Revelan nueva teoría tras la decisión de dejar a James Rodríguez como suplente en el Rayo Vallecano: habría diferencias entre el técnico y el presidente del equipo

El Rayo Vallecano visitó al Girona por la séptima fecha de La Liga española. El encuentro entre ambos equipos de media tabla tenía un toque cafetero con la presencia de James Rodríguez, Jhon Solís y Yaser Asprilla. Sin embargo, solo este último tuvo minutos en un partido que finalizó con un empate 0-0.

En un duelo donde Yaser Asprilla fue protagonista, la ausencia del capitán de la selección Colombia se hizo notar, ya que la iniciativa ofensiva estuvo del lado del Girona. Pese a la insistencia del club de la comarca Gironés, la falta de precisión y la destacada actuación del arquero del Rayo impidieron que se rompiera la igualdad.

Según el entrenador del Rayo Vallecano, la decisión de no utilizar a James se debió a que el empate conseguido como visitante era un resultado valioso, que requería ser defendido con jugadores de perfil más físico y defensivo para mantener el equilibrio en el campo.

“Bueno, el otro día lo expliqué, lo intenté explicar. Para ser claro, que mis cambios siempre van a ir en la dirección de encontrar, modificar o alterar el partido en este caso o que permanezca como está si es que está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas y bueno, a eso se debe”, señaló en una rueda de prensa Íñigo Pérez.

Nuevas versiones sobre la llegada de James al club

Tras un nuevo desplante del entrenador, han surgido diversas versiones en la prensa que intentan aclarar las dudas sobre la llegada de James Rodríguez al club y los motivos por los cuales el técnico del Rayo Vallecano no le ha dado minutos al colombiano en el equipo titular.

En el famoso programa español de deportes El chiringuito, el conductor Josep Pedrerol señaló sobre la suplencia de James que tendría una razón: se trataría de una diferencia de gustos entre el presidente del club, Raúl Martín Presa, y el entrenador Pérez.

De acuerdo con el periodista ibérico la llegada de James al ‘Equipo Obrero’ habría sido un gusto personal de Presa, mas no del director técnico del plantel.

“A veces pienso que hay fichajes del presidente que no quiere el entrenador. Tiene pinta que a este entrenador no le gusta James, tiene pinta que al entrenador del Rayo no le gusta el mejor jugador de la Copa América”.

Los rumores no se limitan únicamente al continente europeo. Según el periodista colombiano de ESPN, Julián Capera, la llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano fue impulsada por el deseo del presidente del club. Capera incluso afirmó que el entrenador estaría exigiendo al colombiano un mayor esfuerzo físico, específicamente que corra mucho más en el campo.

Raúl Martín Presa no ha negado su gran admiración por Rodríguez y su carrera, inclusive el presidente del ‘Equipo Obrero’ llegó a comparar la llegada del colombiano al club como cuando Diego Armando Maradona se vinculó al Napoli de Italia.

“Al final se ha conseguido algo que es histórico, es traer al mejor jugador del último gran torneo de naciones que se disputó por un equipo humilde pero ambicioso. Creo que desde el fichaje de Maradona por Napoli que no se había conseguido algo igual”.

El aprecio y apoyo de Presa parece discrepar con la percepción de Íñigo Pérez, quien pese a resaltar la capacidad técnica del talentoso zurdo, ha señalado reiterativamente que Rodríguez tiene que hacer un proceso de adaptación para poder disputar los dos tiempos completos de un partido.

Por su parte, el ‘10′ de la selección Colombia y del Rayo Vallecano ha mostrado un rendimiento atípico. A pesar de su falta de regularidad en clubes, cuando se une al equipo nacional se convierte en un jugador clave, destacándose en el juego colectivo y ofensivo. Esto ha generado opiniones divididas en Vallecas: algunos hinchas respaldan las decisiones de Íñigo Pérez, mientras que otros, al igual que el presidente del club, desean ver todo el talento del cucuteño desplegado con los colores del ‘Equipo Obrero’.