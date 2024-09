Este sería el plan en el Rayo Vallecano para hacer brilla a James Rodríguez

El jugador colombiano ha sumado algunos minutos en los dos últimos encuentros del Rayo Vallecano - crédito @jamesrodriguez10/Instagram

Hay expectativa con lo que será el desempeño de James Rodríguez con el Rayo Vallecano. El capitán de la selección Colombia solamente ha sumado algunos minutos en los dos encuentros que ha tenido con el equipo de Vallecas, pero ha generado euforia y fanatismo por fanáticos del club y colombianos que esperan ver brillar al talentoso zurdo.

En la prensa británica ha comenzado a circular el rumor de un supuesto plan que estaría gestándose en el equipo español para maximizar el rendimiento del ‘10′ colombiano. Según el medio The Athletic, dentro del vestuario se estaría considerando un esfuerzo colectivo de mayor sacrificio físico para complementar a James Rodríguez.

El colombiano aún no ha disputado un tiempo completo con el equipo de Vallecas - crédito Kiko Huesca/EFE

Esta idea no es para hacer solamente sobresalir la imagen del colombiano, sino lograr más victorias y cumplir con el objetivo de asegurar la permanencia en la primera división española, además de mantener vivas las aspiraciones de clasificar a competiciones europeas.

“En el Rayo hay expectación por la llegada de un jugador de la calidad de Rodríguez. Fuentes cercanas al vestuario aseguran que los compañeros están dispuestos a hacer sacrificios adicionales si su factor estrella ayuda al equipo a ganar partidos, de forma similar a cómo el trabajo duro de Argentina proporciona la plataforma para que Messi brille. Sin embargo, Rodríguez todavía tendrá que aceptar el espíritu meritocrático de Vallecas, donde el compromiso con la causa es necesario dentro y fuera del campo”, se indicó en el reporte del medio citado.

Aunque James Rodríguez solo ha disputado dos partidos con el Rayo Vallecano, ambos como suplente, su presencia ya parece haber aportado varios elementos positivos al club, según la percepción de algunos rivales.

Míchel Sánchez, entrenador del Girona, equipo que enfrentará al Rayo Vallecano el miércoles 25 de septiembre a las 12:00 p.m. (hora colombiana), señaló que el talentoso zurdo tendrá una implicación positiva en el equipo madrileño, destacando su potencial para influir en el rendimiento colectivo.

“Es veterano. Este tipo de jugadores casan muy bien con la filosofía del Rayo, que tiene gente de energía y establecida en el mundo del fútbol. Para el Rayo, la llegada de James es un boom. Tiene mucho nivel”.

Las figuras de la selección Colombia James Rodríguez (Rayo Vallecano) y Yáser Asprilla (Girona FC), se verán las caras en la Liga EA Sports. - crédito Jesús Avilés / Infobae

Pese a los elogios de los rivales el entrenador de James en España, Íñigo Pérez, ha señalado que Rodríguez tiene que hacer el proceso de adaptación para poder disputar los 90 minutos completos de un partido. El ‘DT’ del Rayo ha indicado que gracias a que el colombiano es un jugador de elite podrá tener ese procedimiento de manera rápida, pero que no tiene definido aún un plan para acomodarlo como titular indiscutible en la alineación del club.

“Es algo que no manejo ni yo mismo. No cojo un folio y hago alineaciones a semanas vista. Me muevo en el día a día. La sesión de hoy intento que salga bien, la dibujo y la hacemos. Entiendo esta pregunta, la respondo y la seguiré respondiendo con la máxima educación. No lo sé, pero aunque lo supiera no lo iba a decir. Me muevo en espacios cortos de tiempos, que es como debemos enfocarnos como club”.

James Rodríguez logró ser reconocido como el mejor jugador de la Copa América 2024 - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

La intención de rodear a James Rodríguez en la cancha busca replicar la versión del jugador que se ha visto en la selección Colombia, donde es capitán y una figura indiscutible. A pesar de haber pasado por un extenso periodo de inactividad a nivel de clubes, Rodríguez se mantuvo entrenando individualmente y logró una de sus mejores actuaciones en la Copa América 2024, donde fue elegido el mejor jugador del torneo disputado en Estados Unidos.

Su buen rendimiento no se limitó a la competición continental. En los recientes partidos de Eliminatorias con Colombia, James ha mostrado un excelente juego colectivo y una destacada capacidad de liderazgo, recordando su versión del 2014 cuando brilló con el combinado nacional y, gracias a su actuación en el Mundial de Brasil, fichó por el Real Madrid.