historia no parece cambiar mientras no le brinden el tiempo de calidad que merece un ‘10′. Eso esgrimió Míchel, técnico del Girona, aprovechando para darle una sacudida a Yaser Asprilla: “El ‘10′ no se le puede dar a un jugador joven. El ‘10′ lo tiene James en el otro lado, pregúntale si se lo va a quitar en la selección de Colombia”.

“Muy distinto resulta a las palabras de Iñigo. Y, para infortunio del cucuteño, es Pérez quien toma las decisiones. No hay peor ciego que quien elige no ver”, terminó de decir el diario español, que ahonda en el debate sobre la situación del colombiano.