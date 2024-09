Daniel Cataño dio noticias alentadoras sobre su lesión con Millonarios: “Es una buena sensación”

Daniel Cataño sufrió una lesión muscular en el partido de Millonarios contra Jaguares, en El Campín - crédito Millonarios FC

Millonarios volvió a mostrar una mala imagen en la Liga BetPlay, luego del empate sin goles contra Jaguares en El Campín, por la fecha 11, que dejó más dudas sobre el nivel de varios jugadores y que el equipo perdió una oportunidad de acercarse a los primeros puestos.

El hecho que más preocupó en el cuadro azul fue la lesión de Daniel Cataño, volante que solo estuvo en cancha 35 minutos por una molestia muscular que prendió las alarmas en el técnico Alberto Gamero, pero que el mediocampista dio un parte de tranquilidad al respecto.

El equipo Embajador prepara el encuentro del sábado 28 de septiembre contra Envigado, también en El Campín y con la obligación de ganar para mantenerse en el grupo de los ocho primeros del campeonato, pensando también en la ida de la Copa Colombia ante Atlético Bucaramanga.

“Siento que se me aprieta como el aductor”

En el momento en que Millonarios estaba acercándose al gol, con un tanto anulado por un supuesto fuera de lugar, todo se cayó para el equipo por la salida de Daniel Cataño por lesión, entrando David Mackalister Silva y que no tuvo el mismo efecto de otros juegos.

En rueda de prensa, Cataño se refirió a su molestia muscular: “Me siento un poco frustrado porque todos no queremos pasar por esto y menos después de ya prácticamente una lesión. Tener que volver a vivir algo así, como que se queda uno con ese sinsabor, pero confiando en Dios de que todo salga bien, que las imágenes y exámenes que se tomen sean positivos para nosotros y que sea el menor tiempo posible”.

Este fue el momento en que Daniel Cataño fue sacado en camilla durante el partido Millonarios vs. Jaguares - crédito Millonarios FC

Sin embargo, el volante azul dio un parte de tranquilidad al indicar que no tuvo una dolencia fuerte, pero debió retirarse por temor a que se agravara la lesión y todo dependerá de lo que indiquen los exámenes médicos, para saber el tiempo de recuperación.

“En el momento de la lesión fue raro porque cuando iba cayendo como que el pie me hace como un movimiento y golpea contra la cancha, y en ese momento siento que se me aprieta como el aductor y digamos que es una buena sensación que tenemos entre todo lo que pasó y la tristeza, eso es que es como lo que más nos anima, que esperemos sea una contractura para que no sea muy largo el tema de la recuperación”, señaló.

Daniel Cataño venía siendo figura de Millonarios en los juegos contra Patriotas, Once Caldas y Equidad - crédito Millonarios FC

Cabe recordar que Daniel Cataño venía de un problema muscular por la malla para tratar una hernia en su pierna, que le estaba causando dolor desde 2023 y finalizando el primer semestre fue necesario que no jugara los compromisos de los cuadrangulares.

“‘Chocolo’ Ramírez es un crack”

Daniel Cataño también se refirió a su compañero Juan José Ramírez, volante creativo que ingresó en el segundo tiempo, mostró un buen nivel en el campo de juego y los aficionados pidieron más minutos para el juvenil, al igual que el mediocampista.

“Chocolo es un crack, para nosotros él es un jugador muy importante, sabemos lo que nos puede dar, obviamente llega a un equipo donde hay tantos jugadores, donde armamos una nómina bien competitiva, entonces eso le va a servir mucho a él para prepararse, para reinventarse, para saber que tiene que trabajar más duro porque tenemos un gran grupo y cualquiera acá puede jugar”, afirmó.

Juan José Ramírez fue la figura de Millonarios en el empate contra Jaguares - crédito Colprensa

El volante antioqueño añadió que “estamos muy contentos de que él haya venido, que haya tenido la oportunidad de ser convocado, de entrar, de haberlo hecho en la manera en la que lo hizo y seguramente si sigue así nos va a ayudar mucho y nos va a dar muchas alegrías porque juega muy bien al fútbol”.

Sobre el empate ante Jaguares, que fue muy criticado porque se perdió la opción de ganar, Daniel Cataño resaltó que Millonarios sigue entre los primeros ocho lugares: “Estamos bien, obviamente no conseguimos el resultado que queríamos, que era ganar, pero sabemos que estamos en la lucha todavía, que no va a ser fácil, que nos quedan partidos por jugar y que hay que cambiar al chip y pensar en el sábado porque tenemos que tratar de sumar tres puntos que nos acerquen al objetivo”.